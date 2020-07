Ascolti Tv 7 luglio digital e pay: Milan-Juve al 4,4% sul 209, Lecce-Lazio al 4%, in crescendo su Sky. Lo Hobbit batte Montrucchio

Quasi record di ascolti per Dazn con la vittoria rossonera arrivata con tutti i gol nel secondo tempo. Tra le native digitali in prima serata: Su Tv8 Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate 645mila con il 3,7%. Su Real Time Primo appuntamento a 581mila e 2,7%. Su La5 Sapori e dissapori 409mila e 2%. Sul Nove Jimmy Bobo 359mila e 1,7%.

Ascolti Tv pay Serie A: spettacolare curva in ascesa di Lecce-Lazio, parte sotto quota 500 mila e nel finale supera netto 1 milione.

Sulla pay puntata doppia sul calcio in una giornata estiva molto tranquilla. Offerta delle ammiraglie costituita da repliche, ieri, martedì 7 luglio sulle generaliste, con tanti polizieschi on air e due talk politici a caratterizzare la proposta complessiva.

Ma vediamo come sono andate le partite della Serie A. Alle 21.45 Milan-Juventus sul 209 di Sky occupato da Dazn ha avuto ben 863mila con il 4,4%, quasi un record con la vittoria rossonera per quattro a due arrivata con tutti i gol nel secondo tempo dopo un primo lottato e teso ma soporifero. Alle 19.30 Lecce-Lazio ha avuto 733mila spettatori e il 4%, con un crescendo notevole – causa collocazione oraria particolare – tra l’avvio a 300mila spettatori ed il finale a 1,3 milioni. In tema news, invece queste le evidenze: Sky TG24 dalle 13 alle 13.55 a 151mila spettatori e 1% di share. E Buongiorno su Sky TG24 dalle 8 alle 8.25: 122mila spettatori e 2,3% di share

In prime time le native digital: Tv8, Real Time e La5

Ecco la graduatoria delle native digitali free, in ordine di ascolti ottenuti. Su Tv8 Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate ha conquistato 645mila spettatori con il 3,7%. Su Real Time Primo appuntamento a 581mila spettatori e 2,7%. Su La5 Sapori e dissapori raccoglie 409mila spettatori e 2%. Sul Nove Jimmy Bobo ha raccolto 359mila spettatori con l’1,7%. Su 20 U-571 totalizza 353mila spettatori e fa l’1,8%. Su Rai4 Aftershock a 334mila e 1,6%. Su Rai5 Lettere di uno sconosciuto a 328mila e 1,6%. %. Su Iris Ucciderò Willie Kid 312mila spettatori e fa l’1,53%. Su RaiPremium Né con te né senza di te a 242mila e 1,2%. Su Rai Movie Novecento 235mila e 1,7%. su Cine34 Sono pazzo di Iris Blond a 159mila e 0,8%.

In access su Rai4 Criminal Minds 470mila e 2,3%, su TV8 la replica di 4Ristoranti a 457mila spettatori con 2,3% di share e su Nove quella di Little big Italy 231mila spettatori con l’1,2%.

Nel preserale. Su TV2000 Terra Nostra 283mila spettatori con il 2,7%. Su Tv8 Cuochi di Italia 260mila spettatori con l’1,7%.

Al mattino e al mezzodì Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 94mila spettatori con l’1%.

Al pomeriggio su TV8 L’Ossessione di Jamie 364mila spettatori e il 2,9%, Sette Anime per Innamorarsi 377mila spettatori e il 4,1%, Vite da Copertina 185mila spettatori con il 2,2%.

In seconda serata su Real Time Il Salone delle Meraviglie 461mila spettatori con 2,7% di share.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Lecce-Lazio)