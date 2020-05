Ascolti tv 10 maggio 2020: Vince L’allieva, poi la D’Urso batte Fazio

L’allieva 15,4%, Live-Non è la D’Urso 13,40% e Che tempo che fa 7,92%

Continua la cavalcata vittoriosa delle repliche de L’allieva su Rai1, che ieri sera ha registrato il 15,4% di share media con 4,022 spettatori, così suddivisi: primo episodio 15,02% e 4,139 milioni, secondo episodio 15,87% e 3,891 milioni. Settimana scorsa la stessa fiction con Alessandra Mastronardi aveva fatto il 14,3% con 3,976 milioni, quindi praticamente stabile.

Seconda piazza per Live-Non è la D’Urso su Canale5 con il 13,4% e 2,534 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il programma dell’ammiraglia Mediaset aveva registrato il 12,2% con 2,389 milioni, quindi in crescita nell’ultima settimana.

Chiude il podio Che tempo che fa su Rai2 con il 7,92% e 2,140 milioni di contatti. Domenica scorsa il talk show di Fabio Fazio aveva portato a casa il 9,1% e 2,616 milioni, si registra così un brusco calo di spettatori.

Le altre reti

Non è l’Arena su La7 all’8,04% co 1,693 milioni di telespettatori, stabile rispetto al 6% e 1,756 milioni di sette giorni fa. In day time Domenica In al 19,3% su Rai1 e subito dopo A ruota libera al 13,3%.

Su Real Time si registra l’1,6% di Seconda vita con 445 mila contatti.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto L’allieva)