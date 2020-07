Ascolti Tv 8 luglio digital e pay: Napoli (2,6% nel preserale) batte Atalanta (1,7% dalle 21.45) in tv. Rai4 supera Tv8 e Iris

Ascolti calcio: Diretta Gol 303mila spettatori con 1,6% di share su Sky con i match delle 21.45. In prima serata tra le native digitali free: Su Rai4 Residenti Evil 416mila e 2,1%. Su Tv8 Perché te lo dice mamma a 413mila e 2,1%. Su Iris The Fighter 366mila con l’1,9%. In questo mondo di ladri 332mila e 1,8%.

Fenomeni ascolti: Volpe sale all’1,1% su Tv8 litigando con Magalli

Il clima ed il contesto. Un collage dei Pooh su Rai1 per Techetechete, una serie turca su Canale 5 e Federica Sciarelli sulla terza rete. Era questo lo schema generalista in cui ieri, mercoledì 8 luglio, s’inseriva il turno infrasettimanale della Serie A. Tante partite, Napoli, Roma e Atalanta in campo, ma senza botti pirotecnici sulla pay in termini di ascolti.

Calcio a tutto spiano. In onda dalle 19.30 Genoa-Napoli ha portato a casa 456mila spettatori e 2,6%. Nella stessa fascia su Sky Fiorentina-Cagliari ha prodotto 143mila spettatori e Diretta Gol 192mila spettatori e 1,1%. In serata dalle 21.45 maglie nerazzurre in primo piano su Sky: Atalanta-Sampadoria ha avuto 320 mila spettatori e 1,7%; Diretta Gol 303mila spettatori con 1,6% di share.

In prime time le native digital: vince Rai4

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Rai4 Residenti Evil ha avuto 416mila spettatori e 2,1%. Su Tv8 Perché te lo dice mamma a 413mila e 2,1%. Su Iris The Fighter è stata la scelta di 366mila spettatori con l’1,9%. In questo mondo di ladri ha raccolto 332mila spettatori e 1,8%. Su Rai Premium Last Cop ha avuto 312mila spettatori e 1,7%. Sul Nove In the Name of the King ha avuto 237mila spettatori e 0,9%. Su La5 Scusa ma ti voglio sposare a 208mila e 1,1%. Sul Real Time 5 gemelle sotto un tetto ha raccolto 194mila spettatori con 0,94%. Sul 20 The Last Kingdom ha raccolto 163mila spettatori con 0,8%.

Nel preserale questi gli ascolti. Su Tv8 Cuochi d’Italia a 224mila spettatori e 1,4%. Su Nove Airport Security è seguito da 96mila spettatori e 0,6%.

In access questi gli ascolti. Su Rai4 Criminal Minds ha avuto 384mila spettatori e 2%. Su Tv8 4 Ristoranti 375mila spettatori e 1,9%. Su Nove Litlle big Italy ha raccolto 270mila spettatori con 1,4%.

Nel pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina 180mila spettatori e 2,2%.

Al mattino, su Tv8 Ogni Mattina 102mila spettatori e 1,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Genoa-Napoli)