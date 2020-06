Stasera in Tv: I programmi di lunedì 22 giugno 2020

I programmi di stasera in tv di lunedì 22 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Il giovane Montalbano, Montalbano insieme alla sua squadra è alle prese con l’omicidio di un usuraio che sembra nascondere moventi passionali. Intanto Livia fa amicizia con il padre di Salvo, con cui il commissario non vuole avere niente a che fare.

Rai 2 – Hawaii Five-0, Steve McGarrett, un decorato tenente comandante dei Navy SEAL, ritorna a Honolulu, sua città natale, per investigare sulla morte del padre, ucciso da una banda di criminali che McGarrett conosce molto bene. In quest’occasione viene convinto dal governatore delle Hawaii a formare una speciale task force della State Police.

Rai 3 – Le verità nascoste, New England, Stati Uniti. Il matrimonio del dottor Norman Spencer con la bellissima moglie Claire fila alla perfezione, nonostante una relazione extra coniugale consumata l’anno precedente all’insaputa della moglie. All’improvviso Claire nella loro casa comincia a sentire strane voci e a vedere l’immagine spettrale di una giovane donna. Norman all’inizio pensa che si tratti di paranoie poi si rende conto che la cosa non può essere sottovalutata.

Rai Movie – Il mercenario, Paco assolda Kowalski per combattere un proprietario di miniere e fare la rivoluzione. Columba, innamorata di Paco, lo mette in guardia contro l’avidità del mercenario.

Mediaset

Rete 4 – Quarta Repubblica, il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Robin Hood, cast d’eccezione per la pellicola di Ridley Scott. Russell Crowe e’ Robin Hood, mitico eroe inglese che ruba ai ricchi per dare ai poveri.

Italia 1 – Fuga da Reuma Park, Aldo, Giovanni e Giacomo, ormai anziani e acciaccati, si ritrovano al ReumaPark, una casa di ricovero in un vecchio Lunapark. I tre amici decidono di tentare la fuga.

Premium Cinema – Com’è bello far l’amore, Andrea e Giulia sono una solida coppia di quarantenni: hanno un figlio adorabile, una bella casa e una tranquilla vita coniugale, anche troppo. Infatti, come capita spesso alle coppie della loro età con figli grandi, non fanno più sesso. Ma nella loro vita tutto cambia il giorno in cui in casa piomba Max, un vecchio amico di Giulia, che di professione fa il pornodivo. Max stravolge subito i ritmi della casa e Giulia lo nomina suo consigliere, nel tentativo di rivitalizzare il suo matrimonio.

Iris – Commando, l’ex colonello delle forze speciali, John Matrix, deve affrontare un ex dittatore sudamericano ed il suo esercito mercenario.

Altre emittenti

La7 – Fuga da Alcatraz, Frank Morris è condannato all’ergastolo in una delle prigioni più brutali e disumane. Stanco della sua condizione, decide di elaborare un piano di evasione assieme ad altri prigionieri.

Tv8 – Karate Kid II, secondo capitolo della saga con Pat Morita e Ralph Macchio. L’allievo accompagna il saggio maestro in Giappone dove, a colpi di arti marziali, i due difenderanno un villaggio dai soprusi di un gangster, sotto gli occhi di una bella ragazza.

Nove – Profiling, l’assassino di un avvocato devastato dalle conseguenze del suo processo, conduce Matthieu e Chloe sulle tracce di uno psicologo seguace dell’ipnosi.

Sky Cinema 1 – D.N.A. Decisamente non adatti, due ex-compagni di scuola si incontrano da adulti: Nando, ex bulletto della periferia romana e Ezechiele vessato da Nando in quanto primo della classe e impacciato. Nando è oggi soprannominato Bulldog lavora in un fast food e fa il picchiatore professionista, mentre Ezechiele è diventando un docente universitario di Genetica e sta lavorando ad un transfer genetico che scambia fra di loro il Dna di due esseri viventi. Quest’ultimo potrebbe tornare utile a Nando che vuole dare una lezione al suo capo che lo provoca..

Fox – 911: Lone Star, protagonisti di questo spin-off di “911”, che segue le vicende delle squadre di primo soccorso di Austin, sono Rob Lowe, capitano dei Vigili del fuoco, e Liv Tyler, leader di un’unità medica speciale.

(Nella foto Fuga da Reuma Park)