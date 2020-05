Stasera in Tv: cosa vedere domenica 24 maggio 2020

Su Rai 1 “L’allieva”, su Rai 2 “Che tempo che fa”, su Rai 3 “Un giorno in pretura”, su Rete 4 “Sleepers”, su Canale 5 “Live – Non è la D’Urso”, Su Italia 1 “Come ti spaccio la famiglia”, su La7 “Non è l’Arena”, su Tv8 “Il potere dei soldi”, su Nove “Little Big Italy”, su Sky Cinema “Vivere”, su Fox “Magnum P.I.”, su Premium Cinema “Renegades”, su Iris “Apocalypse Now Redux”, su Rai Movie “Belle & Sebastien: Amici per sempre”.

I programmi di stasera in tv di domenica 24 maggio 2020

Rai

Rai 1 – L’allieva, l’estate è finita e per Alice è il momento di tornare in Istituto. Tra i compiti che immediatamente la Wally le affida c’è quello di fare da tutor a Erika, una nuova specializzanda. Nel frattempo, nei sotterranei di un’area archeologica, vengono ritrovate delle ossa umane. Alice e Claudio, con il quale la ragazza continua a vivere un rapporto d’amore turbolento, si recano sul posto. Qui Alice fa la conoscenza del fascinoso PM Sergio Einardi.

Rai 2 – Che tempo che fa, Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti.

Rai 3 – Un giorno in pretura, i casi più noti e discussi della cronaca nera e giudiziaria del nostro paese: Un giorno in pretura li ricostruisce a partire dagli accesi dibattimenti nelle aule di tribunale.

Rai Movie – Belle & Sebastien: Amici per sempre, il crudele Joseph si dichiara vero padrone di Belle e la sottrae all’affetto di Sebastian. Il piccolo si mette in cerca del cane perduto. Terzo capitolo della saga ispirata ai personaggi di Cécile Aubry.

Mediaset

Rete 4 – Sleepers, per una bravata, quattro amici finiscono in carcere. Maltrattati dalle guardie, una volta fuori si vendicheranno in maniera sistematica.

Canale 5 – Live – Non è la D’Urso, il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospiterà personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Italia 1 – Come ti spaccio la famiglia, un piccolo spacciatore viene derubato della “roba”. Per saldare il debito deve collaborare a una grossa operazione di spaccio.

Iris – Apocalypse Now Redux, versione restaurata ed allungata di Apocalypse Now , con un nuovo montaggio e l’aggiunta di scene inedite.

Premium Cinema – Renegades, durante la guerra in Ex-Jugoslavia, nei pressi di Sarajevo, un gruppo di Navy Seal compie azioni speciali. Le loro numerose doti sembrano però sprecate in una missione di pace finché non si imbattono in una vera sfida! Una cameriera del posto racconta a uno di loro di una gran quantità di lingotti d’oro che sarebbe rimasta sommersa in una banca, nel bel mezzo di una cittadina sul fondo di un lago. L’oro, di origine francese, era stato rubato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale…

Altre emittenti

La7 – Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti.

Tv8 – Il potere dei soldi, un giovane ambizioso si lascia coinvolgere in un ricatto da un magnate: dovrà frodare una compagnia di telecomunicazioni.

Nove – Little Big Italy, Francesco Panella torna in America, dove incontra tre italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore, il luogo che più li fa sentire a casa.

Fox – Magnum P.I., nuove indagini per il detective privato più richiesto delle Hawaii, nel remake del cult anni ’80.

Sky Cinema 1 – Vivere, Lucilla Attorre è una quieta bambina di sei anni affetta da asma bronchiale, ma il suo disturbo è di tipo psicosomatico. La madre Susi va sempre di corsa, fa l’insegnante di danza per signore in sovrappeso e trascina sua figlia ovunque come fosse un pacco postale; il padre Luca è un giornalista free-lance proveniente da una famiglia di avvocati ammanicati con la politica e un debole recidivo per le donne. Entrambi non hanno molto tempo per la piccola, arriva così in casa una ragazza alla pari per la piccola Lucilla…

(Nella foto L’allieva)