Stasera in Tv: cosa vedere domenica 10 maggio 2020

Su Rai 1 “L’allieva”, su Rai 2 “Che tempo che fa”, su Rai 3 “Un giorno in pretura”, su Rete 4 “Le crociate”, su Canale 5 “Live – Non è la D’Urso”, Su Italia 1 “E alla fine arriva Polly”, su La7 “Non è l’Arena”, su Tv8 “I delitti del BarLume”, su Nove “Little Big Italy”, su Sky Cinema “La piccola Boss”, su Fox “Magnum P.I.”, su Premium Cinema “Godzilla”, su Iris “Blow”, su Rai Movie “Black or White”.

I programmi di stasera in tv di domenica 10 maggio 2020

Rai

Rai 1 – L’allieva, l’estate è finita e per Alice è il momento di tornare in Istituto. Tra i compiti che immediatamente la Wally le affida c’è quello di fare da tutor a Erika, una nuova specializzanda. Nel frattempo, nei sotterranei di un’area archeologica, vengono ritrovate delle ossa umane. Alice e Claudio, con il quale la ragazza continua a vivere un rapporto d’amore turbolento, si recano sul posto. Qui Alice fa la conoscenza del fascinoso PM Sergio Einardi.

Rai 2 – Che tempo che fa, Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti.

Rai 3 – Un giorno in pretura – La scomparsa di Gloria Rosboch, il 13 gennaio del 2016 Gloria Rosboch, professoressa di francese della provincia di Ivrea, si allontana da casa con la scusa di una riunione scolastica, e non vi farà più rientro. I parenti e gli amici la cercano disperatamente senza alcun risultato, fino a che le indagini portano alla figura di Roberto Obert, un uomo di cinquantacinque anni, che farà ritrovare il corpo della donna, e accuserà come ideatore del delitto un ex studente della professoressa, un ragazzo di 19 anni, Gabriele Defilippi, con il quale ha una relazione sentimentale.

Rai Movie – Black or White, La figlia di Elliott Anderson perde la vita dando alla luce una bambina, Eloise. Il nonno, rimasto vedovo, decide di prendersi cura della nipote. Quando la nonna paterna si presenta rivendicando il diritto del figlio di crescere la bambina, Elliott si trova coinvolto in una dura battaglia legale per la custodia della nipote.

Mediaset

Rete 4 – Le crociate, colossal con cast stellare. Il giovane fabbro Balian, O. Bloom, incontra un cavaliere, L. Neeson, che scopre essere suo padre, in partenza per le Crociate, e lo segue.

Canale 5 – Live – Non è la D’Urso, il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospiterà personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Italia 1 – E alla fine arriva Polly, commedia divertente, un efficace ping pong sentimentale grazie all’incontenibile duo Ben Stiller, Jennifer Aniston. Reuben e Polly si incontrano dopo tanti anni.

Iris – Blow, la storia di George Jung, uno dei maggiori trafficanti di cocaina degli anni ’70. Con Johnny Depp, Penelope Cruz.

Premium Cinema – Godzilla, negli anni Cinquanta, i test nucleari effettuati dagli americani nel Pacifico risvegliano Godzilla, una creatura misteriosa e gigantesca risalente all’epoca preistorica. L’esercito prova in tutti i modi a uccidere il mostro, senza riuscirci, e Godzilla continua a vagare e seminare morte nell’oceano. Anni dopo, il tenente Ford Brody deve fare i conti con quanto avvenuto tempo prima, quando la madre rimase uccisa da un attacco improvviso della bestia, ma nessuno capì davvero come andarono le cose…

Altre emittenti

La7 – Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti.

Tv8 – I delitti del BarLume, tra sparizioni e partite a carte, omicidi e chiacchiere da bar, misteri e divertimento, tornano I delitti del BarLume. Presentati in anteprima al Noir in Festival 2017 a Milano con il primo dei due film, le nuove storie saranno “Un due tre stella!” e “La battaglia navale”, tratto dall’omonimo romanzo di Marco Malvaldi edito da Sellerio Editore. Dopo aver raccolto con i precedenti film oltre un milione di spettatori medi nei primi 7 giorni, sfiorando il milione e mezzo con l’ultima stagione, Sky Cinema riporta in TV la saga giallo-comica dei romanzi di Marco Malvaldi conservando la formula narrativa che ne ha sancito il successo. Basata su un classico impianto “da giallo”, I Delitti del BarLume adotta una serie di spassosi accorgimenti narrativi che portano le storie a toccare i territori della grande commedia all’italiana e in particolare quella brillante tradizione regionale toscana che raccoglie l’eredità dei maestri del genere.

Nove – Little Big Italy, Francesco Panella torna in America, dove incontra tre italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore, il luogo che più li fa sentire a casa.

Fox – Magnum P.I., nuove indagini per il detective privato più richiesto delle Hawaii, nel remake del cult anni ’80.

Sky Cinema 1 – La piccola boss, Jordan Sanders, bullizzata da bambina, è diventata oggi un adulto senza scrupoli e un capo tremendo coi propri dipendenti. Una ragazzina un giorno, colpita dal suo orribile comportamento, le augura di tornare bambina, così da capire cosa si prova a essere maltrattati. Incredibilmente, il giorno dopo accade veramente! Jordan si risveglia tredicenne, costretta a tornare a scuola e ad affidare l’azienda all’assistente April. Riuscirà a sistemare le cose per ritornare un adulto più affabile?

(Nella foto L’allieva)