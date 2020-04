Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 22 aprile 2020

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 22 aprile 2020

Rai

Rai 1 – Meraviglie, Alberto Angela ci accompagna in un viaggio alla scoperta delle “Meraviglie” italiane, quelle che ci rendono una vera e propria “penisola dei tesori”. Un itinerario fra arte e bellezze naturali nei siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità.

Rai 2 – Quello che veramente importa, nel giorno del suo trentesimo compleanno, Alec viene a sapere di appartenere ad una famiglia con il dono della guarigione. E’ un dono che non è destinato a tutti, ma inizialmente lui lo rifiuta.

Rai 3 – Chi l’ha visto?, casi di scomparsa vecchi e nuovi, cold case e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità. Spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

Rai Movie – Amore cucina e curry, dopo la tragica scomparsa della madre, il giovane Hassan si trasferisce dall’India all’Europa con la famiglia. La meta definitiva diventa subito Lumière, un paesino in cui il padre vede la possibilità di concretizzare un futuro di prosperità proseguendo l’attività di ristoratori. Il nuovo locale, però, fa concorrenza al ristorante dello chef stellato Mallory.

Mediaset

Rete 4 – Stasera Italia – Speciale, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Canale 5 – Tu Sì Que Vales, artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi, capitanata da Sabrina Ferilli. Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra che darà loro solo due minuti di tempo per convincere i giudici. Ad affiancarli, inoltre, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni.

Italia 1 – Jurassic Park III, terzo capitolo della saga iniziata con “Jurassic Park” e proseguita con “Il mondo perduto”. Un’altra terribile avventura sull’isola dei dinosauri.

Premium Cinema – Hulk, lo scienziato Bruce Banner ha qualche problema di controllo dell’ira, dietro la sua vita tranquilla da ricercatore si nasconde una passato familiare doloroso. La sua collega ed ex fidanzata Betty Ross cerca di superare il muro che Bruce erige intorno a se, ma quando in seguito ad un’esplosione Bruce comincia ad avere strane reazioni anche Betty non sa più a cosa credere. Bruce esplode in tutta la sua ferocia, trasformandosi in una creatura verde dotata di una forza incredibile che aumenta col crescere della sua rabbia.

Iris – Prova a prendermi, un mago della truffa, L. Di Caprio, ed un agente dell’FBI, T. Hanks, diretti dal maestro S. Spielberg.

Altre emittenti

La7 – Atlantide: Mussolini Ultimo Atto?, speciale storie di Uomini e di Mondi. Conduce Andrea Purgatori.

Tv8 – L’uomo bicentenario, tratto da un racconto di Isaac Asimov poi ampliato nel romanzo The Positronic Man, la pellicola ripercorre l’esistenza di Andrew Martin, uno dei primi prototipi di robot antropomorfo (modello NDR-114, da cui il nome “Andrew”), acquisito dalla famiglia Martin come androide di servizio. Nonostante una comprensibile diffidenza iniziale il robot viene lentamente accettato dalla famiglia in particolare dalla figlia minore con la quale stringe un legame molto forte. Andrew dimostra infatti di avere sentimenti e provare emozioni che nessuno poteva assimilare ad un robot. Sotto la guida del signor Martin accresce la consapevolezza delle sue capacità fino ad avanzare la richiesta di non essere più considerato proprietà ma un vero e proprio essere libero.

Nove – Robocop, 2028. la multinazionale OmniCorp è leader nell’industria robotica. I droni che produce vengono esportati e utilizzati in tutto il mondo come forze militari. In America però è vietato il loro impiego come tutori della legge. Accaparrarsi anche questa fetta di mercato è l’obiettivo della OmniCorp. L’occasione arriva quando Alex Murphy, ottimo poliziotto a Detroit, viene ferito gravemente. La multinazionale infatti pensa a un nuovo prototipo ibrido metà uomo e metà robot e investe milioni di dollari per trasformare un uomo come Murphy nel cyborg RoboCop. Immaginando di poter entrare così anche nel mercato americano: un futuro in cui ogni città potrà avere il suo RoboCop. Il progetto deve essere perfetto: in ballo ci sono profitti miliardari…

Sky Cinema 1 – Domino, Christian è un poliziotto dell’unità crimini speciali di Copenaghen che ha visto morire il suo partner per mano di un misterioso uomo chiamato Imran, presumibilmente affiliato a una cellula danese dell’ISIS. In un mondo sconvolto dal terrore e dal sospetto, Christian e Alex, una poliziotta dello stesso distretto, si imbarcano in una caccia all’uomo di carattere internazionale. Ben presto però dovranno scontrarsi con la realtà di un intrigo ben più sordido di quanto potessero aspettarsi…

Fox – Stumptown, Cobie Smulders (Robin di ‘How I Met Your Mother’) è Dex Parios, un’investigatrice privata con un passato nell’esercito, in questo adattamento dell’omonima graphic novel.

(Nella foto L’uomo bicentenario)