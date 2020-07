Stasera in Tv: cosa vedere martedì 7 luglio 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 7 luglio 2020

Rai

Rai 1 – Torno indietro e cambio vita, Marco e Claudio sono amici da una vita, l’uno sposato e realizzato, l’altro single e insoddisfatto. Ma non è tutto oro quel che luccica: quando la moglie di Marco annuncia al marito di voler chiedere la separazione l’uomo, disperato chiede aiuto all’amico. Un incidente improvviso porterà i due indietro nel tempo, dando loro la possibilità di correggere gli errori fatti e cambiare la loro vita.

Rai 2 – Squadra Speciale Cobra 11, il loro distretto è l’autostrada, i loro nemici: assassini, ricattatori e pirati della strada; la notte non esiste per gli uomini di Cobra11; la nostra sicurezza è il loro mestiere

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – Novecento, le vite parallele e intrecciate di tre generazioni di una famiglia emiliana, impegnate nelle lotte politiche ed esistenziali che hanno contraddistinto un secolo di storia italiana. Un grandioso affresco storico e melodrammatico con un cast irripetibile.

Mediaset

Rete 4 – Speed, action adrenalinico in cui un agente speciale, Keanu Reeves, viene inviato a disattivare una bomba che un terrorista ha nascosto su un autobus.

Canale 5 – House Party, un grande show con momenti di spettacolo, musica, divertimento e riflessione. Questa sera protagonisti Michelle Hunziker e Il Volo.

Italia 1 – Chicago P.D., la banda che terrorizza il Little Village, fa un’altra rapina uccidendo una persona e rapendo la figlia dell’uomo che ha citato in giudizio la polizia di Chicago.

Iris – Ucciderò Willie Kid, dopo un omicidio commesso per legittima difesa, Il pellerossa Willie Kid e’ costretto a fuggire dalla riserva di Morongo.

Premium Cinema – Beverly Hills Cop, primo film della trilogia, con Eddie Murphy. Un poliziotto molto indisciplinato e non autorizzato dal capo, si mette a indagare sulla morte di un amico.

Altre emittenti

La7 – In Onda, i programma di approfondimento dal lunedì al sabato alle 20.30 condotto da David Parenzo e Luca Telese

Tv8 – Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate, si parte alla volta del pianeta Arda, destinazione “Middle Earth”. L’ingordigia del nano Thorin Scudodiquercia ha risvegliato l’ira del drago Smaug e a farne le spese saranno gli abitanti di Pontelagolungo. Mentre Bilbo cercherà di riportare Thorin alla ragione, Sauron riunisce le sue legioni di orchi per sferrare un attacco alla Montagna Solitaria.

Nove – Jimmy Bobo – Bullet to the head, un sicario vecchio stile e una vendetta da compiere. Jimmy Bobo (Sylvester Stallone) la vuole fare pagare a Keegan, un mercenario che lo vuole liquidare malamente dopo avergli commissionato un omicidio. Rifugiatosi nella sua casa di New Orleans, Jimmy studia un piano contro il nemico. Ben presto trova un alleato in Taylor (Sung Kang), indefesso detective di Washington D.C., che promette di metterlo in manette solo al termine dell’indagine. Insieme i sue risalgono la catena dei mandanti e arrivano a scoprire i piani di un potente politico corrotto…

Sky Cinema 1 – Pelè, l’esaltante storia di Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelé. Dalla infanzia in povertà fino al gol siglato, a 17 anni, nella finale dei Mondiali disputati in Svezia che regalò al Brasile il suo primo titolo iridato. Dal degrado delle favelas di San Paolo, alla cima del mondo: la clamorosa e commovente ascesa di un mito del calcio, considerato da molti il più grande calciatore di tutti i tempi, autore di più di 1000 gol. Prodotto da Brian Gazer, premio Oscar per “A Beautiful Mind”. Lo stesso Pelé appare in un cameo all’interno di un albergo.

Fox – Grey’s Anatomy, Meredith, Richard e Alex affrontano le conseguenze della denuncia per frode fatta dalla Bailey. Tom intanto ottiene nuove responsabilita’ all’ospedale.

(Nella foto Michelle Hunziker)