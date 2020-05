Ascolti tv 10 maggio digital e pay: SkyTg24 all’1,7% col rientro di Silvia Romano. Iris, Tv8, Rai4 e Giallo oltre il 2%

Griglia generalista in continuità nella giornata del rientro in Italia di Silvia Romano

Vittoria facile – domenica 10 maggio – per L’Allieva 2, che trasmessa in replica su Rai1 ha raggiunto 4 milioni e superato le tre trasmissioni dedicate all’approfondimento su Covid-19. Sulla pay, in particolare, massima evidenza per news e cinema.

Su Fox The Big Bang Theory ha avuto 112mila spettatori cumulati. Su SkyCinemaUno La piccola boss ha avuto 154mila spettatori complessivi. Mentre al pomeriggio alle 14.00 e fino alle 14.50 SkyTg24 ha avuto 320mila spettatori ed 1,7% con il ritorno in Italia di Silvia Romano in primo piano.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince il film di Iris sul film tv di Tv8 e la pellicola di Rai4

In prima serata su Iris Blow a 679mila e 2,6%. Su Tv8 I Delitti del BarLume – La Tombola dei Troiai è stato visto da 645mila spettatori e 2,4%. Su Rai 4 La Isla Minima a 611mila spettatori e 2,3%. Su Giallo Profiling ha totalizzato 616mila spettatori ed il 2,4%. Su 20 First Strike a 499mila spettatori e 1,75%. Su Nove Little Big Italy ha raccolto 476mila spettatori e 1,8%. Su Real Time Seconda Vita 457mila spettatori e 1,6% e 90 Giorni per innamorarsi… 438mila e 1,9%. Su Rai Movie Black or white a 453mila e 1,7%. Su Cine34 I Mostri Oggi a 378mila e 1,5%.

Su Tv8 4 Ristoranti a 674mila e 2,5%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 378mila spettatori e 1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di SkyTg24 in collegamento con Ciampino)