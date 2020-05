Ascolti Tv 12 maggio digital e pay: Pandemia all’1,5% su SkyTg24, De Bellis e Cattelan allo 0,5%. Rai4 e Iris leader free

Ascolti Tv access: Papi colonna di Tv8

Offerta un po’ più ricca sulle ammiraglie, e di nuovo in movimento la proposta dei talk con la liberazione di Silvia Romano a rinforzare la lista degli ingredienti ancora largamente saturata dai temi legati al corona virus, ieri, martedì 12 maggio sulle generaliste.

In tema pay, su SkyUno EPCC Live con Alessandro Cattelan alla conduzione ha ottenuto 168mila spettatori cumulati inclusa l’emissione su +1 e lo 0,5%. In tema cinema, su SkyCinemaDue A Beautiful Day ha conseguito 144mila spettatori cumulati. Ma hanno fatto bene, come sempre in questi giorni, anche gli appuntamenti con l’informazione. Ieri quindi, SkyTg24 tra le 18.01 e le 18.25 con I numeri della Pandemia ha avuto 194mila spettatori e 1,5%; e poi fino alle 18.55, 207mila e 1,5%. E poi sfidando i talk dell’access, Sky TG24. Idee per il dopo, curato e realizzato dal direttore Giuseppe De Bellis (dalle 20.19 alle 21.14) ha avuto 137 mila spettatori medi e 0,5% di share.

In prime time le native digital: vinceRai4 davanti a Tv8

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Rai4 Lo chiamavano Jeeg Robot ha ottenuto ben 558mila spettatori e il 2,1%. Su Iris L’ultimo colpo in canna a 541mila e 2%. Su Tv8 Crazy Night festa col morto a 425mila spettatori e 1,6%. Su Rai Premium Un medico nel cuore a 386 mila spettatori e 1,4%. Su La5 Come tu mi vuoi a 379mila spettatori e 1,4%. Su 20 Twister a 325.000 spettatori e 1,2%. Su Rai 5 The Eichmann Show- Processo del secolo 288mila spettatori e 1%. Su Nove Noah a 284mila e 1,2%. Su Rai Movie La mia super ex ragazza 279 mila spettatori e 1%.

Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto 337mila spettatori e 1,5%. Su Nove Sono le Venti con Peter Gomez alla conduzione a 235mila e 1%.

In access questi gli ascolti. Papi leader

Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 763mila spettatori con 2,8%. Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 296mila spettatori con l’1,1%.

Su TV8 Vite da Copertina 217mila spettatori con l’1,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento Lo chiamavano Jeeg Robot)