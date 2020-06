Ascolti tv analisi 3 giugno: Conte al 35% aprendo le regioni. De Filippi controlla Amendola e abbatte Vespa e Palamara

Il premier a oltre 3,9 milioni sostituendo il bollettino mortifero di Borrelli dalle 18.00 alle 18.20, andando in onda su varie reti e programmi. In serata De Filippi batte Amendola in sovrapposizione, mentre in seconda serata fa flop la puntata di Porta a Porta con Luca Palamara tra gli ospiti di Bruno Vespa.

Ascolti tv: focus pomeridiano sulla conferenza stampa del capo del governo collocata nella fascia solitamente occupata dalla Protezione Civile

Dopo il messaggio del preserale alla nazione di Giuseppe Conte, in onda intorno alle 18.00, c’è stato un altro prime time No Covid il 3 di giugno, data in cui si sono ulteriormente allentate le regole di sicurezza anti pandemia. Nessuna trasmissione ha parlato del corona virus e degli argomenti collaterali in prima serata, in un contesto moscio e favorevole alla crescita di tutte le opzioni alternative alle proposte tradizionali.

Il premier ha avuto l’avvedutezza di occupare con un messaggio positivo la fascia storicamente deputata a trasmettere i bollettini mortiferi della Protezione Civile. Tra le 18.00 e le 18.20, il suo discorso, trasmesso dentro La Vita in Diretta (2,073 milioni e 18,6%), con un’edizione straordinaria del Tg5 (1,1 milioni e 9,9%), costituendo una frazione dello Speciale del TgLa7 (290mila e 2,6%), e andando on air più integralmente su RaiNews24, SkyTg24 e TgCom24, ha complessivamente ottenuto oltre 3,9 milioni di spettatori ed il 35,2% di share.

Nella partita tra le ammiraglie, su Rai1 la replica della fiction Nero a metà con Claudio Amendola, ha riscosso 3,014 milioni di spettatori ed il 13,2% (3,151 milioni di spettatori e il 13,8% sette giorni prima); mentre su Canale 5 Tu si que vales ha conquistato 2,911 milioni ed 17,5 (il 17,25% di share e 3 milioni sette giorni prima), vincendo la serata per share e se si considera il periodo di sovrapposizione tra le due trasmissioni. Tra le pellicole sostanziale equivalenza: la scelta di Rete4 (Vendetta Una storia d’amore a 1,114 milioni e 4,7%) ha fatto meglio di quella di Italia 1 (King Kong a 1,016 milioni e 5,4%), mentre la prima tv su Rai2 (La signora di Purity Falls) si è attestata 1,130 milioni spettatori e 4,5% (più spettatori meno share della concorrenza più diretta).

Federica Sciarelli batte i tre film

Sul terzo gradino del podio, fotocopiando il risultato di sette giorni prima, ha corso Federica Sciarelli: Chi l’ha visto? ha riscosso 1, 9 milioni e 8,5%.

Sempre in tema noir, su La7 Atlantide-Roma Criminale, con Andrea Purgatori impegnato troppo a lungo nella ricostruzione delle vicende para mafiose della malavita romana, dalla Banda della Magliana fino a Mafia Capitale, ha totalizzato 879mila spettatori e il 4,5%, correndo non troppo staccato dai film

In questo contesto di offerta moscia sono andate molto bene due native digitali free: su Nove l’ultima puntata di Cambio Moglie ha raccolto 625mila spettatori con il 2,5%. Su Tv8 Che fine hanno fatto i Morgan? ha riscosso 603mila spettatori con il 2,5%.

Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti ha riscosso 5,259 milioni di spettatori con il 20,5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha avuto 4,561 milioni di spettatori con uno share del 17,7%.

Tra i talk è stato più che netto il vantaggio di Lilli Gruber su Barbara Palombelli e Manuela Moreno. Su La7 Otto e mezzo ha riscosso 2 milioni e 7,9% con Beppe Sala, Beppe Severgnini, Vittoria Colizza e Mahmood tra gli ospiti. Su Rete 4 Stasera Italia ha ottenuto 1,329 milioni e 5,6% e poi 1,319 milioni e 5,1% con Claudio Martelli, Giorgio Mulè, Maria Giovanna Maglie, Aldo Cazzullo. Su Rai2 Tg2Post con tra gli ospiti Gennaro Sangiuliano, Virman Cusenza, Enzo Amendola, ha avuto 1 milione di spettatori e il 3,9%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto 2,429 milioni di spettatori e 17,7% mentre L’Eredità per l’Italia ha raccolto 3,8 milioni spettatori e 21,2%. Su Canale 5 in replica Avanti il Primo 1,6 milioni di spettatori e 12,3%, Avanti un Altro ha interessato 2,992 milioni di spettatori e 17,4%.

Tg1 a 5,231 milioni (23,5%); Tg5 4,4 milioni (19,5%); TgLa7 1,269 milioni (5,6%).

Su Rai1 Porta a Porta all’8,7% di share. Su Canale 5 X Style al 9,7%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 5,9%. Su Rete 4 Confessione Reporter 1,6% di share.

Gli ascolti del daytime

Su Rai1 Uno Mattina al 15,6% di share e Italia Sì! – Giorno per giorno al 14,2% di share. Su Canale5 Mattino Cinque al 14,4% e 13,5%.

Su Rai1 La Prova del Cuoco 10,5%. Su Canale5 Forum in replica 14,4%. Su Rai2 I Fatti Vostri 5% nella prima parte e 6,9% nella seconda parte.

Su Rai1 Io e Te 9,1%, Il paradiso delle signore 9,7%. La Vita in Diretta 16,7%. Su Canale5 Beautiful 16,3%, Una Vita 16,8%, Uomini e donne al 20,9% e al 21,6%, Il Segreto 19,7%. Su Rai 2 Detto Fatto 4,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del discorso di Giuseppe Conte)