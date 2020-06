Ascolti tv analisi 18 giugno: a Suor Angela il derby buonista. Chernobyl e Purgatori ridimensionano Del Debbio (terzo lo stesso), giù Camila

La replica di Che Dio ci aiuti 5 fa il 13% e allunga su New Amsterdam. Del Debbio corre da terzo aprendo con Alessandro Di Battista (picco a 2 milioni) e mandando in scena la polemica lgbt tra Nausica Della Valle e Vladimir Luxuria, ma cala al 7,5%. Va forte Chernobyl su La7, che supera per ascolti Diritto e Rovescio e per share il film di Rai2. Di male in peggio Ogni cosa è illuminata.

Ascolti tv, equilibri dietro i primi: in sovrapposizione Del Debbio (7,1%) batte Paradise Beach (6,5%) e Chernobyl (6%). Il picco di ascolti di Dritto e rovescio, a 2 milioni e 8,4%, è arrivato con Di Battista on air.

“Sono stata omosessuale fino a 44 anni e poi però ho trovato l’amore vero” ha detto a Dritto e Rovescio la giornalista Nausica Dalla Valle, subito scatenando una polemica perfetta per accendere l’ultima parte della serata su Rete4. Erano tutti buoni ieri sera – giovedì 18 giugno – sulla ammiraglie, da una parte la replica con Suor Angela, dall’altro il dottore di New Amsterdam, disperato perché costretto a fare tagli nella spesa sociale del suo ospedale. E poi c’era il battesimo di Chernobyl su La7, serie tv di qualità premium, mentre su Rete4 apriva Alessandro Di Battista ma poi c’era anche il botta e risposta severo e duro tra Della Valle e Vladimir Luxuria sulla maniera in cui Dio guarda alla comunità Lgbt. Elena Sofia Ricci ha dovuto affrontare anche Paradise Beach, ansiogeno su Rai2, Pio e Amedeo in visita da Carlo Ancelotti su Italia1, la decisamente buonista Camila Raznovich.

Senza grandi scossoni è stato l’esito dei meter. Su Rai1 la replica di Che Dio ci aiuti 5 ha avuto 2,650 milioni di spettatori ed il 13% di share, migliorando il bilancio di sette giorni prima (2,551 milioni di spettatori ed il 12,1% di share). E ha staccato il telefilm ospedaliero di Canale5, che ieri ha ottenuto 1,869 mln e il 10,4%. (2,2 mln e il 10,4% sette giorni prima).

Dietro le ammiraglie hanno corso sulla stessa linea o quasi Rai2, La7 e Rete4

Al terzo posto per ascolti è stato il film ultra drammatico di Rai2, Paradise Beach- Dentro l’incubo, che su Rai2 ha avuto 1,433 milioni di spettatori con il 6,4%.

Ha fatto molto bene però su La7 Chernobyl, che al primo passaggio in chiaro dopo l’on air su Sky ed i tanti riconoscimenti, ha avuto 1,346 milioni di spettatori ed il 6,5%, battendo per share il film di Rai2 e Dritto e Rovescio. Notevole anche il 7,5% che subito dopo la serie Andrea Purgatori ha ottenuto con Atlantide.

E’ calato di mezzo punto invece Paolo Del Debbio. Aprendo con Alessandro Di Battista, e poi proponendo Maurizio Gasparri, Fabrizio Pregliasco, Giuseppe Cruciani, Raffaele Auriemma, Nausica Della Valle e Vladimir Luxuria, Dritto e Rovescio ha conseguito 1,261 milioni di spettatori e il 7,5% (1,472 milioni di spettatori ed 8% di share aveva fatto sette giorni prima).

Ma va registrato che nel periodo in sovrapposizione è stato leader Dritto e Rovescio: Del Debbio ha marciato al 7,1% con 1,588 milioni di spettatori, battendo Paradise Beach (6,5% e 1,475 milioni)) e Chernobyl (6% con 1,350 milioni). Il picco di ascolti di Del Debbio, a 2 milioni e 8,4% è arrivato con Alessandro Di Battista on air.

Ultima è arrivata, nettamente staccata, Camila Raznovich. Ogni cosa è illuminata ha avuto solo 609mila spettatori ed il 2,9%, in calo rispetto al già scarso risultato dell’esordio (701mila spettatori e il 3,1% di share).

Le altre partite della giornata

In access equilibri confermati. Lilli Gruber con Franco Bernabè, Massimo Giannini e Agnese Pini a Otto e Mezzo ha raccolto 1,8 milioni di spettatori ed 7,9%.

Veronica Gentili ha riscosso il 5% e 1,1 milioni ospitando a Stasera Italia, nell’ordine, Silvio Berlusconi (a telefono) e poi Fabio Dragoni, Alessandra Moretti, Fabrizio Del Noce.

Infine Manuela Moreno è arrivata a 810mila e al 3,5% con Piero Fassino e Roberto Napoletano a Tg2 Post. Questi gli equilibri tra le ammiraglie: Su Rai1 I Soliti Ignoti 4,839 milioni di spettatori con il 21%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,142 milioni di spettatori con uno share del 17,9%. Su Rai2 Tg2 a 1,547 milioni e 7%. Per le news delle 20.00 questo il bilancio

Per il Tg1 4,6 milioni e 23,2%; per il Tg5 3,777 milioni e 18,8%; per il TgLa7 988mila e 4,9%.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto 2,281 milioni di spettatori ed il 18,9% mentre L’Eredità ha raccolto 3,672 milioni di spettatori ed il 22,4%. Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 1,577 milioni di spettatori ed il 13,3%, Avanti un Altro 2,756 milioni di spettatori ed il 17,5%. Su Rai3 Tg Regione 2,521 milioni di spettatori e 14,4%,

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta ha avuto il 9,3% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte 5,6%. Su Rai2 Striminzitic Show 623mila spettatori e 4,15%. Su La7 Atlantide – Speciale Chernobyl 868mila telespettatori e 7,39%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 16% di share e Italia Sì! Giorno per Giorno 14,1% di share. Su Canale5 Mattino Cinque inanella 13,3% nella prima parte, 12,1% nella seconda. Su Rai3 Agorà 7,77%, Mi manda Rai3 5,94%, Tutta Salute 5,04%.

A mezzodì su Rai1 La Prova del Cuoco 11,95%. Su Canale 5 Forum 15,9%. Su La7 L’Aria che Tira fa 5,2% nella prima parte, 3,7% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Io e Te 9,1% e Il Paradiso delle Signore 10,9%; La Vita in Diretta al 15,8%. Su Canale5 Beautiful 16,9%, Una Vita 17,5%, Daydreamer 19,5%, Il Segreto 19,1%, Rosamunde Pilcher 11,6%. Su Rai 2 Detto Fatto 3,9%, L’Italia che Fa 1,8%. Su Rai3 Geo magazine a 6,9% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum al 6,5%. Su La7 Tagadà 2,9%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Dritto e Rovescio)