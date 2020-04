Ascolti tv analisi 13 aprile: Montalbano vecchio fa buon brodo. Ranucci distanzia Porro. È super Gruber con Del Piero

Stavolta, in un’anomala Pasquetta, la replica del 2002 della saga di Andrea Camilleri supera 6,1 milioni. Cologno va sotto media con Canale 5, tiene botta con Jurassic Park su Italia 1. La quarta replica di Rock Economy non arriva al 9% e perde il confronto per il secondo posto con Sigfrido Ranucci.

Ascolti talk: il ‘preconfezionato’ Report batte il Porro ‘fresco’ e che parte dall’access prime time. Dove a stravincere è Lilli Gruber con l’ex capitano della Juve, Scanzi, Guerra e Aprile

Opzioni diverse: Il Commissario di Vigata vecchia maniera contro l’ultimo Celentano carismatico, prima del flop di Adrian

Vere e proprie scommesse la sera di Pasquetta. Difficile prevedere se – lunedì 13 aprile – a contrastare più duramente la replica delle imprese vigatesi di Salvo Montalbano sarebbe stata una replica dell’ultimo successo di Adriano Celentano su Canale 5 (quindi non Adrian) o una replica di Jurassic Park, candidato alla ricrescita miracolosa su Italia1, sulla scorta di quanto avvenuto con Harry Potter. Rai1 ha proposto un episodio camilleriano del 2002, Gatto e cardellino, che nell’ultimo ed ennesimo passaggio del 2017 aveva ottenuto ben 5,965 milioni di spettatori ed il 25,04% di share. Che dire di Rock Economy su Canale5? Il concerto evento del Molleggiato all’Arena di Verona nel 2012 aveva fatto il botto: 8,91 milioni ed il 31,8% all’esordio; poi, ‘rimontato’ e proposto in replica one shot negli anni successivi era andato calando (5,5 milioni ed il 19,5% nel 2013 e poi nel 2014 ascolti a 3,92 milioni ed il 17,5%). Per quanto apocalittica fosse la trasmissione, era davvero complicato prefigurarne l’impatto nell’era della corona virus.

Dinosauri e meter

Jurassic Park? Italia 1, che sognava la moltiplicazione di spettatori e share, partiva da un dato sconfortante ma solo migliorabile del luglio 2019: 713mila spettatori e il 5,4%. Così – tutto sommato – avevano buone ragioni per sperare in un’espansione delle proprie performance i programmi giornalistici in gara su Rai3 e Rete 4. Come è andata a finire è presto detto.

Come volevasi dimostrare: bene Zingaretti, male Celentano. Buona prestazione di Jurassic Park

Su Rai Il Commissario Montalbano– Gatto e Cardellino ha riscosso 6,1 milioni ed il 21,8% di share e ha vinto nettamente la serata, con Rock Economy su Canale 5 (a 2,2 milioni di spettatori e 8,5 %) e Jurassic Park (a 1,995 milioni di spettatori ed il 7,3%) entrambi battuti da Sigfrido Ranucci, arrivato secondo.

Calano i numeri assoluti della penetrazione della tv. Ma non di molto. Gli effetti su Ranucci e Porro

Comunque è stata più interessante la sfida dei talk, all’insegna della stabilità dello share e di una live flessione del numero di spettatori per entrambe le proposte. Report aveva avuto 2,555 milioni di spettatori ed l’8,5% sette giorni fa, in cospicuo calo rispetto alla puntata di esordio (3,093 milioni di spettatori e 10% di share). Ieri affrontando il tema Covid -19 ma parlando pure degli sviluppi della telemedicina e del cambiamento climatico ha ottenuto 2,440 milioni e l’8,6%

Sette giorni prima, al rientro post malattia, Nicola Porro, aveva ottenuto 1,655 milioni di spettatori e il 7%. Ieri avviandosi prima per la vacanza di Stasera Italia, con Matteo Renzi in apertura ed un esercito di ospiti (Luca Zaia, Giovanni Toti, Luca Ceriscioli, Alessandro Cattaneo, Andrea Delmastro, Annamaria Furlan, Fabrizio Di Amato, Nicoletta Spagnoli, Vittorio Feltri, Alessandro Sallusti, Michele Brambilla, Piero Sansonetti, Pietro Senaldi, Stefano Cappellini, Giampiero Mughini, Federico Rampini, Daniele Capezzone, Maria Giovanna Maglie, Luisella Costamagna, Carlo Puca, Pietrangelo Buttafuoco, Giulio Gallera), Quarta Repubblica ha conseguito 1,575 milioni ed il 7% di share.

Risale la china la replica di Stasera tutto è possibile

Mentre in coda su Rai2 la replica di Stasera tutto è possibile ha avuto 1,478 milioni di spettatori e il 5,9% e su La7 il film L’ultimo imperatore ha radunato 459mila spettatori ed il 2%.

Le news delle 20.00. Un milione di vantaggio per Carboni su Mimun. Mentana replica a Conte e sfiora il 6%



Alle 20.00 il Tg1 è arrivato a 7 milioni di spettatori ed il 24,5%; il Tg5 ha avuto 5,990 milioni e il 20,7% di share, mentre il TGLa7 ha ottenuto 1,723 milioni di spettatori e il 5,94%.

In access va forte Lilli con Alex

Tra le signore dell’access a fare meglio è stata Lilli Gruber (Otto e mezzo è arrivato a 2,488 milioni e 8,1% con Alessandro Del Piero, Marianna Aprile, Andrea Scanzi e Ranieri Guerra), davanti a Manuela Moreno (Tg2 Post a 1,586 milioni e 5,14% di share con Carlo Calenda, Licia Ronzulli e Gerardo Villanacci).

Nella fascia questi gli equilibri tra le ammiraglie: su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5,4 milioni di spettatori con il 17,6%; su Canale 5 Striscia la Notizia raccoglie 4,946 milioni di spettatori con uno share del 16,1%.

In preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3,4 milioni di spettatori ed il 15,5%) mentre L’Eredità 4,725 milioni di spettatori ed il 18,8%. Su Canale 5 Avanti il Primo! a 2,7 milioni di spettatori con il 12,8% di share e Avanti un Altro! 4,255 milioni con il 17,4% di share.

Al Mattino

Su Rai1 Uno Mattina al 19,3% di share, la Santa Messa al 22%, la prima parte di Storie Italiane al 16,8% di share. Su Canale5 Mattino Cinque al 13,1% nella prima parte e al 13,2% nella seconda.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane al 16,2% e Linea Verde al 14,4%. Su Canale 5 Forum all’11,4%.

Al pomeriggio

Su Rai1 La Vita in Diretta al 13,2%; su Canale 5 Pomeriggio Cinque all’11% e all’11,1%.

Su Rai1 Frontiere al 10,3% di share. Su Canale 5 il Tg5 al 5,2%. Su Rai 3 Lessico Civile al 4,9%.

(Nella foto un momento di Otto e mezzo)