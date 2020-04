Ascolti tv analisi 29 aprile: due repliche e Sciarelli sul podio, il fenomeno è TV8. Perché si schianta Boni su Rai2…

Offerta generalista scarsa: Tu si que vales, precede Meraviglie e Sciarelli, e crolla sulla seconda rete La compagnia del cigno, manifesto di una Milano ‘figa’ che per adesso non c’è più, sepolta da Covid-19. Va forte Escobar su Tv8, miracolosamente accesa anche senza la benzina di calcio, MotoGp, F1, fermi ai box.

Ascolti Tv e quarantena: tre repliche importanti, ma pur sempre repliche

Tre programmi datati: su Rai1, Canale 5 e Rai2, e il corona virus in prima serata solo by Barbara Palombelli. In questo contesto – mercoledì 29 aprile – il fenomeno è stato il film Escobar, con Javier Bardem e Penelope Cruz, in onda su Tv8. Ma hanno sfondato anche altre native digitali free. L’emittente in chiaro di Sky in queste settimane è rimasta miracolosamente accesa, anche senza il contributo dello sport, in stallo.

Tre repliche ambiziose, preziose in tempi di quarantena, il solito Chi l’ha visto? e poi gli evergreen e cult E.T. e Intrigo Internazionale. Era un’offerta così ‘scarsa‘ quella delle principali generaliste che era inevitabile che una rete outsider facesse un risultato ‘sorprendente’.

Ascolti tv fotocopiati per Rai1, Canale5, Rai3

La partita tra le ammiraglie – su Rai1 Meraviglie La penisola dei tesori, e su Canale 5 Tu si que vales – aveva visto fin qui prevalere il programma della Fascino (la scorsa settimana a 3,830 milioni e il 17,6%) su quello di Alberto Angela (la scorsa settimana 3,284 milioni ed il 12,2% di share). L’inserimento nella lotta di una fiction di culto dell’ammiraglia pubblica, La compagnia del cigno (ieri a soli 854mila spettatori e 3,3% con la replica della prima puntata su Rai2), non ha mutato nemmeno di mille spettatori i termini della sfida: Meraviglie è rimasto a 3,2 milioni e 12,4% di share, mentre la trasmissione di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Belen Rodriguez, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, sé confermata vincente a quota 3,838 milioni e 18,5% di share, con mutazioni delle percentuali legate ad un bacino di riferimento meno ampio di quello di sette giorni prima. Dietro i primi, stabile, si è collocata Federica Sciarelli: Chi l’ha visto? ha riscosso 2,1 milioni circa e l’8,2% di share.

È andata meno bene del solito al cinema di Italia 1, con E.T a 1,552 milioni di spettatori e il 5,8%, ma ha fatto meglio di Speciale Stasera Italia. In prime time Barbara Palombelli, è comunque cresciuta fino a 1,382 milioni e il 5,1% di share ospitando Paolo Bonolis, Antonio Tajani, Manlio Di Stefano, Maria Giovanna Maglie, Vittorio Sgarbi, Antonio Carprarica, Gianfranco Vissani, Alberto Zangrillo.

Molto distante ma non troppo è arrivata La7, che ha virato su Alfred Hitchcock con Dario Argento ospite di Andrea Purgatori ad Atlantide per presentare una pellicola cult: Intrigo Internazionale ha avuto 990 mila spettatori e il 4%, facendo meglio de La Compagnia del cigno.

Il fenomeno di giornata è stato quindi il film di Tv8: Escobar – Il Fascino del male ha avuto ben 1,057 milioni di spettatori ed il 3,8%. Ma ha fatto bene anche Starred Up- Il ribelle su Rai4, a quota 676mila e 2,4%; e su La5 Il Diario di Bridget Jones ha avuto il 2,3% con 657mila spettatori. Con un solo programma in prima serata, l’informazione sul Corona Virus ha dato il meglio in access prime time.

In access Gruber vola, bene anche la doppia razione di Moreno e Palombelli. Striscia batte Amadeus in replica

In access tra i talk Otto e Mezzo (2,633 milioni e 8,9% con Andrea Scanzi, Beppe Severgnini, Ranieri Guerra tra gli ospiti) ha staccato Tg2 Post in versione da quaranta minuti (1,774 milioni e 5,8% con Massimo Galli e Pierluigi Lopalco) e Stasera Italia (1,640 milioni e 5,6% con Flavio Briatore, Matteo Renzi, Francesca Fagnani, Massimo Cacciari).

Tra le ammiraglie questo il bilancio: su Rai1 per la replica de Soliti Ignoti 5,3 milioni di spettatori con il 17,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 5,662 milioni di spettatori ed il 19%.

Questo il bilancio della sfida tra repliche delle ammiraglie: Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,2 milioni di spettatori (16,8%) con L’Eredità a 4,546 milioni di spettatori (19,7%). Su Canale 5 Avanti il Primo! 2,834 milioni e 15,3% di share e Avanti un Altro! a 4,051 milioni e 18,2%.

Day Time

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato 1,2 milioni di spettatori e il 15,3%. La Santa Messa 1,386 milioni e il 25,4%, Storie Italiane 1,186 milioni ed il 13,6% e poi 1,190 milioni e 11,2%. Su Canale5 Mattino Cinque a 1,4 milioni e 16,2% e 1,178 milioni e 13,5%.

Su Rai1 il meglio di Linea Verde a 1,9 milioni di spettatori con il 10,8%. Su Canale 5 Forum a 1,8milioni di spettatori con il 14,3%. Su La7 L’Aria che Tira a 749mila spettatori con share del 7,7% nella prima parte, 857mila spettatori con il 5,8% nella seconda parte e 809mila e 4,1% nella terza.

Su Rai1 La Vita in Diretta a 1,966 milioni di spettatori con il 13% nella seconda parte. Su Canale 5 Pomeriggio Cinque a 1,9 milioni e 13,5% e poi a 2,060 milioni e 12,1%

In seconda serata: Vince De Filippi, Vespa corre dietro

Su Rai1 Porta a Porta ha riscosso 1,2 milioni di spettatori con 10% di share. Su Rai 3 Linea Notte a 775mila spettatori con il 6,8%. Su Canale 5 il Tg5Notte 791mila spettatori e 12% dopo Tu si que vales.

Tg1 a 6,471 milioni e 24,1%; Tg5 a 5,625 milioni e 20,7%; TgLa7 a 1,550 milioni e 5,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Escobar)