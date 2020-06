Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 4 giugno 2020

Su Rai 1 “Che Dio ci aiuti”, su Rai 2 “Morte sulla scogliera”, su Rai 3 “Opera senza autore”, su Rete 4 “Dritto e rovescio”, su Canale 5 “New Amsterdam”, Su Italia 1 “Il cosmo sul comò”, su La7 “Piazzapulita”, su Tv8 “Sole, cuore e amore”, su Nove “Man on fire”, su Sky Cinema “The Bourne Identity”, su Fox “Le regole del delitto perfetto”, su Premium Cinema “Prendimi”, su Iris “Dante’s Peak”, su Rai Movie “The Lincoln Lawyer”.

I programmi di prima serata in tv di giovedì 4 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Che Dio ci aiuti, Suor Angela e Suor Costanza aspettano l’arrivo di una nuova novizia. Nel frattempo Nico bacia una sconosciuta poco prima di rivedere Asia che gli rivela una notizia sconvolgente. Torna Azzurra e annuncia di voler trasformare il convento in un hotel, ma dietro questa leggerezza però c’è la volontà di cancellare un dolore troppo grande da sopportare.

Rai 2 – Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno, Ray Breslin è a capo di un team specializzato nel collaudare le prigioni di massima sicurezza. Uno dei suoi migliori uomini, Shu Ren, viene improvvisamente rapito e trasportato in una prigione denominata Ade.

Rai 3 – Opera senza autore, ispirato a fatti realmente accaduti, il film racconta tre epoche di storia tedesca attraverso l’intensa vita dell’artista Kurt Barnert, dal suo amore appassionato per Elisabeth, al complicato rapporto con il suocero, l’ambiguo Professor Seeband che, disapprovando la scelta della figlia, cerca di porre fine alla relazione tra Kurt ed Elisabeth. Quello che nessuno sa è che le loro vite sono già legate da un terribile crimine commesso da Seeband decenni prima.

Rai Movie – The Lincoln Lawyer, l’avvocato Mick Haller viene contattato per difendere un giovane miliardario di Beverly Hills accusato di stupro e tentato omicidio nei confronti di una prostituta.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – New Amsterdam, ritornano per una seconda imperdibile stagione l’amato dottor Max Goodwin e i suoi colleghi del Bellevue Hospital di New York con le loro appassionanti vicende personali e professionali.

Italia 1 – Il cosmo sul comò, il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, ancora insieme in un’esilarante commedia suddivisa in quattro episodi.

Iris – Dante’s Peak, uno studioso scopre che un vulcano sta per eruttare mettendo in pericolo una città, ma gli viene impedito di dare l’allarme.

Premium Cinema – Il testimone invisibile, nella Milano bene l’imprenditore dell’anno Adriano Doria, bello, ricco, sposato con una figlia e con tanto di amante di nome Laura, si ritrova accusato di avere ucciso quest’ultima e per il momento agli arresti domiciliari. Lui si dichiara innocente e per dimostrarlo si avvale di un’avvocatessa penalista di fama, Virginia Ferrara. Adriano si sottopone ad una sorta di interrogatorio da parte del suo legale, che ha bisogno dei più minuscoli dettagli del suo racconto per capire dove si nasconde la verità.

Altre emittenti

La7 – Piazzapulita, programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli. Decima edizione.

Tv 8 – Sole, cuore & amore, Kate, donna in carriera, raggiunge Cancun insiema al fidanzato Eric, tanto ambizioso quanto lei, per una meritata vacanza di sole e relax. I due hanno fatto un patto: niente lavoro, solo divertimento. Patto che viene subito infranto. Eric, infatti, scopre che nel resort dove alloggiano c’è un imprenditore edile che potrebbe rivelarsi una manna per i suoi affari. Così, alla caccia della gallina dalle uova d’oro, l’uomo lascia Kate da sola. Fortuna che Shep, vecchio amico della donna nonché direttore delle attività ricreative del resort, accorra in aiuto…

Nove – Man on fire, John Creasy, un ex-agente della CIA ridotto ai limiti dell’alcolismo e divorato dalla solitudine e dai sensi di colpa, grazie ad un amico viene scelto per un nuovo lavoro: diventare la guardia del corpo della piccola figlia di un influente industriale messicano. Dopo un primo periodo di diffidenza reciproca, l’agente Creasy inizia a sviluppare un sentimento paterno verso la piccola, ritrovando la gioa di vivere… E quando la bambina viene rapita in un agguato di un gruppo di terroristi, la sua sofferenza è tale che decide ritrovarla ad ogni costo…

Sky Cinema 1 – The Bourne Identity, liberamente tratto dal romanzo Un nome senza volto di Robert Ludlum del 1980, Matt Damon interpreta Jason Bourne, un uomo che viene strappato dalla morte dal tempestivo intervento di un peschereccio italiano nel Mediterraneo. L’uomo che soffre di amnesia cerca di riapproppriarsi del suo passato che gli ha lasciato i segni di due pallottole conficcate nella schiena, una propensione per le botte e le lingue straniere, qualche killer alle calcagna. Nella sua ricerca lo affianca una donna che lui non riconosce.

Fox – Le regole del delitto perfetto, torna il legal drama firmato Shonda Rhimes che vede la straordinaria Viola Davis nei panni dell’avvocatessa Annalise Keating, al via con una nuova classe di studenti

(Nella foto New Amsterdam)