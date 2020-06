Ascolti tv analisi 22 giugno: Riondino mortifica Canale5. La Juve su Sky ruba pubblico a Mediaset e batte l’Inter di poco

Michele Riondino in replica da Vigata con Ferito a morte soffre solo un po’ il calcio della Serie A, ma doppia Canale 5, in difesa debole con Robin Hood e depredata da Sky

Sono tornati il calcio e lo sport su Sky e a penare di più è Mediaset, specie quando lesina troppo (come ieri) nel proporre il proprio prodotto di prima serata. Era Bologna-Juventus, ieri – lunedì 22 giugno – la vera alternativa al commissario giovane di Vigata impegnato in un’indagine delicata. La partita di Serie A su Sky vinta dai bianconeri per due a zero con gol di Cristiano Ronaldo su rigore e di Paulo Dybala con prodezza balistica, è partita dalle 21.30 dopo che, alle 19.30, si erano giocate Lecce-Milan e Fiorentina Brescia. Domenica sera nella stessa collocazione, Inter-Sampdoria aveva avuto 1,2 milioni di spettatori ed il 5,8% di share; ebbene, il match del Dallara ne ha conquistati 1,3 milioni con il 6,1% di share, nonostante già dopo il primo tempo i giochi fossero praticamente fatti.

Calcio a parte c’è stato il solito predominio netto de Il Giovane Montalbano in replica. Sette giorni prima, con la concorrenza agguerrita di Ciao Darwin, Michele Riondino con Ritorno alle origini aveva conseguito ben 5,244 milioni di spettatori e 23,4% di share. Ieri con Ferito a Morte, con Andrea Tidona, Alessio Vassallo, Tea Falco e Sarah Felberbaum protagonisti col bravo attore tarantino, ma con la Juve a remare contro, ha riscosso 4,8 milioni e il 22,5%.

Su Canale 5 la versione di Robin Hood con Russel Crowe e Cate Blanchett è arrivata a 1,784 milioni di spettatori ed il 10%, con Cologno palesemente più ferita dalla presenza del calcio su Sky.

Va registrato inoltre, in tema film, la prestazione della commedia nazionale su Rai2 (Un matrimonio da favola a 1,136 milioni di spettatori e il 4,9%), che ha fatto meglio delle altre proposte: su Italia 1 Fuga da Reuma Park ha conquistato 982mila spettatori e il 4,4% (di solito Aldo, Giovanni e Giacomo vanno meglio in tv, ma si trattava della pellicola che la critica considera il peggior film del trio); su Rai3 Le verità nascoste ha conseguito 898mila spettatori e il 4%; su La7 Fuga da Alcatraz ha raccolto 717mila spettatori e il 3,3%.

Un po’ sotto le attese è stata la prestazione di Nicola Porro. Quarta Repubblica ha proposto in menù un esercito di ospiti e di temi: Antonio Misiani, Pietro Beccari, Veronica Gentili, Matteo Marzotto, Alessandro Sallusti, Gaetano Pedullà, Valeria Fedeli, Alfonso Celotto, Rinaldo Satolli, Luciano Nobili, Alessandro Cattaneo, Vittorio Sgarbi, Mariapia Pizzolante, Cristiano Desiderio, Daniele Capezzone, Mario Giarrusso, Pietro Senaldi, Franco Bechis, Moni Ovadia. In questa maniera ha ottenuto 1,076 milioni e il 6,1% (sette giorni prima aveva avuto 1,2 milioni di spettatori e il 6,5%), finendo dietro la partita su Sky.

Ascolti tv daytime

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,8 milioni di spettatori con il 20,9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,750 milioni di spettatori con uno share del 16%. Su La7 Otto e mezzo ha conseguito 1,591 milioni e 6,8% con Antonio Padellaro e Carlo De Benedetti ospiti di Lilli Gruber.

Su Rete4 Stasera Italia è arrivato a 1,1 milioni e 4,9% con Michele Emiliano, Maurizio Belpietro, Federico Rampini, Stefano Bonaga e Francesco Lollobrigida ospiti di Veronica Gentili.

Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Alessandro Profumo, Pietro Senaldi e Maurizio Molinari, ha riscosso 900mila spettatori e 3,8% di share.

Preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto 2,133 milioni di spettatori (17,9%) mentre L’Eredità ha raccolto 3,3 milioni di spettatori (21%). Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo! a 1,563 milioni di spettatori con il 13,7% di share e quella di Avanti un Altro! 2,565 milioni con il 16,9% di share.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina 15%, Italia Sì Giorno per Giorno 14,1%. Su Canale5 Mattino Cinque 14,8% nella prima parte e 12,1% nella seconda parte.

A mezzogiorno. Su Rai1 La Prova del Cuoco 11,3% di share. Su Canale 5 la replica di Forum 15,6%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Io e Te al 9,6%, la replica de Il Paradiso delle Signore 9,5%, La Vita in Diretta ha 16,1%. Su Canale5 Beautiful 16,3%, Una Vita 18,2% di share, Daydreamer 20,8%, Il Segreto al 18,5% di share. Su Rai2 Detto Fatto al 4,4%.

In seconda serata. Su Rai1 Cose Nostre 10% di share. S’è Fatta Notte all’8,7%. Su Canale 5 X Style 5,3%. Su Rai2 Striminzitic Show 4,1%. Su Rai 3 Report Cult 2,8%.

Le news delle 20.00: Tg1 4,4 milioni e 22,8%; Tg5 3,6 milioni e 18%; TgLa7 1,051 milioni e 5,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Bologna-Juventus)