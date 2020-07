Ascolti tv analisi 8 luglio: cose turche anche la sera su Canale 5. Un vero fenomeno, anche senza Can Yaman. Ma dopo i Pooh

Risultati contingentati per il calcio della Serie A. Le ammiraglie vanno discretamente, con le Teche scatenate sui Pooh su Rai1 fino alle 22.00 circa, ma la serie turca in prima tv è il vero fenomeno e sale nel finale al 18%.

Il contesto: il calcio su Sky e Dazn, Pooh su Rai1, una prima tv turca su Canale5, e poi ancora film, telefim, Sciarelli.

Mercoledì televisivo dell’8 luglio contraddistinto dalla musica e dalla storia dei Pooh, raccontata attraverso il magazzino della Rai e dal battesimo di una serie tv fresca sull’ammiraglia del Biscione. Una serata tv caratterizzata invece un po’ meno del prevedibile dal calcio in onda sulle pay,

Successo notevole del magazzino pop di Viale Mazzini

Su Rai1 il docufilm Techetechete– Pooh Viaggio in 50 anni di musica, in onda dalle 20.35 ha avuto 3,449 milioni ed il 17,2% (sette giorni fa la replica del docufilm di Vasco aveva avuto 3,065milioni e 15% e poi 2,555 milioni ed il 14,5%). Dietro ha corso Canale 5. Si è difesa infatti più che dignitosamente la serie tv in prima tv Come Sorelle, con una lettera anonima e tre sorelle quali elementi centrali del plot, che ha ottenuto 2,472 milioni di spettatori ed il 13,4%, replicando – e non era scontato – i fasti del prodotto collocato al pomeriggio, Daydreamer, e capace si superare stabilmente il 20% di share (ieri a 21,4% e 2,5 milioni e dominatore della fascia) con la star Can Yaman. Un po’ meno bene ha fatto la terza rete. Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli a raccontare varie vicende di cronaca nera ha raccolto 1,8 milioni di spettatori e 9,8% mostrandosi in forma (1,544 milioni e 8,32% sette giorni prima) e approfittando della flessione di Rai1 dopo i Pooh (Cose Nostre 1 milione e 5,6%).

Su Italia1 questo il bilancio – buono quindi per la verità – del telefilm in onda: Chicago Fire ha avuto 1,253 milioni di spettatori e il 6,5%.

Discreta sulla seconda rete la tenuta del mix calcio-telefilm. Su Rai2 90 minuto gol flash ha avuto 1,014 milioni di spettatori e il 4,95%, NCIS si è fermato a 1,015 milioni e 4,9%.

La pellicola action cult di Rete 4 (Delitti inquietanti con Stven Seagal ha riscosso 944 spettatori e il 4,9%), mentre Alberto Sordi e Monica Vitti su La7 (Amore mio aiutami ha avuto mila spettatori 611mila spettatori e il 3,2%) hanno battuto Atalanta-Sampdoria su Sky (312mila spettatori e 1,7%).

Le altre partite della giornata

Le news delle 20.00: Tg1 a 3,7 milioni (21,2%); Tg5 a 3,253 milioni (18,4%); TgLa7 a 784mila (4,4%).

In access, al netto delle Teche. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,7 milioni di spettatori con uno share del 13,8%. In questa fascia tra i talk ha vinto allo sprint Manuela Moreno su Veronica Gentili e Luca Telese e David Parenzo.

Su Rai2 Tg2Post con tra gli ospiti Riccardo Molinari, Gabriele Buia e Michele Brambilla ha avuto 951mila spettatori e il 4,8%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha ottenuto 900mila e 4,7% con Sebastiano Barisoni, Giulio Tremonti, Stefano Caldoro, Stefano Feltri, Gianfranco Pasquino ospiti della Gentili. Su La7 In Onda ha riscosso ‘solo’ 890mila spettatori e il 4,6% con Mara Carfagna e Marcello Sorgi tra gli ospiti di Luca Telese e David Parenzo.

Nel preserale su Rai1 Reazione a Catena ha raccolto 2 milioni di spettatori con il 19,9% e 3,2 milioni di spettatori con il 23,3%. Su Canale 5 in replica Avanti il Primo a 1,1 milioni di spettatori e 11,8%, Avanti un Altro a 2,061 milioni di spettatori e 15,7%.

Gli ascolti del daytime

Al mattino su Rai1 Uno Mattina Estate al 16% di share e C’è tempo per al 15,9% di share e all’11,1%. Su Rai3 Agorà Estate al 6,5%. Su La7 Omnibus al 3,4% e Coffee Break al 3,1%.

A mezzogiorno su Rai1 Don Matteo 10,9%. Su Canale5 Forum in replica 13,5%. Su Rai3 Quante Storie 7,5%. Su Italia 1 Sport Mediaset al 9,5%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 3,4% nella prima parte e 3,1% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Io e Te 10,7% e Il Paradiso delle signore in replica 10,9%. La Vita in Diretta Estate 13,8%. Su Canale5 Beautiful 18,2%, Una Vita 18,9%, Daydreamer 21,4%%, Il Segreto al 18%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Come Sorelle)