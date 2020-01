Antonella Clerici: «Torno a Sanremo per divertirmi, per me l’emozione sarà diversa, ad Amadeus tremeranno le gambe»

Ha condotto l’edizione numero 60, esattamente dieci anni dopo torna sul palco dell’Ariston in qualità di co-conduttrice di Amadeus, per la serata del venerdì.

Del Teatro Ariston conosce ogni anfratto, non solo perché ha condotto già un Festival di Sanremo dieci anni fa, ma anche perchè lì ha realizzato Sanremo Young, creatura a cui Antonella Clerici è ancora molto affezionata.

In una stagione che non l’ha vista protagonista nel palinsesto di Raiuno, la conduttrice ha trovato però tante “finestre” importanti da cui dimostrare che la professionalità non va ad annate, al di là delle scelte dei direttori di rete. Così dopo aver guidato lo Zecchino d’oro e Telethon, e partecipato in giuria a Sanremo Giovani, tornerà protagonista al Festival per una sera, grazie ad Amadeus che l’ha voluta accanto a sé per il venerdì, dove ci sarà anche Francesca Sofia Novello. L’emozione dell’Ariston sarà sempre lì. Ma stavolta la Clerici vuole divertirsi, sarà Amadeus a farsi carico dell’emozione del padrone di casa, come lei stessa sottolinea in questa intervista a TvZoom.

Tiziana Leone

(nella foto Antonella Clerici)