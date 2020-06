Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 3 giugno 2020

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 3 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Nero a metà, l’ispettore Carlo Guerrieri del commissariato Rione Monti, tra la Suburra e l’Esquilino, indaga sul caso di un uomo trovato morto in un furgone frigorifero. Ad aiutarlo sua figlia Alba, medico legale, che da poco ha lasciato la casa del padre per andare a convivere col fidanzato. Nel corso delle indagini arriva in commissariato un giovane poliziotto di colore fresco di accademia: il vice ispettore Malik Soprani. E con Carlo sono subito scintille.

Rai 2 – La signora di Purity Falls, dopo la morte improvvisa del marito, Nicole e i figli, Jason di 18 anni e Justine di 16, si trasferiscono a Purity Falls. Qui conoscono Courtney McQueen, un’imprenditrice di successo, simpatica e pericolosa.

Rai 3 – Geo – Vacanze Italiane, se dici Geo dici natura, dici terra, dici mare, dici vento. Se dici Geo racconti i passi degli uomini che attraversano questa terra, parli dei loro cibi, della loro difficile convivenza con l’ambiente che li circonda. Un racconto emozionante che ha al suo centro la natura e l’ambiente, che ha a cuore il futuro del nostro Pianeta e le tradizioni del nostro Paese.

Rai Movie – I vitelloni, Fellini racconta le vite inconcludenti di cinque amici che passano le loro giornate nell’ozio, tra il caffè, il biliardo, la passeggiata, gli amori inutili, i progetti vani. Le loro storie si intrecciano sullo sfondo di in una cittadina marittima di provincia che ricorda molto la Rimini della sua infanzia. Leone d’Argento a Venezia 1953. Tre Nastri d’Argento 1954.

Mediaset

Rete 4 – Vendetta – Una storia d’amore, un veterano della Guerra del Golfo, Nicolas Cage, decide di vendicare una donna che dopo essere stata stuprata, ha visto i suoi aggressori rimessi in liberta’.

Canale 5 – Tu Sì Que Vales, artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi, capitanata da Sabrina Ferilli. Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra che darà loro solo due minuti di tempo per convincere i giudici. Ad affiancarli, inoltre, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni.

Italia 1 – King Kong, dal regista Premio Oscar Peter Jackson. Tre colleghi si avventurano sull’Isola dei Teschi, dove incontrano un enorme e spaventoso gorilla.

Premium Cinema – Harry Potter e l’ordine della Fenice, Voldemort si è fatto corpo ed è tornato. Cornelius, pavido Ministro delle istituzioni magiche, è deciso a reprimere tutti coloro che oseranno affermare il contrario. Harry, sopravvissuto col tronfio cugino Dudley all’attacco dei Dissennatori, viene espulso da Hogwarts. L’intervento in tribunale di Silente reintegra il ragazzo e lo introduce alla conoscenza dell’Ordine della Fenice, un gruppo di nobili cavalieri magici avversari di Voldemort. Questa volta Harry però, dovrà cavarsela da solo…

Iris – The New World, nel 1607 i coloni inglesi iniziano a stanziarsi in America costruendo le loro città. Tra i nuovi arrivati c’è il capitano John Smith che ha l’incarico di esplorare la propria regione. Dopo essere stato fatto prigioniero dalla tribuna Powhatan, incontra Pochahontas, figlia del capo tribù, e se ne innamora perdutamente. Tuttavia il loro amore incontrerà molte difficoltà a causa delle profonde differenze culturali tra i due giovani. Riusciranno dunque a superare tutti gli ostacoli?

Altre emittenti

La7 – Atlantide: Roma Criminale, speciale storie di Uomini e di Mondi. Conduce Andrea Purgatori.

Tv8 – Che fine hanno fatto i Morgan?, Paul e Meryl Morgan vivono a Manhattan e sono una coppia brillante e di successo. La loro vita quasi perfetta ha un solo neo: il loro matrimonio è sull’orlo del precipizio. Le turbolenze della loro vita di coppia, però, diventano improvvisamente un nonnulla quando, ritrovatisi testimoni di un omicidio, i due finiscono nel mirino di un killer. Per proteggerli, l’FBI li trasferisce in una piccola cittadina del Wyoming…

Nove – Cambio moglie, un particolare esperimento sociale in cui due donne accettano di scambiarsi casa e famiglia per un periodo limitato di tempo.

Sky Cinema 1 – Atto di Fede, il film racconta l’incredibile storia di una madre che, grazie alla sua incrollabile fede, non smette di credere che suo figlio possa riprendere a vivere dopo un grave incidente: un giorno d’inverno del 2015, l’adolescente John Smith, figlio adottivo di Joyce e Brian, cade nelle acque di un lago di St. Louis, in Missouri, a causa dell’improvvisa rottura della superficie ghiacciata. Una volta giunto in ospedale non risponde ad alcun tentativo di rianimazione poi, persa ogni speranza, ritorna incredibilmente in vita…

Fox – I Simpson, l’amicizia di lunga data tra i Simpson e i Van Houten viene messa in crisi quando Marge acquista un quadro dal mercatino dell’usato dei vicini e ha una sorpresa.

(Nella foto Cambio Moglie)