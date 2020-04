Ascolti tv 20 aprile digital e pay: I Numeri della Pandemia al 2,9% con Borrelli su SkyTg24. 20 al top con Jacky Chan

Su SkyCinema Uno Mio fratello rincorre i dinosauri ha conseguito 325mila spettatori cumulati. Tra le native digitali free in prima serata: su 20 The Foreigner a 711 mila spettatori e 2,4%. Su Tv8 4 Ristoranti a quota 511mila spettatori con l’1,7%. Su Rai Movie Gli Implacabili a 377mila e 1,3%.

Ascolti tv native digitali free: Tv8 forte in preserale e in access

Ascolti Auditel ancora più concentrati sulle generaliste lunedì 20 aprile, con Montalbano in replica su Rai1, la prima tv di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald su Canale 5, nonché la sfida tra Report su Rai3 e Quarta Repubblica su Rete4 sul terreno delle news.

Sulla pay cinema, serie e SkyTg24. Rendono il rito e la presenza del capo della Protezione civile



Su Sky Cinema Uno, Mio fratello rincorre i dinosauri ha conseguito 325mila spettatori cumulando anche on demand e primissime. Su Fox Life Grey’s Anatomy tra le 22.30 e le 23.40 ha totalizzato 168mila spettatori cumulati, Station 19 è arrivato a 98mila spettatori di flusso e lo 0,3%. Alle 20.10 su Fox The Big Bang Theory ha conseguito 154 mila spettatori cumulati. In tema news, su SkyTg24 tra le 17.58 e le 18.55 I Numeri della Pandemia a 577mila spettatori ed il 2,9% di share.

Tra le digital free vince 20

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su 20 The Foreigner a 711 mila spettatori e 2,4% con Jackie Chan e Pierce Brosnan. Su Tv8 4 Ristoranti a quota 511mila spettatori con l’1,7%. Su Rai Movie Gli Implacabili a 377mila e 1,3%. Su Rai Premium Un’estate in Polonia a 361mila spettatori e 1,2%. Su Nove Baby Animals ha avuto 297mila spettatori e 1,2%. Su Rai4 Siren a 234mila spettatori con lo 0,8%.

In access: vince Papi

Su Tv8 Guess my age 740mila spettatori con il 2,5%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 389mila spettatori con l’1,3%.

Su Tv8 4 Cuochi d’Italia 512mila spettatori e 1,9%. Su Nove Peter Gomez con Sono le Venti 258mila spettatori con lo 0,9%.

Su TV8 Due Cuori e un Matrimonio ha ottenuto 595mila spettatori e il 3.5%. A seguire la nuova edizione di Vite da Copertina ha avuto 318mila spettatori con l’1,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento de i Numeri della Pandemia)