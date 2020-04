Ascolti tv analisi 22 aprile: le ammiraglie replicano? Vola il family film di Rai2. Punita Palombelli, ‘rossa’ in access e ‘nera’ in prime time

Troppe repliche – che però in regime di quarantena, portano a casa notevoli ascolti – ed un attenzione più ridotta al tema corona virus, specie se a parlarne in prima serata è una Barbara Palombelli che dopo essersi ‘gruberizzata’ in access, nella fascia successiva si ‘sovranizza’ e fa flop. Un po’ a sorpresa Quello che veramente importa batte Chi l’ha visto? e straccia Jurassic Park III

Ascolti tv, podio: la pellicola di Rai2 senza attori famosi ma intensa batte la Sciarelli e precede il film di Italia 1. Palombelli avanti di poco su Purgatori (con Mieli ed il fascismo)

Le stesse repliche sulle ammiraglie (Rai1, Canale5 innanzitutto) e quindi tanto spazio concesso alle proposte alternative nella serata di mercoledì 22 aprile. Tra le ammiragli c’è stata una sorta di partita di giro delle preferenze del pubblico. In pratica, si potrebbe dire per semplificare, duecentomila spettatori si sono spostati da Rai1 a Canale5. Sette giorni prima con la riproposizione di Meraviglie La penisola dei tesori, Alberto Angela visitando le Langhe, ma anche la Reggia di Caserta e Assisi aveva totalizzato 3,484 milioni e il 12,6% di share perdendo contro Tu si que vales su Canale5 (a 3,630 milioni e il 17,3% di share).

Ieri andando a Matera, sul Monte Bianco e a Pisa, il figlio di Piero ha conseguito 3,284 milioni ed il 12,2% di share, lasciando un po’ più vantaggio al programma con Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni alla conduzione e tra i giurati Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli (a 3,830 milioni e il 17,6%).

Quello che veramente importa ai tempi del corona virus è l’intensità

Sul terzo gradino del podio, un po’ a sorpresa, ma non tanto, si è posizionato il family film sentimentale e intenso di Rai2, senza attori particolarmente famosi nel cast, ma in prima visione: Quello che veramente importa, con Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington, Jonathan Pryce, ha avuto 2,7 milioni di spettatori e il 9,7% di share, andando molto sopra la media di rete e stracciando sia la terza rete che Italia1.

Dietro i primi si è collocata Federica Sciarelli: Chi l’ha visto? è comunque cresciuto di centomila spettatori e mezzo punto ed ha riscosso 2,150 milioni e l’8,5% di share.

E’ ancora andata meno bene del solito al cinema di Italia 1, con Jurassic Park III a 1,7 milioni di spettatori e il 5,9% con Sam Neill, Tea Leoni protagonisti.

L’ambiguità della Palombelli: c’è quella ‘rossa’ e quella nera

Su Rete 4 Speciale Stasera Italia ha ottenuto solo 1,067 milioni e il 3,8% di share ospitando Nicola Porro, Tobias Piller, Massimiliano Fedriga, Luigi Marattin, Stefano Parisi, Daniela Santanchè, Melania Rizzoli, Vittorio Sgarbi. Alla fine non è arrivata molto distante La7, che ha virato sulla Festa della Liberazione ed ha avuto ragione. Andrea Purgatori con Atlantide ha proposto un focus sul periodo del Fascismo con Paolo Mieli tra gli ospiti e contenendo una pellicola (Mussolini ultimo atto) ha avuto 983 mila spettatori e il 3,8%, pareggiando per share la Palombelli. Che ha decisamente sorpreso chi ha avuto la ventura di vedere la sua trasmissione (Stasera Italia) sia in versione fascia standard, che in prima serata. In access Palombelli è sembrata inclinare verso una visione costruttiva della situazione in atto, stimolando una discussione tra ospiti (autorevoli) più alta della media tipica degli approfondimenti di questi giorni, lasciando spazio a Giulio Tremonti, Pier Carlo Padoan, Luigi Abete ed Aldo Cazzullo. In prime time, con Porro, Santanchè, Sgarbi, Marattin a urlare uno sopra l’altro, la risultante editoriale è stato un tono complessivamente ‘sfascista’, forse più omogeneo al resto della proposta di approfondimento della rete, ma che alla fine non ha nemmeno premiato gli ascolti e con la conduttrice che si è persa per strada proprio la sua identità differente.

In access Gruber stacca Moreno e Palombelli alla pari. Striscia batte Amadeus in replica

In access tra i talk Otto e Mezzo (2,2 milioni e 7,5% con Monica Guerritore, Alessandro De Angelis, Roberta Villa e Luca Telese tra gli ospiti) ha staccato Tg2 Post (1,340 milioni e 4,5% con Andrea Martella e Gavino Moretti) e Stasera Italia (1,4 milioni e 4,9% e 1,277 e 4,3% con Giulio Tremonti, Pier Carlo Padoan, Luigi Abete ed Aldo Cazzullo).

Tra le ammiraglie questo il bilancio: su Rai1 per la replica de Soliti Ignoti 5,187 milioni di spettatori con il 17,5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 5,8 milioni di spettatori ed il 19,6%. Su Rai3, inoltre, Un Posto al Sole in replica a 959mila e 3,2%.

Nel preserale

Questo il bilancio della sfida tra repliche delle ammiraglie: Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,4 milioni di spettatori (17,1%) con L’Eredità a 4,6 milioni di spettatori (19,6%). Su Canale 5 Avanti il Primo! 3 milioni e 15,6% di share e Avanti un Altro! a 4,433 milioni e 19,3%.

Al mattino

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato 1,242 milioni di spettatori e il 15,4%. La Santa Messa 1,2 milioni e il 23,4%, Storie Italiane 1,2 milioni ed il 13,1% e poi 1,274milioni e 11%. Su Canale5 Mattino Cinque a 1,242 milioni e 13,9% e 1,262 milioni e 13,7%.

Su Rai1 il meglio di La prova del cuoco a 1,9 milioni di spettatori con il 10,3%. Su Canale 5 Forum a 1,9 milioni di spettatori con il 14,1%.

Nel pomeriggio

Su Rai1 La Vita in Diretta a 2,245 milioni di spettatori con il 13,7% nella seconda parte. Su Canale 5 Pomeriggio Cinque a 1,997 milioni e 12,9% e poi a 2,388 milioni e 12,1%

Su Rai1 Porta a Porta ha riscosso 1,354 milioni di spettatori con 11% di share. Su Rai 3 Linea Notte a 800mila spettatori con il 7,1%.

Tra i Tg delle 20.00

Tg1 a 6,6 milioni e 24,3%; Tg5 a 5,881 milioni e 21,3%; TgLa7 a 1,549 milioni e 5,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Speciale Stasera Italia)