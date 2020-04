I 4 Ristoranti di Alessandro Borghese sono gli unici aperti

Borghese e The Jackal: «Che Duetto al ristorante»

Il Mattino, pagina 16, di Stefano Prestisimone.

Sfida all’ultimo fornello. La febbre tv da gourmet non si placa e dopo l’ultimo cooking show di Cannavacciuolo, Antonino Chef Academy, arriva la sesta edizione di Quattro ristoranti, il programma culinario on the road ideato e condotto da Alessandro Borghese, figlio di Barbara Bouchet e Gigi Borghese, cuoco di sangue partenopeo e volto televisivo tra i precursori della cucina-spettacolo.

Tra ricette innovative e prodotti del territorio il format mette a confronto quattro ristoranti di una regione per stabilire chi sia il migliore, con Borghese a fare da conduttore e giudice. Tutti a tavola da stasera, alle 21.15, ogni giovedì, su Sky e NowTv, con l’antefatto del promo comico in onda con lo chef-anchorman a interagire con The Jackal. Il via con Venezia, poi altre 7 puntate nuove più due mai andate in onda per un totale di 10, tra cui una in Cilento.

Borghese partiamo dall’attualità. Il programma, registrato nei mesi scorsi, va in onda in tempi di coronavirus. Potrà servire ad alleviare la clausura?

«Io credo e spero che possa essere una piccola scialuppa di salvataggio dal logorio di questi mesi. Il nostro è l’unico popolo che all’ora di pranzo si chiede cosa mangerà a cena e credo ancor più in questo periodo, dove tutti sono diventati cuochi, pasticcieri».

La ripresa post virus come se la immagina?

«È un momento durissimo per tutti, il mio ristorante ha 64 dipendenti in cassa Integrazione. Ma vedo il sereno all’orizzonte. Ci sarà una voglia matta di tornare a vivere, uscire. Certo, ci sarà un problema con le distanze e le mascherine, ma riusciremo a superarlo. In questi giorni avrei dovuto cominciare a registrare le puntate 2021, con una tappa in Costiera amalfitana».

(Nella foto Alessandro Borghese)