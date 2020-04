Ascolti tv analisi 26 aprile: Conte supera 23 milioni e 72,63%. Mastronardi si conferma, Ok D’Urso, Giletti raggiunge Fazio

Fa il botto il premier in coda ai tg delle 20.00 superando quota 23 milioni. Dopo la conferenza stampa sulla fase due, L’Allieva2 ha staccato le tre trasmissioni sul corona virus. Stabili D’Urso e Fazio, è stato Giletti che iniziando più tardi con Conte, puntando su Feltri e i meridionali, ma anche l’economia, ha sorpassato Che tempo che fa in sovrapposizione (col tavolo, senza è terzo Fazio)

Ascolti day time: va bene la Venier, per l’Annunziata al rientro l’8,6% di share

Dopo Conte, in prime time la fiction in replica, tre film, Fazio, D’Urso, Giletti su Covid-19

Una serata speciale è stata quella di ieri, domenica 26 aprile. Senza il consueto ritardo, poco dopo le 20.25, sul Tg1, sul Tg5 e sul TgLa7 (e poi nell’avvio di Non è L’Arena) è andato in onda il messaggio del premier Giuseppe Conte, che – in onda pure sulle all news – ha raccontato come si sarebbe proceduto dal 4 di maggio, con l’annunciato allentamento del Lockdown. Il bilancio complessivo, nella mezzora tra le 20.30 e le 21.00, sulle emittenti e le edizioni delle news coinvolte, è stato di oltre 23,4 milioni di spettatori ed il 72,63%, con 11,930 milioni sul Tg1, 7 sul Tg5 e 1,7 sul Tg La7, ed il resto del pubblico arrivato dalle emissioni su SkyTg24 e RaiNews24.

Il presidente del Consiglio ha portato il Tg1 a quota 10,674 milioni e 35,3%, mentre il Tg5 ha conseguito 6,744 milioni ed il 21,9%, con il TgLa7 a 1,6 milioni e 5,3%.

Dopo Conte, Rai1 ha trasmesso I Soliti Ignoti prima di dare spazio a L’Allieva2. Massimo Giletti, all’interno del suo programma, ha trasmesso una parte del messaggio di Conte e anche una parte del botta e risposta del premier con i giornalisti in collegamento in remoto. Canale 5 ha trasmesso il messaggio di Conte fino alla domanda della conduttrice del Tg5, Costanza Calabrese, e poi ha passato la linea a Live non è la D’Urso.

Ieri, in prime time, la griglia delle principali generaliste prevedeva la fiction Rai in replica, L’Allieva2, tre film, e poi Fabio Fazio, Barbara D’Urso e Massimo Giletti, tutti schierati per parlare di Covid-19 alla loro maniera. Secondo i meter di Auditel è prevalsa l’ammiraglia pubblica. Molto nettamente. Alessandra Mastronardi ha conseguito 3,955 milioni e 15,4% di share.

Tra i film, invece, sempre per stare al prodotto confezionato, la graduatoria è stata questa: su Italia 1 Mi presenti i tuoi? con Robert De Niro e Ben Stiller ha raccolto 1,6 milioni di spettatori e il 5,8%; su Rete4 Exodus-Dei e Re ha avuto 1,1 milioni di spettatori e il 3,7%; su Rai3 Blade Runner 2049 ha riscosso 1,050 milioni di spettatori e il 3,9%.

Covid-19, quindi, è rimasto a lungo in primo piano sui tre programmi chiave della serata. Anche ieri ovviamente – domenica 26 aprile – le scalette di Fabio Fazio, Barbara D’Urso e Massimo Giletti, avevano il focus sul corona virus.

D’Urso che non si è tirata indietro ed è partita forte, mentre Fazio ha continuato nel suo stile (avvio con Nicola Piovani e Roberto Fico, finale con Renzo Piano), mentre Giletti ha rilanciato forte, puntando molto ma non tutto sull’intervista con Vittorio Feltri antimeridionali.

Barbara D’Urso ha parlato di corona virus a lungo, ma ha cambiato varie volte registro, con una coda sui cantanti che non possono fare i concerti, Filippo Nardi che dice di avere i sintomi del virus ma non riesce ad avere un tampone, Alberico Lemme appena uscito dalla quarantena post malattia e quindi i vip appena usciti dal Grande Fratello, con un passaggio su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Live è partito con Francesco Boccia, e poi ha ospitato Luigi De Magistris, Giulio Gallera, Matteo Bassetti, Iole Santelli, Michele Emiliano, Massimiliano Fedriga, Mario Giordano, Gianluigi Nuzzi, Alda D’Eusanio, i responsabili dell’azienda che ha inventato un nuovo tipo di ombrellone. Così impostato lo show ha avuto 2,541 milioni di spettatori ed il 12,7%, ma dopo la presentazione a ben 4,222 milioni e 13,51%.

Fabio Fazio, ha cominciato con Nicola Piovani, Roberto Burioni, Pierluigi Lopalco, Domenico Arcuri, Mauro Salizzoni, Rena Gili, Vincenzo Spadafora, Teresa Bellanova, Aboubakar Soumahoro, Luciana Littizzetto, Renzo Piano. Che tempo che fa ha riscosso così 2,482 milioni e l’8,4%, con la parte finale a 1,787milioni e il 7,9% (la scorsa settimana a 2,5 milioni e l’8,7% con la parte finale a 1,752 milioni e l’8,2%).

Dopo gli scampoli di premier, invece, partendo in ritardo rispetto al solito, Massimo Giletti ha ospitato Nicola Fratojanni, Raffaele Morelli, Paolo Agnelli, Luca Telese, Annalisa Chirico, Alessandro Sallusti, Fabrizio Pregliasco, Clemente Mastella, Carlo Calenda, Alessia Morani, Pasquale Naccari, Audenzo Rizzuto, Pietrangelo Buttafuoco, Stefania Prestigiacomo. Contenendo anche un’intervista esclusiva a Vittorio Feltri sull’“inferiorità dei meridionali” e Matteo Salvini sui suoi social. Così confezionato Non è L’Arena ha avuto quasi 2,1 milioni e l’8,9%. E nel periodo in sovrapposizione, ha superato di poco Fabio Fazio (tavolo compreso, senza tavolo è terzo Fazio) di pochi spiccioli di spettatori: 2,3 milioni circa ed l’8,3% contro 2,265 milioni e l’8,2%.

Al pomeriggio

Su Rai1 Domenica In fa il 17,7% ed il 17,9% e va al 13,6% Da Noi – A Ruota Libera; sulla terza rete il ritorno di Lucia Annunziata con Mezzora in più all’8,6%, Kilimangiaro al 7,1% e al 9,1%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento topico del Tg1)