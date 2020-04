Stasera in Tv: I programmi di lunedì 20 aprile 2020

I programmi di stasera in tv di lunedì 20 aprile 2020

Rai

Rai 1 – Il commissario Montalbano, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, la fiction racconta le vicende di Salvo Montalbano, commissario di polizia nella città siciliana di Vigata.

Rai 2 – Stasera tutto è possibile, il comedy show dove i protagonisti del mondo dello spettacolo si sfidano in nuovi giochi sempre più spericolati all’inseg na del sano divertimento… Conduce Stefano De Martino Prodotto in collaborazione con Endemolshine Italy Produttore esecutivo Domenica Durante Regia di Sergio Colabona

Rai 3 – Report, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società.

Rai Movie – Gli implacabili, i due fratelli Ben e Clint si uniscono a una carovana in viaggio dal Texas al Montana. Dopo aver salvato la vita di Nella, minacciata da una tribù indiana, le cose si complicano… Dal romanzo di Clay Fisher.

Mediaset

Rete 4 – Quarta repubblica, il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Animali Fantastici: i crimini di Grindelwald, capitolo II del prequel di Harry Potter nato dalla penna di J. K. Rowling. Scamander e Silente si alleano contro il mago oscuro Grindelwald.

Italia 1 – Un’estate al mare, commedia balneare in sette episodi. Una galleria di personaggi in vacanza sulle spiagge italiane, tra sole, mare, amori e tradimenti.

Premium Cinema – Puoi baciare lo sposo, Antonio, Benedetta, Paolo e successivamente Donato vivono insieme a Berlino. Quando Antonio chiede a Paolo di sposarlo, lui pone una condizione: quella di essere presentato ai futuri suoceri in Italia. Antonio esita perché non ha mai rivelato la sua omosessualità ai suoi genitori, ma infine cede e parte insieme a tutto il gruppo per Civita di Bagnoregio, il paesino dove è cresciuto e di cui suo padre Roberto è sindaco. Non sarà facile convincere il padre”omofobo” a celebrare il matrimonio…per fortuna c’è mamma Anna!

Iris – The Prestige, la guerra tra due illusionisti nella Londra di fine ‘800 prende una piega ossessiva, tragica e surreale.

Altre emittenti

La7 – Flightplan, Kyle Pratt lascia Berlino a bordo di un nuovo modernissimo aereo di linea, di cui è una delle progettiste. La donna sta andando a New York per organizzare i funerali del marito accompagnata da Julia, la figlia di appena sei anni. Dopo essersi addormentata per poche ore sul suo sedile, Kyle si risveglia e si accorge che sua figlia non è più accanto a lei.

Tv8 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, la produzione originale Sky realizzata da DRYMEDIA. La sfida riparte da una città cosmopolita e affascinate come Hong Kong, territorio autonomo nel Sudest della Cina e centro nevralgico tra Oriente e Occidente. E’ qui che Chef Borghese aprirà le danze in cucina, la prima delle sette puntate in arrivo vedranno sfidarsi i migliori ristoratori in circolazione. Chi vincerà la gara al di là dei confini nazionali? Chi tra i quattro ristoratori italiani porterà a casa la vittoria? A individuare il miglior rappresentante della cucina tricolore della metropoli asiatica sarà, come sempre il nostro Alessandro Borghese.

Nove – Baby Animals – Il primo anno sulla terra, attraverso immagini straordinarie seguiamo l’avventuroso primo anno sulla Terra di sei cuccioli: dall’elefante alla volpe artica, dal gorillla di montagna alla iena.

Sky Cinema 1 – Mio fratello rincorre i dinosauri, film basato sull’omonimo romanzo autobiografico di Giacomo Mazzariol. Jack ha due genitori spiritosi e democratici delle sorelle che lo tiranneggiano, asserendo la loro “superiorità femminile”. E come se non bastasse è in arrivo un altro fratellino…Agli occhi di Jack, Giovanni detto Giò si rivela da subito speciale, perché è dotato del superpotere di “dar vita alle cose”, solo dopo i 14 anni, Jack comincia a comprendere davvero la responsabilità e la complessità di avere un fratello con sindrome di Down…

Fox – Homeland, torna la serie di spionaggio interpretata da Claire Danes e vincitrice di 5 Golden Globe. Carrie Mathison ha lasciato il suo lavoro alla Casa Bianca, e vive con la figlia a casa della sorella.

(Nella foto Alessandro Borghese)