Stasera in Tv: cosa vedere domenica 26 aprile 2020

Rai

Rai 1 – L’allieva, l’estate è finita e per Alice è il momento di tornare in Istituto. Tra i compiti che immediatamente la Wally le affida c’è quello di fare da tutor a Erika, una nuova specializzanda. Nel frattempo, nei sotterranei di un’area archeologica, vengono ritrovate delle ossa umane. Alice e Claudio, con il quale la ragazza continua a vivere un rapporto d’amore turbolento, si recano sul posto. Qui Alice fa la conoscenza del fascinoso PM Sergio Einardi.

Rai 2 – Che tempo che fa, Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti.

Rai 3 – Blade Runner 2049, L’agente K della Polizia di Los Angeles scopre un segreto sepolto da tempo che potrebbe far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La scoperta di K lo spinge verso la ricerca di Rick Deckard, un ex Blade Runner della polizia di Los Angeles sparito nel nulla da 30 anni.

Rai Movie – Gifted – Il dono del talento, Florida, terzo millennio. Frank, zio e tutore della bambina prodigio Mary, viene coinvolto dalla propria madre in una battaglia legale per la custodia della piccola. Chi vincerà?

Mediaset

Rete 4 – Exodus – Dei e Re, Ridley Scott rilegge la storia di Mose’, Christian Bale, e del suo epico viaggio con 400.000 schiavi per fuggire dall’Egitto e dalle sue piaghe.

Canale 5 – Live – Non è la D’Urso, il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospiterà personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Italia 1 – Mi presenti i tuoi?, un cast d’eccezione per il sequel di “Ti presento i miei”. Prima di sposarsi, Greg e Pam decidono di far conoscere i rispettivi genitori. L’impatto sara’ esilarante.

Iris – La pelle che abito, Pedro Almodovar torna a dirigere Antonio Banderas. Un chirurgo plastico avvia una serie di esperimenti finalizzati a creare una pelle umana artificiale.

Premium Cinema – Rampage: Furia Animale, David Okoye è un palestrato, ex combattente dell’esercito americano, che va più d’accordo con gli animali che gli esseri umani. Il suo migliore amico è infatti George, un gorilla albino dotato di senso dell’umorismo. I resti di un esperimento genetico infettano George e diversi altri animali trasformandoli in una sorta di predatori invincibili, in continua crescita…Davis sarà chiamato a salvare il suo amico e il mondo intero, con l’aiuto di un genetista ex galeotto inviato dal governo.

Altre emittenti

La7 – Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti.

Tv8 – I delitti del BarLume, tra sparizioni e partite a carte, omicidi e chiacchiere da bar, misteri e divertimento, tornano I delitti del BarLume. Presentati in anteprima al Noir in Festival 2017 a Milano con il primo dei due film, le nuove storie saranno “Un due tre stella!” e “La battaglia navale”, tratto dall’omonimo romanzo di Marco Malvaldi edito da Sellerio Editore. Dopo aver raccolto con i precedenti film oltre un milione di spettatori medi nei primi 7 giorni, sfiorando il milione e mezzo con l’ultima stagione, Sky Cinema riporta in TV la saga giallo-comica dei romanzi di Marco Malvaldi conservando la formula narrativa che ne ha sancito il successo. Basata su un classico impianto “da giallo”, I Delitti del BarLume adotta una serie di spassosi accorgimenti narrativi che portano le storie a toccare i territori della grande commedia all’italiana e in particolare quella brillante tradizione regionale toscana che raccoglie l’eredità dei maestri del genere.

Nove – The Missing, New Messico, Diciannovesimo secolo. Dopo anni di lontananza un padre fa ritorno da sua figlia nella speranza di potersi riconciliare con lei. Maggie inizialmente non ne vuole sapere, ma, quando una delle sue due bambine viene rapita, padre e figlia dovranno imparare a collaborare per la salvezza della piccola.

Fox – Rosewood, seconda stagione per le vicende di un brillante anatomopatologo che collabora con la Polizia di Miami.

Sky Cinema 1 – Angry Birds 2, il film è ispirato al videogioco Angry Birds in cui il pennuto rosso Red, nella puntata precedente della saga, aveva salvato l’Isola degli uccellini da quei guastafeste dei maialini verdi. Ora Red gode della fama di eroe della comunità con tanto di richiesta di tregua da parte degli abitanti dell’Isola dei maialini attraverso dei palloncini rossi lanciati nel cielo. Ma il pennuto sospetta che ci sia qualcosa sotto e non può rischiare proprio adesso di perdere la buona reputazione appena conquistata…

