Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 29 aprile 2020

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 29 aprile 2020

Rai

Rai 1 – Meraviglie, Alberto Angela ci accompagna in un viaggio alla scoperta delle “Meraviglie” italiane, quelle che ci rendono una vera e propria “penisola dei tesori”. Un itinerario fra arte e bellezze naturali nei siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità.

Rai 2 – La compagnia del Cigno, Matteo è un giovane violinista che parte da Amatrice, la sua città distrutta dalla furia del terremoto, per raggiungere Milano dove ha intenzione di studiare al Conservatorio Giuseppe Verdi. Il talento di Matteo viene subito notato dal prof. Luca Marioni, che tutti chiamano “il bastardo” per i suoi modi bruti e diretti, che

Rai 3 – Chi l’ha visto?, casi di scomparsa vecchi e nuovi, cold case e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità. Spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

Rai Movie – Chi m’ha visto, Martino è un ottimo chitarrista, collabora con grandi musicisti eppure è sconosciuto al grande pubblico. Stanco di restare dietro le quinte, Martino decide di inscenare la propria scomparsa per attirare l’attenzione dei media e raggiungere l’agognato successo.

Mediaset

Rete 4 – Stasera Italia – Speciale, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Canale 5 – Tu Sì Que Vales, artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi, capitanata da Sabrina Ferilli. Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra che darà loro solo due minuti di tempo per convincere i giudici. Ad affiancarli, inoltre, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni.

Italia 1 – E.T. – L’extraterrestre, tre Premi Oscar e due Golden Globe per questo cult di fantascienza diretto da Steven Spielberg. La tenera amicizia tra un bambino e un alieno.

Premium Cinema – Animali fantastici e dove trovarli, primo spin-off della celebre saga di Harry Potter firmata dalla scrittrice J.K. Rowling. È il 1926 e il magizoologo Newt Scamander arriva a New York con una valigia di pelle apparentemente ordinaria, ma in realtà piena di tutte le creature magiche che il giovane ha salvato durante i suoi numerosi viaggi. Mentre sta assistendo al comizio del leader dei Secondi Salemiani, movimento estremista che vuole eliminare tutti i maghi e le streghe, una creatura fantastica fugge dalla sua borsa, creando un po’ di scompiglio.

Iris – La ricerca della felicità, Gabriele Muccino dirige Will Smith in un film toccante, ispirato alla vita di Chris Gardner, tenace e geniale padre single rimasto senza lavoro.

Altre emittenti

La7 – Atlantide: Kim, il giallo, speciale storie di Uomini e di Mondi. Conduce Andrea Purgatori.

Tv8 – Escobar – Il fascino del male, la storia del criminale più ricco della storia, il più famoso narcotrafficante di sempre, il carismatico “Re della cocaina” Pablo Escobar, che da semplice figlio di contadini seppe diventare la settima persona più ricca del pianeta con un approccio al traffico di droga così spietato da portare alla morte di 3.000 persone. La vita di Pablo viene ripercorsa all’ascesa criminale all’inizio degli anni Ottanta fino alla morte nel 1993, passando per gli anni del narcoterrorismo, della lotta contro la possibile estradizione negli USA e della relazione intima con la giornalista Virginia Vallejo,amante e confidente di Escobar, che decise di collaborare con la giustizia favorendo la cattura dell’uomo che amava…

Nove – Il profumo del mosto selvatico, di ritorno dalla guerra, l’affascinante Paul incontra, durante il viaggio, la bella Victoria. La donna sta tornando alla tenuta di famiglia per aiutare nella vendemmia. Ma c’è un problema. Vittoria, seppur non sposata, è incinta. Ed è ben consapevole che il suo rigido padre non la prenderà molto bene. Paul, spinto dal desiderio di aiutarla, si offre come marito “in prestito”. L’accompagnerà dal padre, fingendosi il suo sposo, per poi sgattaiolare via e tornare alla propria vita. Ma ben presto tra i due sboccia l’amore e Paul troverà sempre più difficile abbandonare un mondo che gli è entrato nel sangue. Grande romanticismo, trama forse un po’ scontata, ma la splendida fotografia ripaga di tutto.

Sky Cinema 1 – L’immortale, nel Golfo di Napoli, Ciro sta affondando tra le acque scure e, mentre il corpo sprofonda colpito al petto dal suo miglior amico Genny Savastano, alla mente affiorano i ricordi del passato. Si torna così alla Napoli del 1980 quando dopo un terremoto sotto le macerie si sente il pianto di un neonato ancora vivo: è Ciro di Marzio, da quel giorno in poi tutti lo chiameranno l’Immortale. Don Aniello gli spiega poi che la sua resurrezione gli permette quello che per altri è solo un sogno: ripartire da capo.

Fox – Stumptown, Cobie Smulders (Robin di ‘How I Met Your Mother’) è Dex Parios, un’investigatrice privata con un passato nell’esercito, in questo adattamento dell’omonima graphic novel.

(Nella foto Stumptown)