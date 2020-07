Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 8 luglio 2020

Su Rai 1 “Techetechetè”, su Rai 2 “N.C.I.S.”, su Rai 3 “Chi l’ha visto?”, su Rete 4 “Delitti inquietanti”, su Canale 5 “Come sorelle”, su Italia 1 “Chicago Fire”, su La7 “Amore mio aiutami”, su Tv8 “Perché te lo dice mamma”, su Nove “Finchè giudice non ci separi”, su Sky Cinema “Fuga in tacchi a spillo” su Fox “Station 19”, su Premium Cinema “Transporter 3”, su Iris “The Fighter”, su Rai Movie “Io e lei”.

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 8 luglio 2020

Rai

Rai 1 – Techetechetè, il popolare programma che ormai da anni dona nuova vita all’immenso repertorio contenuto nelle Teche Rai, recuperando sketch, canzoni ed esibizioni artistiche e riproponendoli all’interno di puntate costruite con l’intento di coniugare la nostalgia alla voglia di raccontare, attraverso il varietà televisivo, più di 60 anni di storia e costumi dell’Italia.

Rai 2 – N.C.I.S., la serie segue le vicende della principale squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service. L’NCIS si occupa dei reati più gravi che vedono coinvolti membri o persone legate alla marina degli Stati Uniti o al corpo dei Marines. Il Major Case Response Team, in particolare, si occupa dei casi più difficili e delicati, quali ad esempio l’omicidio di uomini vicini al Presidente, morti di celebrità all’interno di basi della marina, minacce terroristiche e rapimenti.

Rai 3 – Chi l’ha visto?, casi di scomparsa vecchi e nuovi, cold case e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità. Spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

Rai Movie – Io e lei, Federica e Marina vivono insieme da diversi anni, nonostante caratteri e percorsi di vita differenti. Una serie di eventi, però, mette in crisi la loro relazione di coppia al punto da indurre Federica a chiedersi se Marina è veramente la persona giusta con cui dividere la sua vita.

Mediaset

Rete 4 – Delitti inquietanti, un ex agente governativo è richiamato per indagare su una serie di omicidi attribuiti ad un serial killer, ma la verità si rivela più complessa.

Canale 5 – Come sorelle, Ipek, poco prima delle nozze, scopre che l’uomo che sta per sposare ha distrutto la sua famiglia impossessandosi di tutte le ricchezze del padre.

Italia 1 – Chicago Fire, tornano le vicende dei pompieri della Caserma 51 di Chicago. Da questa fortunata serie sono nati 3 spin off: Chicago PD, Chicago Med e Chicago Justice. Nella settima stagione nuove sfide e nuovi drammi per i pompieri e paramedici della Caserma 51. Carl Grissom continuerà a ostacolare Kelly Severide e a colpire Boden. Gabriella partirà per Porto Rico lasciando Il tenente Casey da solo a raccogliere i pezzi prima di poter ricominciare.

Premium Cinema – Transporter 3, Jason Statham, uno specialista in consegne ad alto rischio, viene costretto a trasportare due grossi sacchi ed una giovane ucraina, da Marsiglia a Odessa.

Iris – The Fighter, vincitore di 2 Premi Oscar. La vita del pugile Mickey Ward e del suo allenatore e fratellastro Dickie.

Altre emittenti

La7 – Amore mio aiutami, Raffaella e Giovanni sono sposati e innamorati. Lei però inizia a provare attrazione per un altro uomo e gioca la carta della sincerità per tentare di salvare la propria relazione col marito, purtroppo con risultati disastrosi.

Tv8 – Perché te lo dice mamma, Daphne (Diane Keaton) è una madre premurosa. Forse troppo. Il suo amore per le figlie rischia di interferire con le loro vite. In particolare la più piccola Milly (Mandy Moore) è tanto adorabile quanto insicura. La madre, con la sua cappa protettiva, rischia di tarparle le ali: vorrebbe trovarle l’uomo perfetto, evitando di farle ripetere gli errori da lei commessi in gioventù. E’ così che le viene in mente la più stravagante delle idee: pubblica un annuncio su internet. All’appello si presentano parecchi candidati, ma solo uno viene scelto: un brillante avvocato in carriera a cui viene assegnata la missione di incontrare “casualmente” la figlia e invitarla fuori. Ma non tutto andrà come previsto dai piani di mamma Daphne. Commedia brillante affidata alla regia di Michael Lehmann, che riesce a dare il giusto equilibrio fra la istrionica diva Diane Keaton e il resto del cast, meno conosciuto.

Nove – Finchè giudice non ci separi, Finché giudice non ci separi analizza ed ironizza allo stesso tempo su un tema tanto attuale quanto difficile: la separazione. La storia di Massimo, fresco di separazione, non è nuova alla società del nostro tempo. Il giudice gli ha tolto tutto: la casa, la figlia e lo ha costretto a versare mensilmente un cospicuo assegno alla moglie, riducendo a tal punto le sue possibilità economiche da potersi permettere al massimo uno squallido appartamento di 35mq. Gli amici di una vita, Mauro, Paolo e Roberto, anch’essi separati, non tardano a dispensargli consigli su come affrontare una situazione diventata ormai, insostenibile tanto da far balenare in Massimo l’idea di compiere l’estremo gesto. Proprio quando gli sforzi dei tre sembrano riportare alla ragione il loro amico, una nuova vicina suona alla porta di Massimo e sconvolge nuovamente la vita di quest’ultimo.

Sky Cinema 1 – Fuga in tacchi a spillo, Reese Witherspoon e Sofia Vergara in un road movie al femminile. Una zelante poliziotta deve scortare in Texas la procace vedova di un boss, ma qualcuno le sta inseguendo per ucciderle.

Fox – Station 19, un gruppo di vigili del fuoco di Seattle, e le loro vite personali e professionali. A capo della Stazione 19 vi è Pruitt Herrera, padre di Andy, che ha scelto di percorrere la medesima carriera del padre.

