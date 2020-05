Una Rai sempre meno sovranista

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: Andrea Delogu nuovo volto nuovo per la "Vita in diretta" versione estate. Sarà lei ad affiancare il volto “vecchio" Marcello Masi, ex direttore del Tg2 e attuale guida di "Linea verde". E non è il solo cambiamento in Rai.

Clerici, Carlucci, Conti Argentero L’ammiraglia Rai1 vuole rimanere sempre “Classica”

Il Giornale, pagina 25, di Laura Rio.

Covid permettendo. È il mantra che ripetono dirigenti, autori e presentatori che stanno mettendo a punto la tv che vedremo nei prossimi mesi. Uno spauracchio, quello di una seconda ondata del virus in autunno, che non fa dormire di notte. Tutto quello che si ipotizza in questo momento, potrebbe restare sulla carta. Ma le linee guida ci sono.

Attenzione puntata sulla tv di Stato, la più colpita dal virus tra sospensioni e chiusure di programmi. Sono stati mesi di repliche. Ora si prova a rilanciare. Intanto, il primo canale diretto da Stefano Coletta cercherà di restare acceso durante l’estate per quanto riguarda l’informazione. In primo luogo, come abbiamo già riportato in un altro articolo, mantenendo Uno Mattina e Vita in diretta in onda fino a fine giugno (ma è difficile che a settembre rivedremo nei rispettivi programmi i volti di Roberto Poletti e Lorella Cuccarini, più vicini al mood «sovranista» della gestione precedente del canale).

Andrea Delogu va su Rai1

Le novità riguardano la versione estiva del contenitore pomeridiano, che partirà a inizio luglio. La scelta della coppia in conduzione è ricaduta su Marcello Masi, ex direttore del Tg2 e attuale guida di Linea verde life e Andrea Delogu, una lunga carriera tra radio, musica e tv: insomma un esperto giornalista e un volto fresco, autentico. A Uno Mattina Estate non è ancora confermato invece l’arrivo di Giulia Cardinaletti in coppia con Alessandro Baracchini.

Nei prossimi giorni, dopo tutti i dubbi e le incertezze sulle precauzioni necessarie, soprattutto per i concorrenti in studio, ritorneranno in onda I Soliti ignoti (da domenica con uno speciale) e La prova del cuoco, da lunedì. Ma le nebbie si addensano sul palinsesto autunnale. Allo stato attuale, sempre che – come detto – il virus con blocchi ancora tutto, i capisaldi restano Ballando con le stelle, Tale e quale show di Carlo Conti e la fiction. Il direttore Coletta sta disegnando una rete che si regge sullo schema classico con qualche innesto di novità, tenendo sempre conto di un canale che parla a tutto il paese. Lo show di Milly Carlucci è stato uno dei programmi cancellati in primavera e si stanno studiando tutte le soluzioni per far danzare i concorrenti in sicurezza. Per il rientro in grande stile di Antonella Clerici, la grande esclusa ai tempi della direttrice Teresa De Santis, si sta pensando a un programma quotidiano (abbandonando per ora l’idea di uno show «emozionale» serale), da casa sua, in campagna, per parlare di natura, amicizia e… cucina.

(Nella foto Andrea Delogu)