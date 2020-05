Ascolti tv 1 maggio: Pane e libertà batte Contagion al fotofinish. Ambra e Il Concertone smart vera sorpresa

Nel prime time di venerdì 1 maggio il film tv su Rai1 al 12,5%, la pellicola su Canale 5 al 12,4%. Primo maggio 2020. Musica per L'Italia con Ambra Angiolini alla conduzione a 2,264 milioni e l’8,7%, ha fatto meglio delle edizioni ‘vere’. Tiene Nuzzi, cala Zoro che soffre il rito rivisto in modalità anti contagio sulla terza rete.

Contesto della sfida degli ascolti: Favino contro Contagion, Ambra in remoto

Festa del Lavoro contro corona e altri virus. Era questa la sfida di ieri in tv, venerdì 1 maggio. Ha vinto l’ammiraglia pubblica nella sfida principale. Su Rai1 il film tv Pane e Libertà – Giuseppe Di Vittorio con Pierfrancesco Favino protagonista ha riscosso 3,566 milioni di spettatori ed il 13,5% di share. Dall’altra parte della barricata, su Canale 5 il distopico ma attualissimo Contagion ha conquistato 3,334 milioni di spettatori e il 13,4% di share. Su Italia 1 ha funzionato la saga di Twilight: Breaking Dawn Parte 1 ha convinto 1,960 milioni di spettatori con il 7,1%, facendo meglio della media di rete e superando il bilancio di Rai2. Sulla seconda rete pubblica, infatti, NCIS è arrivato a 1,660 milioni di spettatori e 6,7% di share e The Rookie a 1,5 milioni di spettatori e 5,4%.

Covid -19? La vera sorpresa è stata il Concertone ‘smart’ del primo maggio, Primo maggio 2020. Musica per L’Italia con Ambra Angiolini alla conduzione: 2,264 milioni e l’8,7% facendo meglio delle edizioni ‘vere’, forse raccogliendo i reduci davanti alla televisione. In linea o quasi gli altri. Gianluigi Nuzzi con Quarto Grado ha avuto 1,547 milioni di spettatori ed il 6,7%. In calo, soffrendo la terza rete, Propaganda Live su La7, con Diego Bianchi e Makkox: 1,3 milioni e il 5,6%.

Ascolti altre opzioni

Tra le altre opzioni, ottima prestazione di Tv8: Italia’s Got Talent Best Of a 811mila spettatori con il 2,9%. Su Rai4 Escape Plan- Fuga dall’Inferno a 732mila spettatori e il 2,5%. Su Nove I Migliori di Fratelli di Crozza ha raccolto 534mila spettatori con l’1,9%. Su Iris Charlotte Gray a 505mila spettatori con l’1,8%.

Sulla pay invece su Sky Atlantic/+1, Sky Cinema Uno, On Demand per Diavoli 440mila spettatori cumulati.

In access prime time questi i risultati

Su Rai1 Soliti Ignoti 4,691 milioni di spettatori con il 15,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,852 milioni di spettatori con uno share del 16,2%. Su Rai2 TG2 Post a 1,224 milioni di spettatori con il 4,1%. Su Italia1 CSI ha registrato 1,303 milioni di spettatori con il 4,4%. Su Rai3 l’anteprima del Concerto del Primo Maggio a 2,177 milioni di spettatori con l’8%. Su Rete4 Stasera Italia a 1.440 milioni e 5% nella prima parte e 1.338 milioni di spettatori e 4,5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo a 1,8 milioni di spettatori e 6.1%.