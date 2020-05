Stasera in Tv: cosa vedere martedì 12 maggio 2020

Su Rai 1 “Io sono Mia”, su Rai 2 “A Napoli non piove mai”, su Rai 3 “#cartabianca”, su Rete 4 “Fuori dal coro”, su Canale 5 “Mission: Impossible - Fallout”, Su Italia 1 “Le Iene Show”, su La7 “diMartedì”, su Tv8 “Crazy Night”, su Nove “Noah”, su Sky Cinema “Face/Off”, su Fox “S.W.A.T.”, su Premium Cinema “Oblivion”, su Iris “L’ultimo colpo in canna”, su Rai Movie “La mia super ex-ragazza”

I programmi di prima serata in tv di martedì 12 maggio 2020

Rai

Rai 1 – Io sono Mia, Mia Martini, un’artista dalla voce unica e dalla capacità di scrittura intensa; un’esperienza umana scandita da grandi successi e da un privato denso di emozioni. Questa è la sua storia e il racconto del pregiudizio che ha deviato il corso della sua vita.

Rai 2 – A Napoli non piove mai, Barnaba, Sonia e Jacopo, tre personaggi problematici, s’incontrano per caso davanti a un San Sebastiano da restaurare in una chiesetta di Napoli. Da qui partirà il loro riscatto. La città è il quarto personaggio della storia.

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – La mia super ex-ragazza, New York City, terzo millennio. Il giovane architetto Matt lascia la noiosa fidanzata Jenny senza sapere che la ragazza è in realtà un’eroina dotata di superpoteri. Anche la vendetta del cuore infranto sarà super.

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – Mission: Impossible – Fallout, una nuova missione impossibile per l’agente Ethan Hunt: impedire un apocalittico disastro nucleare. Con Tom Cruise e Simon Pegg.

Italia 1 – Le Iene Show, servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai.

Iris – L’ultimo colpo in canna, un uomo affronta gli indiani che hanno rapito sua moglie e le sue due figlie. Non solo riuscirà a liberarle, ma ucciderà anche un rivale in amore.

Premium Cinema – Oblivion, Anno 2077: prima di abbandonare definitivamente il pianeta Terra distrutto dalle radiazioni in seguito ad una guerra nucleare, Jack Harper ha il compito di recuperare dalla superficie terrestre le ultime risorse vitali. L’uomo ha quasi portato a termine la sua missione e presto raggiungerà gli altri sopravvissuti su una colonia lunare lontano da quel mondo ormai dilaniato. Ma l’incontro con una donna aliena innesca una serie di eventi che costringono Jack a rivedere la sua visione del mondo e la sua missione.

Altre emittenti

La7 – diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Conduce Giovanni Floris.

Tv8 – Crazy Night, cinque migliori amiche dai tempi del college si riuniscono dieci anni più tardi per il week-end dell’addio al nubilato di una di loro. Destinazione Miami. Nonostante la futura sposa avesse in mente un fine settimana rilassante e tranquillo, i festeggiamenti prendono molto presto una svolta ben diversa ed esilarante. Tra locali, drink e piste da ballo il gruppetto di amiche si scatena finché non decide, come gran finale, di organizzare una festa privata in una casa sulla spiaggia noleggiando uno spogliarellista. Peccato che, accidentalmente, questi cada a terra morto! In preda al panico e decisamente poche lucide, le cinque amiche cercano di coprire l’omicidio spostando il cadavere… E’ così che una serie disastrosa di eventi finisce inevitabilmente per travolgerle…

Nove – Noah, la storia non raccontata di uno dei più grandi eventi epici: la costruzione dell’Arca di Noè per salvare il mondo dal catastrofico Diluvio universale.

A Noè tramite visioni, segni e sogni, Dio preannuncia che un Diluvio universale si abbatterà sulla Terra per eliminare tutti i peccatori. La salvezza sarà per pochi. Consapevole dell’imminente catastrofe e del compito assegnatogli da Dio, Noè con la sua famiglia costruisce un’Arca destinata a ospitare i suoi e ogni specie animale per garantirne la sopravvivenza. Mentre esegue diligentemente ciò che gli è stato chiesto, Noè, uomo e padre di famiglia, affronta anche un complesso conflitto con il mondo che lo circonda abbrutito da violenza e depravazione.

Sky Cinema 1 – Face/Off, Sean Archer, agente dell’FBI, dà la caccia a Castor Troy, responsabile di efferati omicidi, tra cui quello di suo figlio. Quando finalmente riesce a catturarlo, per l’agente sembra la fine di un lungo incubo, scoprirà invece che il criminale ha nascosto una bomba capace di radere al suolo la città di Los Angeles. Purtroppo nella cattura Troy è finito in coma e l’unica soluzione per Archer di trovare il luogo dov’è nascosta la bomba, è quella di farsi rinchiudere nel carcere dove è detenuto il paranoico fratello di Troy, assumendone le sembianze, grazie ad una sofisticata operazione chirurgica. Uscito dal coma, Troy scopre cosa ha fatto l’agente e decide di sottoporsi alla stessa operazione, infiltrandosi nella vita professionale e privata di Archer…

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto Le Iene)