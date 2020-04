Ascolti tv analisi 15 aprile: De Filippi, Angela, Rossi Stuart replicanti? Boom per Iris, le preghiere di Tv2000, Rai Movie e Cannavacciuolo

Troppe repliche – che però in regime di quarantena, portano a casa notevoli ascolti – ed un attenzione più ridotta al tema corona virus se a parlarne in prima serata sono Palombelli e Purgatori. Si spiega così il successo dei film di Iris e Rai Movie, dell’Italia in Preghiera dell’emittente episcopale e della finale di Antonino Chef Academy su Tv8.

Tante repliche sulle generaliste (Rai1, Rai2, Canale5 innanzitutto) e quindi tanto spazio (non solo teorico alla fine) aperto alle sorprese e alle proposte alternative delle nuove emittenti tematiche nella serata di mercoledì 15 aprile. Sette giorni prima Alberto Angela (Stanotte a San Pietro) in replica, aveva ovviamente perso il confronto con la finalissima di GF Vip. Ieri con la riproposizione dell’altro suo format, Meraviglie La penisola dei tesori, ha dovuto opporsi ad un’altra trasmissione ultra pop (anch’essa in replica però), firmata dalla Fascino di Maria De Filippi.

Tipi umani e artistici. E Langhe, Caserta, Umbria

La prima puntata dell’ultima edizione trasmessa di Tu si que vales, con Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni alla conduzione e tra i giurati Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli è arrivata a 3,630 milioni e il 17,3% di share su Canale 5. Angela Junior visitando le Langhe, ma anche la Reggia di Caserta e Assisi, ha totalizzato in una durata molto meno estesa del programma rivale un onorevole risultato di 3,484 milioni e il 12,6% di share.

La stabilità di Sciarelli è confermata anche col mix di casi storici e in era ‘Covid’

Dietro i primi si è collocata Federica Sciarelli, che ha proposto sia casi di sparizioni classiche, che altre vicende collegate all’emergenza Covid-19 in corso. Chi l’ha visto? ha riscosso 2,065 milioni e l’8% di share.

E’ ancora andata bene al cinema di Italia 1, sul quarto (immaginario) gradino del podio con Il mondo perduto- Jurassic Park (a 1,929 milioni di spettatori e 7% con Jeff Goldblum e Julianne Moore protagonisti), che ha battuto nettamente il concorrente più diretto, e cioè la puntata finale di un’altra replica, quella della fiction Maltese Il romanzo del commissario, che ha avuto 1,464 milioni spettatori e il 5,3% di share. La storia con Kim Rossi Stuart ha fatto meglio dei due programmi ‘freschi’ d’informazione.

Sfida a due, ma ha stravinto Palombelli

Era limitato sostanzialmente a due opzioni e mezzo (Sciarelli), così, l’approfondimento sul corona virus. Mediaset puntava su Barbara Palombelli anche in prima serata, mentre La7 giocava la carta Atlantide, il contenitore polivalente della rete di Urbano Cairo.

Su Rete 4 Speciale Stasera Italia ha aperto con Lapo Elkann, proposto quindi Attilio Fontana, ma ha puntato anche su qualche servizio di alleggerimento e su Antonio Tajani, Roberto Zaccaria, Maria Giovanna Maglie, Red Ronnie, Valeria Marini. Terminando presto, durando meno di due ore, ha conseguito però solo 1,1 milioni di spettatori e il 4%.

Su La7 Andrea Purgatori con Atlantide – Effetti Collaterali, ha proposto un focus su tutte le fasce di umani che Covid-19 colpisce ulteriormente e per questo dopo avere aperto con Ascanio Celestini ha interrogato Gino Strada, Domenico Mogavero, Nicola Gratteri, Salvatore Martello, Priscilla Berardi. Così conformato il programma ha incassato 574mila spettatori e il 2% di share.

Sfondano Iris, Tv2000, Rai Movie e Tv8

In questo contesto di replicanti e di programmi su Covid-19 a bassa attrazione, sono arrivate come era prevedibile le buone prestazioni delle offerte alternative. In primis quelle di Iris (con il film Men of honor a 925mila e 3,31%), Tv2000 (con Italia in preghiera a 895mila e 2,9%), Rai Movie (Poli Opposti ha ottenuto 722mila spettatori con il 2.5%) e Tv8 (con la finale di Antonio Chef Academy su Tv8 a 705mila spettatori e 2,4%) che hanno tutti superato Andrea Purgatori.

Le altre partite della giornata.

In access Gruber stacca Moreno e Palombelli alla pari. Striscia batte Amadeus in replica

In access tra i talk Otto e Mezzo (2,4 milioni e 8% con Beppe Severgnini, Stefano Nava, Cristina Comencini, Antonio Padellaro tra gli ospiti) ha staccato Tg2 Post (1,560 milioni e 5,1% con Gennario Sangiuliano e David Sassoli) e Stasera Italia (1,560 milioni e 5,2% con Diego Della Valle, Luigi De Magistris, Pierluigi Pardo, Giovanni Toti, Debora Serracchiani).

Tra le ammiraglie questo il bilancio: su Rai1 per la replica de Soliti Ignoti 5,190 milioni di spettatori con il 17,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 5,630 milioni di spettatori ed il 18,5%. Su Rai3, inoltre, Un Posto al Sole in replica a 993mila e 3,3%.

Nel preserale

Questo il bilancio della sfida tra repliche delle ammiraglie: Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3 milioni di spettatori (15,1%) con L’Eredità a 4,460 milioni di spettatori (18,6%). Su Canale 5 Avanti il Primo! 2,8 milioni e 14,4% di share e Avanti un Altro! a 4,272 milioni e 18,3%.

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato 1,287 milioni di spettatori e il 16,3%. La Santa Messa 1,1 milioni e il 21,9%, Storie Italiane 1,1 milioni ed il 12% e poi 1,349 milioni ed il 11,7%. Su Canale5 Mattino Cinque a 1,255 milioni e 14,4% e 1,494 milioni e 15,9%.

Su Rai1 il meglio di Linea Verde a 1,9 milioni di spettatori con il 10,2%. Su Canale 5 Forum a 2 milioni di spettatori con il 14,7%.

Nel pomeriggio

Su Rai1 La Vita in Diretta a 2,2 milioni di spettatori con il 13,9% nella seconda parte. Su Canale 5 Pomeriggio Cinque a 1,949 milioni e 12,9% e poi a 2,051 milioni e 11,9%

Su Rai1 Porta a Porta ha riscosso 1,5 milioni di spettatori con 11% di share. Su Rai 3 Linea Notte a 800mila spettatori con il 6,7%. Su Rete 4 La Presidente a 496mila spettatori con il 3,9% di share.

Tra i Tg delle 20.00

Tg1 a 6,674 milioni e 23,9%; Tg5 a 5,944 milioni e 20,9%; TgLa7 a 1,576 milioni e 5,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Tu sì que vales)