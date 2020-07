Ascolti tv analisi 7 luglio: Rai1 stacca ancora Canale5, Milan stronca Juve e fa il botto su Dazn, Berlinguer dimezza Parenzo e Telese

Ascolti tv, dinamiche, prevale Rai1: Torno indietro e cambio vita stacca House party. Talk: #cartabianca fa il doppio di un In onda che raccoglie la metà di quanto portato a casa in access

Il contesto: film su Rai1, la replica su Canale5, Berlinguer contro il cognato, i telefilm polizieschi su Rai2 e Italia1 e la pellicola action di Rete4, calcio pay su Dazn con un incredibile match Milan-Juve

Poco prodotto fresco – ma con il calcio pay in primo piano in access e prima serata – martedì 7 luglio in tv, e con un Milan-Juve eccezionale (4-2 in rimonta dei rossoneri, con i gol tutti nel secondo tempo) depotenziato solo in parte dalla collocazione sul 209 di Dazn. Il match, infatti, ha ottenuto 863mila spettatori ed il 4,4%, che per lo streaming del calcio sulla pay sono quasi un record assoluto. Per il resto, pochi motivi di sorpresa. Su Rai1 la commedia ultra leggera Torno indietro e cambio vita, con Raoul Bova e Ricky Memphis, ha ottenuto 2,859 milioni di spettatori e il 13,9% di share. Dall’altra parte della barricata lo show in replica di Canale 5, House Party, con Michelle Hunziker, Il Volo e tanti ospiti in un programma senza troppi schemi, ha avuto 1,923 milioni e l’11,1%.

Interessante la sfida tra il film di Rete 4 con Keanu Reeves e Sandra Bulloch, il telefilm tedesco di Rai 2 e quello americano di Italia 1: su Italia1 Chicago PD ha riscosso 1,224 milioni ed il 6,3%; il cult Speed ha convinto 864mila spettatori con il 4,6%; su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 si è fermato a 761mila e 3,6%, ma dopo il Novantesimo Minuto Goal (1 mln e 4,7%) che raccontava della sconfitta della Lazio a Lecce.

Senza Giordano e Floris e contro la versione lunga di In Onda, Bianca Berlinguer dopo Mauro Corona ha ospitato Matteo Salvini, mentre Luca Telese e David Parenzo hanno puntato tra gli altri su Michele Emiliano e Gianni Cuperlo.

Su Rai3 #Cartabianca ha avuto 1,169 milioni di spettatori ed il 6,3% (1,252 milioni di spettatori ed il 6,7% sette giorni prima).

In Onda in versione Focus, ha avuto solo 494mila spettatori e il 2,6%, calando molto rispetto alla prestazione dell’access.

Le altre partite della giornata

Le news delle 20.00: Tg1 a 3,8 milioni (21,8%); Tg5 a 3,355 milioni (18,9%); TgLa7 743mila (4,2%).

In access tra i talk ha vinto di misura Rete4, anche se tutte le trasmissioni sono state penalizzate dalla concorrenza del calcio. Stasera Italia (1,090mln e 5,4% con Sergio Cofferati, Stefano Zecchi, Giampiero Mughini, Alessandro Giuli tra gli ospiti convocati da Veronica Gentili) ha preceduto di poco In Onda in versione standard (1,003 milioni e 4,8% con Roberto Speranza, Giuseppe Conte in diretta da Lisbona, Antonio Padellaro, Silvia Sciorilli Borrelli, Philippe Daverio) e Tg2 Post (914mila e 4,4% con Andrea Marcucci, Federico Monga, Massimo D’Amore).

Nella stessa fascia: su Rai1 Techetechete raccoglie 3,765 milioni di spettatori e il 18,2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 2,875 milioni di spettatori con uno share del 14,2%.

Nel preserale vince Rai. Su Rai1 Reazione a Catena 2,054 milioni di spettatori e 19,1% e 3,131milioni di spettatori e 22,1%. Su Canale 5 in replica Avanti il Primo 1,160 milioni di spettatori e 11,6% mentre Avanti un Altro 2,145 milioni di spettatori e 15,85%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina Estate al 17,1% di share e C’è tempo per al 12,6% di share. Su Rai3 Agorà Estate al 6,5%. Su La7 Omnibus al 3,7% e Coffee Break al 3,7%.

A mezzogiorno su Rai1 Don Matteo 10,5%. Su Canale5 Forum in replica 15,2%. Su Rai3 Mia manda Rai3 5,22%, Quante Storie 7,1%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 5% e 2,8%.

Al pomeriggio su Rai1 Io e Te 10,6% e Il Paradiso delle signore in replica 10,25%. La Vita in Diretta 13%. Su Canale5 Beautiful 17,6%, Una Vita 18,54%, Daydreamer 21,5%%, Il Segreto al 17,1%, Inga Lindstrom 11,24%. Su Rai 2 Resta a casa e vinci 2,8%.

In seconda serata. Su Rai 1 Codice la vita è digitale 4,33%. Su Canale 5 Tg5 Notte 9,1%. Su Rai 2 Striminzitic Show 2,94%. Su Rai 3 Novantesimo Minuto Notte Gol raccoglie il 7,33% e Tg3 Linea Notte 6,23%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento clou di #Cartebianca)