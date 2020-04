Ascolti Tv 29 aprile digital e pay: boom Borghese nei sette giorni su SkyUno. SkyTg24 fa 1,9% con I Numeri della Pandemia. Vola Escobar

Per la prima puntata di 4 Ristoranti su SkyUno (stasera la seconda puntata) ben 1,456 milioni di spettatori nei sette giorni. Tra le native digitali free: su Tv8 Escobar – Il Fascino del male 1,057 milioni e 3,8%. Su Rai4 Starred Up- Il ribelle 676mila e 2,4%; su La5 Il Diario di Bridget Jones 657mila e 2,3%.

Ascolti cinema pay: Su SkyCinema #Iorestoacasa Compromessi sposi ha conseguito 117mila spettatori

Tempi complicati per la tv nelle giornate di preparazione della ‘fase 2’, ma con griglia generalista particolarmente scarica mercoledì 29 aprile. Un contesto che ha favorito l’exploit delle la native digitali free, con 4 emittenti sopra il 2% di share.

In evidenza le news e anche l’offerta cinema, ieri, sulla pay tv. Su SkyCinema#Iorestoacasa Compromessi sposi ha conseguito 117mila spettatori. Su Fox The Big Bang Theory alle 20.35 a 108 mila spettatori cumulato. Ma – in attesa della seconda puntata di stasera – va considerato il numero di spettatori raggiunto in una settimana dalla prima puntata ‘veneziana’ della nuova edizione di 4 Ristoranti su SkyUno; per Alessandro Borghese ben 1,456 milioni di spettatori complessivi nei sette giorni. Ieri, inoltre, l’appuntamento di SkyTg24 con I numeri della Pandemia tra le 18.00 e le 18.25 ha avuto 295mila spettatori e 1,9% e tra le 18.30 e le 18.55 ha riscosso 315mila spettatori ed il 1,82%, per una media di 305mila e 1,85%.

In prime time le native digital: Tv8 fa il botto e sfiora il 4%, Rai4, La5 e Nove sopra il 2%

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Tv8 Escobar – Il Fascino del male ha ottenuto 1,057 milioni di spettatori e il 3,8%. Su Rai4 Starred Up- Il ribelle a 676mila e 2,4%; su La5 Il Diario di Bridget Jones a 657mila e 2,3%. Sul Nove Il profumo del mosto selvatico ha avuto 561mila spettatori ed il 2%. Su Rai Movie Chi m’ha visto a 486mila e 1,7%. Su Rai Premium Saggi consigli boss a 339mila e 1,2%. Su Rai 5 Madama Butterfly a 147mila e 0,6%.

Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto 381mila spettatori e 1,5%. Su Nove Sono le Venti con Peter Gomez alla conduzione a 257mila e 1%.

In access questi gli ascolti. Papi boom

Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 835mila spettatori con 2,8%. Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 391mila spettatori con l’1,3%.

Su Tv8 Vite da Copertina a 235mila spettatori e 1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Alessandro Borghese in un momento di 4 Ristoranti)