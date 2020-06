E se “La prova del cuoco” finisse a Mediaset?

La prova del cuoco è in onda su Rai1 dall’ottobre 2000

In piena Fase 3 post lockdown fervono i preparativi per i palinsesti televisivi del prossimo autunno. Un grande punto interrogativo riguarda la tarda mattinata delle reti ammiraglie. Antonella Clerici, dopo l’anno sabbatico imposto dall’ex direttrice di Rai1 Teresa De Santis, dovrebbe tornare in onda grazie al nuovo direttore Stefano Coletta, ma pare non nel suo storico programma La prova del cuoco, oggi condotto da Elisa Isoardi.

Rivoluzione in daytime

Anzi, sembra proprio che la Clerici sia spingendo per “uccidere” il suo bambino, per fare un programma scritto da lei e realizzato a casa sua. Questa piccola rivoluzione potrebbe convincere EndemolShine a traslocare il blockbuster della mattina su Canale5, ovviamente dopo un restyling e con una conduzione sorprendente. La collocazione oraria sarebbe l’unico ostacolo per Cologno Monzese, perché a quell’ora c’è Forum che quest’anno ha quasi sempre battuto La prova del cuoco in versione Isoardi. Ma con un aggiustamento al palinsesto il problema non sembra insormontabile, anzi.

I prossimi giorni saranno decisivi, anche perché agli upfront di Rai e Mediaset manca davvero poco.

Hannibal

(Nella foto La prova del cuoco)