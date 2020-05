Ascolti tv analisi 24 maggio: Mastronardi saluta col botto. D’Urso al top col caso Pivetti, Fazio coi virologi, Giletti con Zingaretti

Ascolti, al pomeriggio vince facile Mara Venier, va bene la Annunziata

Più commedia che dramma, per lunghi tratti, anche nei talk, nella serata tv di domenica 24 maggio. La fiction con Alessandra Mastronardi in replica su Rai1, i film su Rete4 e Italia 1, Un Giorno in Pretura sulla terza rete (sull’untore dell’aids) erano gli elementi parzialmente stabili dell’offerta, simili a quelli di sette giorni prima, mentre nelle scalette dei tre talk c’è stata una più marcata variabilità. Fabio Fazio ha ancora molto parlato di corona virus, ha ospitato Luciana Lamorgese e Giovanni Malagò, Marco Travaglio. Barbara D’Urso ha offerto una ricetta decisamente più pop, aprendo con Beppe Sala, ha intrappolato Roberta Pinotti tra i commercianti incavolati e Mario Giordano, dato molto spazio ai casi di Sandra Milo e, soprattutto, Irene Pivetti e Gina Lollobrigida (in contumacia). Massimo Giletti ha dedicato al Covid l’avvio e poi, dopo Nicola Zingaretti, ha virato sul tormentone mafiosi liberati/DiMatteo/Bonafede.

Secondo i meter di Auditel – in un contesto di abbassamento complessivo del numero di spettatori davanti alla tv, fisiologico considerata la stagione – è prevalsa ancora una volta facilmente l’ammiraglia pubblica. Alessandra Mastronardi ha conseguito con L’Allieva 2 ben 4,3 milioni ed il 18,3% (sette giorni fa aveva avuto 4 milioni di spettatori e il 16,5%).

Tra i film, invece, la graduatoria è stata questa: su Italia1 la commedia Usa Come ti spaccio la famiglia con Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, ha raccolto 1,351 milioni di spettatori e il 5,7% arrivando lontano dai tre talk citati, ma molto prima di Rai3 e Rete4; su Rete4 Sleepers con Kevin Bacon, Brad Pitt, Vittorio Gassman, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Jason Patric ha avuto 838mila e il 4%, con Un giorno in pretura a 1 milione di spettatori e il 4% sulla terza rete.

Questa la graduatoria dei live, con Fazio (leggera flessione) più vicino alla D’Urso (leggera flessione) e con Giletti (stabile) più distanziato dal programma di Rai2.

Live Non è la D’Urso dopo la presentazione di 15 minuti a 2,025 milioni e 8%, ha avuto 2,1 milioni di spettatori ed il 12,3%, in calo di tre decimali rispetto a domenica scorsa (2,252 milioni di spettatori ed il 12,6% nel programma sette giorni prima). Il picco del programma a quota 2,841 milioni e 13,3% è arrivato prima delle 23.00, con Gianluigi Nuzzi, Lele Mora, l’avvocato di Irene Pivetti che accoglievano il giudizio positivo sulle mascherine della ex presidente della Camera rilasciato da uno studio di analisi.

Con Che tempo che fa? è invece rimasto stabile Fazio, in leggera flessione nella prima parte e in crescita nella seconda. Il programma ha riscosso 2,055 milioni e l’8,2% nella prima parte e 1,478 milioni e 8,4% nella seconda parte (2,155 milioni di spettatori e l’8,3% nella prima parte e 1,437 milioni e il 7,6% nella seconda parte sette giorni prima). Fazio ha dato il massimo con i tre virologi in scena: per Roberto Burioni, Andrea Antinori e Rino Rappuoli 2,754 milioni di spettatori e 10,6% prima delle 22.00.

Non è L’arena ha avuto una flessione molto leggera rispetto alla settima scorsa. Il programma è arrivato a 1,366 milioni e 7,1% (sette giorni prima a 1,420 milioni di spettatori e 7,1% di share), con Non è L’Arena Prima Pagina a 1,385 milioni e il 6% tra le 20.37 e le 21.00. Per Giletti picco di ascolti con Nicola Zingaretti: 1,975 milioni di spettatori e 7,8% di share alle 21.30 circa.

Le altre partite di giornata

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno a 5,073 milioni di spettatori e 20,64%. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 3,144 milioni di spettatori e 13,1%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend nella prima parte 1,050 milioni di spettatori e 4,4%.

Su Rai 1 L’Eredità a 2,320 milioni e 16,7% e 3,7 milioni e 21,5%. Su Rai 2 Che Tempo che farà 727mila e 3,9%. Su Canale 5 Avanti un altro! a 1,334 milioni di spettatori e 10% e 2,6 milioni e 15,74%.

Su Rai1 Domenica In è cresciuta: per Mara Venier il 19,34% ed il 18,6%; mentre Da Noi – A Ruota Libera ha fatto il 13,1%; sulla terza rete è andata bene Lucia Annunziata con Mezzora in più al 9,6% con Massimo D’Alema e Luigi Zaia.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento topico di Non è la D’Urso)