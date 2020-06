Ascolti tv 21 giugno digital e pay: Lu-La batte i film e la Samp. SkyTg24 al 2% alle 9.30. Bene Discovery con Nove e Giallo

Sulla pay Atalanta- Sassuolo al 3,8% dal preserale all’access. Tra le native digitali free in prime time: su Nove Little Big Italy 507mila e 2,3%. Su Giallo Profiling 497mila e 2,4%. Su Rai Movie Il professor Cenerentolo 452mila e 2%. Su Tv8 Gomorra – La Serie 421mila e 2%

Ascolti Tv opzionali: quattro native digitali free sopra il 2%. Su Sky Aston Villa-Chelsea all’1%

C’erano Vanessa Incontrada e Barbara D’Urso a contendersi il pubblico familiare e femminile ieri in tv, domenica 21 giugno, la prima contrassegnata dal ritorno della Serie A in versione pay, con i recuperi rimasti in sospeso. Atalanta-Sassuolo alle 19.30 ha avuto 711mila spettatori e il 3,8%, mentre Inter-Sampdoria alle 21.30 ha conseguito 1,2 milioni e il 5,8%, perdendo in confronto con i telefilm di Rai2 ma battendo i film in griglia e il the best of di Massimo Giletti. Inoltre, per la Premier League, Aston Villa -Chelsea ha avuto 115mila spettatori e l’1%. Per le news, SkyTg24 alle 9.30 al 2%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: Nove su Giallo

In prima serata su Nove Little Big Italy ha raccolto 507mila spettatori e 2,3%. Su Giallo Profiling a 497mila e 2,4%. Su Rai Movie Il professor Cenerentolo a 452mila e 2%. Su Tv8 Gomorra – La Serie 421mila spettatori e 2%. Su Iris Il club degli imperatori 366mila e 1,6%. Su Rai 4 Insidious a 335mila e 1,5%. Su Rai Premiun Made in Sud a 309mila e 1,5%. Sul 20 Doom 289mila spettatori e 1,3%.

In seconda serata su Real Time 90 Giorni per innamorarsi a 351mila e 1,9%.

In access su Tv8 4 Ristoranti 449mila e 2,2%; su Nove Little big Italy a 263mila e 1,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Inter-Sampdoria)