Stasera in Tv: cosa vedere sabato 2 maggio 2020

I programmi di prima serata in tv di sabato 2 maggio 2020

RAI

Rai 1 – Un, due, tre… Fiorella!, “Il Meglio di” del programma Un, due, tre Fiorella! che riproporrà i momenti più entusiasmanti dello show. Si alterneranno esibizioni musicali e momenti di racconto artistici ed umani con l’intervento di cantanti e vari ospiti.

Rai 2 – Petrolio, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria si occupa di cercare, analizzare e valorizzare le ricchezze che l’Italia possiede, ovvero i tesori artistici e culturali, le capacità imprenditoriali e i talenti che aspettano solo di essere utilizzati, ovvero di essere “estratti” come se fossero appunto il petrolio, l’oro nero del paese.

Rai 3 – I topi, Sebastiano e zio Vincenzo, guidati da U Stuorto, sono in fuga attraverso la smisurata rete di cunicoli sotterranei. I due trovano una sistemazione provvisoria nel bunker di altri latitanti di lungo corso, ma presto sono costretti ad andarsene a causa del russare bestiale di zio Vincenzo. U Stuorto allora li conduce in un nuovo appartamento che all’apparenza sembrerebbe già abitato.

Rai Movie – Il patriota, Carolina del Sud, 1776. Benjamin, soldato in pensione, vorrebbe non essere invischiato nel conflitto contro la Gran Bretagna. Quando I suoi due figli si arruolano, l’uomo cambia idea.

MEDIASET

Rete 4 – Stasera Italia weekend – speciale, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Canale 5 – Ciao Darwin – Terre desolate, lo show in questa ottava edizione riprende il suo “studio parascientifico” alla ricerca delle caratteristiche dell’uomo e della donna del Terzo Millennio.

Italia 1 – Trolls, Poppy, un troll ottimista, e Branch, la sua scontrosa controparte, intraprendono un avventuroso viaggio per salvare gli abitanti del proprio villaggio.

Premium Cinema – The Accountant, Christian Wolff è un genio della matematica, affetto dalla sindrome di Asperger. Cresciuto da un padre autoritario e rigido, dopo l’abbandono della madre, adesso lavora come contabile forense alla ZZZ Accounting, un piccolo studio di Plainfield, in Illinois. In realtà, Christian, sotto copertura, si occupa di gestire le finanze di diverse organizzazioni criminali, dalle quali viene contattato solo attraverso una voce telefonica. Un giorno, gli viene assegnato il compito di indagare sulla compagnia Living Robotics…

Iris – Peacock, John Skillpa ha un segreto: quando torna a casa dal lavorosi trasforma in Emma Skillpa, una moglie immaginaria e premurosa.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Speciale Bersaglio Mobile: Le urla del silenzio, conduce Enrico Mentana

Tv8 – Italia’s Got Talent – Best of, debutta la nuova attesissima decima edizione di Italia’s Got Talent. Sono previste sette puntate di Audizioni e una finale live in cui si esibiranno i 12 talenti selezionati accuratamente dalla giuria e dal pubblico, che avrà il potere del quinto giudice e potrà decidere delle sorti dei concorrenti. Tra le altre novità di quest’anno c’è anche la rinnovata giuria, che vede come portabandiera un incontenibile Frank Matano, alla quinta edizione consecutiva, ormai il veterano del gruppo! Confermate le due donne: la Queen Mara Maionchi e la pluricampionessa Federica Pellegrini. New entry al tavolo, il giudice più temuto di tutti i talent, Joe Bastianich. Alla conduzione è confermata la brillante Lodovica Comello, pronta ad accogliere e sostenere i tantissimi talenti che sognano un posto in Finale. Che avranno però solo cento secondi per convincere i giudici: con almeno tre sì si passa alla fase successiva, altrimenti si torna a casa. A meno che uno dei giudici non voglia premiare il concorrente con l’ambitissimo Golden Buzzer mandandolo direttamente in Finale. Da quest’anno, poi, alla fine di ogni puntata di Audizioni, i giudici decreteranno un finalista tra tutti i quelli che si sono esibiti.

Nove – Apocalypto, Zampa di Giaguaro vede il proprio villaggio distrutto sotto i suoi occhi da una tribù violenta. La sua stessa famiglia viene minacciata da quegli uomini. Zampa di Giaguaro è consapevole di dover agire.

Sky Cinema 1 – Men in Black 3, K e J, gli agenti speciali dell’unità segreta che combatte le invasioni aliene sulla Terra, devono sventare l’ennesima minaccia al nostro pianeta, che questa volta rischia di essere distrutto dal cattivissimo Yaz. La missione coinvolge il passato di K, che rischia di morire da giovane negli anni Sessanta, modificando così irreparabilmente il corso degli eventi. Per impedire la sventurata ipotesi, J torna indietro nel tempo e si ritrova alle prese con con creature extraterrestri tutt’altro che pacifiche…

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto Fiorella Mannoia)