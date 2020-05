Ascolti tv analisi 17 maggio: Mastronardi distanzia i talk. Fazio fa il picco con Di Maio. Le liti su Silvia Romano accendono i live di D’Urso e Giletti

Equilibri di nuovo in movimento nei talk. Con un bacino di pubblico complessivamente più basso, L’Allieva2 cala appena sotto quota 4 milioni ma cresce di un punto di share e stacca di netto la concorrenza dei live. Prevale Non è la D’Urso che però cala e vede avvicinarsi un Fazio stabile, che stacca di nuovo un Giletti in flessione più ampia.

Ascolti tv dinamiche: nella fase cruciale del prime time i tre live fanno il picco di ascolto quando – in varia maniera – si parla del caso della ragazza rapita in Kenya appena liberata dai nostri servizi segreti.

La fiction L’allieva 2 in replica su Rai1, i film su Rete4 e Italia 1, Un Giorno in Pretura sulla terza rete, ma poi erano soprattutto i tre talk ad animare la competizione per gli ascolti domenica 17 maggio. L’economia, i commercianti in ansia, i dissidi tra stato e regioni, i virologi e gli altri medici non sempre in sintonia sullo stato dell’arte del contagio e delle cure del corona virus, la presunta truffa delle mascherine di Irene Pivetti. Covid-19 è stato ancora al centro dell’attenzione nelle news, nei contenitori e nei programmi di approfondimento, ma anche la vicenda di Silvia Romano ha continuato a tenere banco, così come i discorsi sulle mafie al sud e i boss mandati a casa ai domiciliari a causa del virus. A giudicare dai picchi, è stata la vicenda della ragazza milanese rapita in Kenia a funzionare meglio nel contesto comunicativo della trasmissioni di approfondimento di Canale 5 e La7.

Marcature a zona. Covid-19, ma soprattutto Silvia Romano tra i temi ‘efficaci’ per i meter

Fabio Fazio ha fatto il picco con Luigi Di Maio, arrivato dopo John Legend ed Enrico Brignano. Col ministro degli esteri che ha ancora ribadito che l’Italia non ha pagato riscatto per Silvia Romano, Che tempo che fa? ha toccato quota 2,6 milioni ed il 9,7% di share.

Non è L’Arena ha aperto con i virologi, poi ha ospitato Virginia Raggi, e quindi si è scatenato sul caso della Romano con Vauro, Alessandro Sallusti, Annalisa Chirico, David Parenzo, Stefania Andreoli (con una lite molto accesa tra Parenzo e Sallusti) raggiungendo proprio in questa fase quota 2,2 milioni di spettatori.

Nella stessa area della serata Barbara D’Urso a Live Non è la D’Urso dopo il ministro Roberto Speranza ha fatto scendere in campo Alessia Morani, Daniela Santanché, Alda D’Eusanio e Michele Cucuzza, scatenandoli sui commercianti in difficoltà prima di dedicare un lungo capitolo a Silvia Romano (picco da 3,1 milioni con Toni Capuozzo, Souad Sbai, Luca Barbareschi e gli altri opinionisti già in campo). In pratica è stato come se il pubblico attirato dalla vicenda della ragazza diventata di religione islamica e liberata dai nostri servizi segreti si attivasse sulle varie reti nei momenti in cui se ne parlava.

Non sono ovviamente mancati all’appello i virologi: Fazio, oltre al solito Roberto Burioni ha proposto anche Andrea Crisanti, Alberto Zangrillo, Maurizio Cecconi che hanno infuso un po’ di ottimismo sulla situazione. Giletti ha avuto di nuovo Fabrizio Pregliasco e Matteo Bassetti. Giletti ha ancora molto insistito sui mafiosi mandati fuori dal carcere, ai domiciliari, causa corona virus. Ma vediamo come si sono distribuite più in generale le preferenze del pubblico, partendo dal prodotto preconfezionato.

Mastronardi vince facile: cresce di un punto con lo stesso pubblico di sette giorni prima

Secondo i meter di Auditel – in un contesto di abbassamento complessivo del numero di spettatori davanti alla tv, fisiologico considerata la stagione – è prevalsa ancora una volta facilmente l’ammiraglia pubblica. Alessandra Mastronardi ha conseguito con L’Allieva 2 quasi 4 milioni ed il 16,3% (sette giorni fa aveva avuto 4,022 milioni di spettatori e il 15,4%).

Tra i film, invece, la graduatoria è stata questa: su Italia1 la commedia Usa 2 single a nozze con Owen Wilson e Vince Vaughn, ha raccolto 1,2 milioni di spettatori e il 5% arrivando lontano dai tre talk citati e appena prima di Rai3 e Rete4; su Rete4 Troy con Brad Pitt, Orlando Bloom, Diane Kruger ha avuto 1,1 spettatori e il 5,4%, con Un giorno in pretura a 1,165 milioni di spettatori e il 4,6% sulla terza rete.

Questa la graduatoria dei live, con Fazio (stabile) più vicino alla D’Urso (in calo) e con Giletti (in calo) più distanziato dal programma di Rai2.

Live Non è la D’Urso ha avuto 2,252 milioni di spettatori ed il 12,6% dopo la presentazione a 2,279 milioni e 8,7%, in calo di circa un punto rispetto a sette giorni prima (2,534 milioni di spettatori ed il 13,4% nel programma e 2,3 milioni e 8,4% in apertura).

Che tempo che fa? È invece rimasto stabile Fazio, risalito nella prima parte e calato un po’ nella seconda. Il programma ha riscosso 2,155 milioni di spettatori e l’8,3% nella prima parte e 1,437 milioni e il 7,6% nella seconda parte.

Non è L’arena ha avuto una flessione più ampia rispetto alla settima scorsa. Il programma è arrivato a 1,420 milioni e 7,1% dopo la presentazione a 1,6 milioni e 6,5% (sette giorni prima a 1,7 milioni di spettatori e l’8% di share).

Le altre partite di giornata

Le news delle 20.00

Tg1 a 5,848 milioni e 26,14%; Tg5 a 4,555 milioni e 20,1%; TgLa7 a 1,1 milioni e 5%.

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno a 4,966 milioni di spettatori e 19,4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 3,577 milioni di spettatori e 14,2%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend nella prima parte 1 milione di spettatori e 4,3% e nella seconda 1,2 milioni di spettatori e 4,8%.

Su Rai 1 L’Eredità a 2,7 milioni e 17,4% e 4,1 milioni e 21,5%. Su Rai 2 Che Tempo che farà 710mila e 3,3%. Su Canale 5 Avanti un altro! a 1,660 milioni di spettatori e 11,2% e 3 milioni e 16,5%.

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia 24,22%, Santa Messa 24,8%, Linea Verde 20,2%. Su Canale 5 Melaverde 15,2%.

Su Rai1 Domenica In è cresciuta: per Mara Venier il 17,7% ed il 17,85%; mentre Da Noi – A Ruota Libera ha fatto il 14,2%; sulla terza rete è andata bene Lucia Annunziata con Mezzora in più al 10,7% con Romano Prodi, Giovanni Totti e Vincenzo De Luca.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento topico di Non è l’Arena)