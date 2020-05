Ascolti tv analisi 28 maggio: Ricci e Ghini devono tornare insieme. Del Debbio stacca un Formigli stracult con De Benedetti, D’Alema e il Celeste

Vivi e lascia vivere fa boom, sparisce Canale5. Gruber fa 8,5% con Caltabellotta che dubita dei dati di Gallera e Fontana

C’era molta attesa ieri, giovedì 28 maggio, per la puntata finale della fiction Vivi e Lascia Vivere, vero fenomeno dell’ultima parte della stagione tv, talmente pop da resistere anche avendo una proposizione più adatta alla fase due e tre del Covid, piuttosto che a quella della piena pandemia in cui aveva avuto il suo battesimo. Il bilancio di sette giorni prima era stato di 6,249 milioni di spettatori ed il 25,6% e raccontava pure che da soli Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini avevano battuto tutte quante le tre proposte principali di Mediaset sommate insieme.

Ieri Canale5 ha collocato una commedia Femmine contro maschi (2,268 mln e 9,8%) che ha fatto un po’ meglio del film programmato sette giorni prima e così la vicenda conclusasi con un happy end molto parziale (il personaggio interpretato da Ghini si pente, ma è costretto a sparire dalla vita della protagonista e questo apre le porte ad una seconda parte ‘fisiologica’ della fiction) ha conseguito ben 6,453 milioni ed il 27,1% di share, confermandosi fortissimo e conquistando on air il placet di Auditel alla nascita di una seconda stagione. Per il prodtto di Bibi Film però non sarà semplicissimo trovare una collocazione d’incastro, considerate le difficoltà di produzione ancora esistenti e l’accavallamento possibile di date, per la Ricci, con la realizzazione della nuova edizione della saga di Suor Angela (Che Dio ci Aiuti) con la Lux.

Detto dell’esito scarso della pellicola dell’ammiraglia del Biscione, va registrato anche come una partita a parte l’abbiano fatta gli altri tre film in griglia. Su Rai3 Air Force One con Harrison Ford e Gary Oldman, ha ottenuto 1,072 milioni di spettatori e il 4,3% di share. Su Italia1 Hunger Games-Il canto della rivolta Parte 2, ha avuto 1,066 milioni di spettatori e il 4,8%, confermandosi sui livelli del penultimo capitolo della saga con Jennifer Lawrence. Mentre su Rai2 ha penato un poco, arrivando ultimo assoluto, il giallo tedesco Morte sulla scogliera che ha avuto 893mila spettatori e il 4,4%.

Berlusconi-Zaia-Musumeci: prove di nuovo centro destra europeo a Dritto e Rovescio

Interessante e carica di spunti era invece come al solito la sfida dei talk, con Paolo Del Debbio che ha puntato su Silvio Berlusconi, Luca Zaia, Nello Musumeci, Flavio Briatore, in linea con la propria vena pop, ma senza calcare troppo la mano, stavolta.

Corrado Formigli ha risposto un cartello stracult: Carlo De Benedetti (che ha presentato il logo e la linea del suo quotidiano Domani), e poi Massimo D’Alema, Stefano Bonaccini, Piecamillo Davigo e niente meno che il ‘celeste’ Roberto Formigloni. Tanta roba per fare parlare i social ed i giornali, ma meno per portare a casa audience in real time. Come è andata a finire? Ha vinto la proposta più ‘facile’.

Su Rete4 Paolo Del Debbio si è confermato a 1,377 milioni ed il 7,2% (sette giorni prima Dritto e rovescio aveva avuto 1,354 mln e 6,9%). Su La7 Corrado Formigli è calato a 961mila spettatori e 5,1% (sette giorni prima Piazzapulita aveva riscosso 1,2 milioni di spettatori ed il 6,1%).

In access la notizia (secondo Nino Caltabellotta e la Gimp la Lombardia ‘aggiusta’ i dati) l’aveva La7, che ha stracciato come sempre la concorrenza.

Lilli Gruber con Beppe Severgnini, Evelina Christillin, Nino Caltabellotta e Antonio Padellaro a Otto e Mezzo ha raccolto 2,145 milioni di spettatori ed 8,5%. Barbara Palombelli ha inanellato il 5,1% e il 5,2% (1,3 milioni circa) ospitando a Stasera Italia tra gli altri Giovanni Toti, Federico Sboarina, Maria Giovanna Maglie, Giuseppe Rao. Infine Manuela Moreno è arrivata a 1,2 milione e al 4,7% con Roberto Speranza e Franco Locatelli a Tg2 Post.

Le altre partite della giornata. Amadeus straccia Striscia

In access questi gli equilibri tra le ammiraglie: Su Rai1 I Soliti Ignoti 5,464 milioni di spettatori con il 21,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,6 milioni di spettatori con uno share del 17,8%. Su Rai2 Tg2 a 1,8 milioni e 7,4%.

Per il Tg1 5,152 milioni e 23,6%; per il Tg5 4,3 milioni e 19,4%; per il TgLa7 1,3 milioni e 5,8%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto 2,530 milioni di spettatori ed il 19,2% mentre L’Eredità ha raccolto 3,864 milioni di spettatori ed il 22,3%. Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 1,8 milioni di spettatori ed il 14,5%, Avanti un Altro 2,967 milioni di spettatori ed il 18%.

Su Rai1 Porta a Porta ha avuto 1,4 milioni di spettatori con il 14,9% di share. Su Canale 5 L’Intervista 704mila spettatori e 7,7%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Vivi e lascia vivere)