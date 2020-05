Ascolti tv 11 maggio digital e pay: Cortellesi e Mastandrea fanno boom su Sky. I numeri della Pandemia all’1,7%. Iris al top con Jena Plissken

Su SkyCinemaUno e Sky Cinema #Iorestoacasa1 Figli 585mila spettatori cumulati. Tra le native digitali free in prima serata: Su Iris 1997 Fuga da New York a 571mila e 2%. Su La5 Rosamunde Pilcher a 531mila e 1,9%. Su Tv8 Delitti - Il piccolo Lorys a 524mila e 1,9%.

Ascolti tv native digitali free, fenomeni: il film del pomeriggio di Tv8 al 4%

Ascolti Auditel poco concentrati e più frammentati sulle generaliste lunedì 11 maggio, con Montalbano in replica su Rai1 che ha fatto 6 milioni come sette giorni prima, ma con la saga de Il Signore degli Anelli che ha fatto ancora flop, con 1,5 milioni su Canale 5.

Su Sky Cinema Uno e Sky Cinema #Iorestoacasa1, Figli, la commedia con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea ha conseguito 585mila spettatori cumulando anche on demand e primissime e 308mila spettatori di flusso e l’1,1%, secondo risultato stagionale dopo Cetto c’è senzadubbiamente. Su Fox Life Grey’s Anatomy dalle 22.00 ha totalizzato 177mila spettatori cumulati, subito prima Station 19 è arrivato a 154mila spettatori.

In tema news, SkyTg24 ha riscosso 260 mila spettatori e l’1,7% con I Numeri della Pandemia tra le 18.00 e le 19.00 circa.

Tra le digital free vince Iris con un classico distopico

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Iris il classico di John Carpenter con Kurt Russell, 1997 Fuga da New York a 571mila e 2%. Su La5 Rosamunde Pilcher a 531mila spettatori e 1,9% di share con Segreti tra Amici. Su Tv8 Delitti – Il piccolo Lorys è stato visto da 524mila spettatori e 1,9%. Su Rai Movie Il Duello a 402mila e 1,4%. Su Rai Premium Il manuale degli appuntamenti a 296mila spettatori e 1%. Su Nove Africa segreta ha avuto 273mila spettatori e 1,2%. Su Rai4 Marvel’s Runaways a 161mila spettatori con lo 0,6%.

Su Tv8 Guess my age 691mila spettatori con il 2,4%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 340mila spettatori con l’1,2%.

In preserale

Su Tv8 4 Cuochi d’Italia 368mila spettatori e 1,6%. Su Nove Peter Gomez con Sono le Venti 256mila spettatori con l’1%.

Su TV8 La Scelta del Cuore a 519mila spettatori con il 4% e Vite da Copertina a 249mila spettatori con l’1,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Figli)