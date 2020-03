Ascolti tv 29 marzo digital e pay: Pozzetto accende Cine34 e batte Cruise e il BarLume

In prima serata su SkyCinemaUno Attaco al potere3 ha avuto 163mila spettatori e lo 0,5%. Tra le native digitali free in prima serata: Su Cine 34 Il ragazzo di campagna 906mila spettatori e 2,9%. Su Iris Eyes Wide Shut a 727mila e 2,6%. Su Tv8 I Delitti del Barlume a quota 578mila spettatori e 2%. Su Giallo Profiling a 573mila e 2%.

Domenica con una fiction, film, ed i tre talk su Covid



Il cinema in evidenza sia in chiaro che sulle pay domenica 29 marzo, tra le alternative alla tv generalista, in una serata dominata da una fiction di produzione e con tante trasmissioni monotematiche sul corona virus. In tema pay tv, in particolare, in prima serata su SkyCinemaUno Attaco al potere3 ha avuto 163mila spettatori di flusso e lo 0,5%.

Tra le digital free in prima serata. Vince Renato e batte Eys Wide Shut

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Cine 34 Il ragazzo di campagna con Renato Pozzetto protagonista ha avuto 906mila spettatori e 2,9%. Su Iris Eyes Wide Shut a 727mila e 2,6%. Su Tv8 I Delitti del Barlume a quota 578mila spettatori e 2%. Su Giallo Profiling a 573mila e 2%.

Su 20 Pacific Rim 495mila spettatori e 1,7%. Su Rai4 Via dall’incubo 431mila e 1,4%. Su RaiMovie La bussola d’oro 412mila e 1,4%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 357mila e 1,2%. Su La5 Esprimi un desiderio ha avuto 348mila spettatori e 1,1%. Su Nove Camionisti in trattoria ha totalizzato 294mila spettatori e 0,9%.

Su Rai5 Il cane un amico di famiglia e… 222mila e 0,7%. Su Rai Premium Dolce settembre a 188mila spettatori e 0,6%. Su Top Crime Il ritorno di Colombo a 186mila spettatori e 0,6%. Su La7d Greys’ Anatomy a 144mila spettatori e 0,5%. Su RaiGulp Asterix il gallico 107mila e 0,4%.

In access

Su Nove Deal with it a 259mila e 0,9%.

(Nella foto un momento di Il ragazzo di campagna)