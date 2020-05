Italia’s Got Talent: confermati i giudici tranne Federica Pellegrini, causa Olimpiade

Sono partiti i casting per il talent show di Sky, ma probabilmente la nuotatrice non sarà della partita, per impegni di preparazione in vista di Tokyo 2021.

Sono partiti i provini per la nuova edizione di Italia’s Got Talent, l’undicesima totale, la sesta realizzata da Sky e la prima (e speriamo anche l’ultima) in tempo di coronavirus.

Confermati i giurati della scorsa edizione: Mara Maionchi, Frank Matano e Joe Bastianich, mentre per Federica Pellegrini c’è un enorme punto di domanda. Già, perché con le Olimpiadi di Tokyo rimandate per la pandemia, è molto probabile che la campionessa di nuota abbia impegni di preparazione per quella che dovrebbe essere la sua ultima partecipazione olimpica.

A Sky ancora sperano di recuperare la Pellegrini, perché il successo dell’anno scorso è passato anche dal suo debutto televisivo, ma l’Olimpiade ha per forza di cose la priorità. Anche perché la nuotatrice ha in passato più volte dichiarato di voler chiudere la carriera in vasca proprio in Giappone.

Staremo a vedere se il calendario sarà favorevole a Italia’s Got Talent, intanto, però, chi volesse partecipare può contattate il numero di telefono 0245508888, oppure andare sul sito ufficiale italiasgottalent.it/casting.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto la giuria di Italia’s Got Talent)