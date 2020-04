Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 15 aprile 2020

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 15 aprile 2020

Rai

Rai 1 – Meraviglie, Alberto Angela ci accompagna in un viaggio alla scoperta delle “Meraviglie” italiane, quelle che ci rendono una vera e propria “penisola dei tesori”. Un itinerario fra arte e bellezze naturali nei siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità.

Rai 2 – Maltese – Il romanzo del commissario, 1976. Il commissario di polizia Dario Maltese torna da Roma nella sua città, Trapani, da cui manca da vent’anni per fare da testimone di nozze all’amico Gianni, commissario della città. L’uomo, però, viene ucciso insieme alla sua promessa sposa davanti agli occhi di Dario alla vigilia del matrimonio. Maltese decide così di farsi trasferire a Trapani per far luce sulla morte dell’amico.

Rai 3 – Chi l’ha visto?, casi di scomparsa vecchi e nuovi, cold case e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità. Spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

Rai Movie – Poli opposti, Stefano e Claudia fanno due lavori “opposti”: lui è un terapista di coppia, appena separato dalla moglie, lei è un avvocato divorzista e madre single. I loro uffici, con annessa abitazione, sono sullo stesso pianerottolo e l’antipatia reciproca è immediata. Quando, a questo, si aggiunge la rivalità professionale con i pazienti di uno che si rivolgono all’altra e viceversa, i due vengono in contatto e scoprono che gli opposti si attraggono.

Mediaset

Rete 4 – Stasera Italia – Speciale, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Canale 5 – Tu Sì Que Vales, artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi, capitanata da Sabrina Ferilli. Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra che darà loro solo due minuti di tempo per convincere i giudici. Ad affiancarli, inoltre, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni.

Italia 1 – Il mondo perduto: Jurassic Park, spettacolare sequel del film di culto Jurassic Park, con Jeff Goldblum e il premio Oscar Julianne Moore. I dinosauri vivono in liberta’ sull’Isla Nublar.

Premium Cinema – King Arthur: il potere della spada, è guerra tra uomini e maghi. Mordred, un grandissimo mago e i suoi eserciti si scagliano contro Camelot con l’assalto finale al castello di Uther Pendragon. Ma nemmeno un nemico tanto spaventoso può alla fine nulla contro il potere di Excalibur. Solo il “prescelto” potrà estrarre la spada dalla roccia e l’unico a salvarsi è proprio il figlio di Uther, allontanatosi in una barca e trasportato dalla corrente fino a Londinium, dove verrà trovato e cresciuto in un bordello da prostitute, che gli daranno il nome di Artù…

Iris – Men of Honor, con il premio Oscar R.De Niro, la vera storia del primo marinaio afroamericano a diventare capo palombaro della marina militare USA.

Altre emittenti

La7 – Atlantide: Effetti collaterali, speciale storie di Uomini e di Mondi. Conduce Andrea Purgatori.

Tv8 – Antonino Chef Academy, Chef Cannavacciuolo cerca giovani cuochi per la brigata di Villa Crespi. l’ospite sarà la chef indiana Ritu Dalmia, una delle più influenti personalità della ristorazione.

Nove – Vi presento i nostri, dopo il successo dei primi due capitoli ecco il terzo (e conclusivo?) atto della divertente saga familiare che vede protagonisti Jack Byrnes (Robert De Niro) e Greg Fotter (Ben Stiller). Con la nascita dei piccoli Henry e Ashley, la famiglia di Greg e Pam si è decisamente allargata e quando, per festeggiare il quinto compleanno dei due gemelli, i Fotter si recano a casa dei genitori di Pam, Greg verrà sottoposto dal perfido suocero a nuovi, esilaranti e tremendi test…

Sky Cinema 1 – Automata, 2044 la Terra sta andando verso la desertificazione e l’umanità lotta per la sopravvivenza in un ambiente divenuto ostile. La razza umana coesiste con i robot, creati per supportare la condizione di una società in declino. L’agente assicurativo Jacq Vaucan, che lavora per una società di robotica, la Roc Robotics Corporation, indaga su androidi difettosi. Durante una delle sue indagini scopre che alcuni robot si sono evoluti, diventando una possibile grave minaccia per l’umanità..

Fox – Stumptown, Cobie Smulders (Robin di ‘How I Met Your Mother’) è Dex Parios, un’investigatrice privata con un passato nell’esercito, in questo adattamento dell’omonima graphic novel.

(Nella foto Tu Sì Que Vales)