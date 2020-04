Ascolti 15 aprile digital e pay: SkyTg24 al 2,7% con Borrelli. Boom per De Niro e il Rosario da Pompei

Ascolti Tv opzionali: si scelgono alternative alle repliche e al tema covid e 4 native digitali free superano quota 700mila

Tempi complicati per la tv nelle settimane del contagio da corona virus, con griglie sempre più impoverite di programmi e titoli freschi e piene di repliche anche mercoledì 15 aprile. E dove ora si comincia ad assistere ad una tendenza ad evitare un eccesso di esposizione alle informazioni su Covid-19. Tante così le native digitali free che ieri hanno superato mezzo milione di spettatori e battuto La7 in prima serata. Con Il Rosario di Tv2000 da Pompei e con due pellicole con Robert De Niro, ad esempio, a cominciare dal sorprendente Men of honor di Iris.

In evidenza le news e anche l’offerta cinema, ieri, sulla pay tv. Su SkyCinemaUno Automata con Antonio Banderas ha conseguito 97mila spettatori di flusso e lo 0,3. Ieri, inoltre, l’appuntamento di SkyTg24 con I numeri della Pandemia tra le 17.30 e le 19.00 ha avuto 454mila spettatori e il 2,7%.

In prime time le native digital: Iris fa il botto, ma anche Tv2000, Rai Movie e Tv8 corrono tanto



Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Iris Men of honor con Robert De Niro protagonista a 926mila e 3,48%, su Tv2000 Italia in preghiera a 895mila e 2,9% (è andato in onda dal Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei, a guidarlo è stato l’arcivescovo prelato e delegato pontificio mons. Tommaso Caputo e si è concluso con la Supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei), su Rai Movie Poli Opposti ha ottenuto 722mila spettatori con il 2.5%, su Tv8 la finale di Antonio Chef Academy a 705mila spettatori e il 2,4%. Su Nove Vi presento i nostri a 536mila e 1,9%. Su Rai4 Unthinkable- Gli ultimi sopravvissuti a 533mila e 1,9%. Su Rai Premium Una tata sotto copertura a 460mila spettatori e 1,6%. Sul 20 Lucifer a 232mila spettatori con lo 0,8%.

Nel preserale questi gli ascolti

Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto 468mila spettatori e 1,8%. Su Nove Sono le Venti con Peter Gomez alla conduzione a 297mila e 1,1%.

Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 712mila spettatori con 2,4%. Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 544mila spettatori con l’1,8%.

Su TV8 Per Amore di Mia Figlia 650mila spettatori e il 3,8%, Innamorarsi a Sugarcreek a 713mila spettatori con il 4,8%, Vite da Copertina ha raccolto 261mila spettatori con l’1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del Rosario da Pompei)