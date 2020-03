Ascolti Tv 29 marzo tutti i dati: Bella da morire 5,5 milioni, D’Urso Live 2,987 (13,4%), Fazio 2,832 (9,3%), Giletti 1,9. Boom Cine34

Su Rai1 ascolti Bella da morire 5,5 milioni e 19%. Su Canale5 Non è la D’Urso 2,987 mln e 13,4%. Su Rai2 Che tempo che fa 2,832 mln e 9,3%. Su La7 Non è L’Arena a 1,921 milioni e 8,6% (avvio a 1,967 mln e 6,3%). Su Italia1 Point Break 1,645 mln e 5,5%. Su Rai3 Suburbicon 1,166 mln e 3,8%. Su Rete4 Un’ottima annata 945mila e 3,4%. Su Cine 34 Il ragazzo di campagna 906mila e 2,9%

Ascolti, dinamiche: sempre in testa Capotondi, Fazio al top con Burioni e Speranza, D’Urso fa il picco con Salvini (e l’eterno riposo) ed è leader dopo le 23.30. Giletti va forte in seconda serata

Contesto: una fiction fresca, Fazio, Giletti e D’Urso sul corona virus, quindi tre film

Domenica 29 marzo dell’era Covid-19 palinsesti tv pieni di film e programmi sul contagio in atto. Ieri in prima serata a tenere calda la linea dell’informazione sul tema sono stati Fabio Fazio con Che tempo che fa su Rai2, Massimo Giletti con Non è L’arena su La7 e Barbara D’Urso con Live Non è la D’Urso Speciale su Canale 5. Su Rai1 c’era la nuova puntata della prima stagione della fiction Bella da morire (con Cristiana Capotondi) ed era alle prese con tre film in griglia: su Italia1 c’era il drammatico Point Break, su Rete4 il rosa Un’ottima annata- A good year e su Rai3 il complesso Suburbicon. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria: Vince Bella da morire, Live precede Che Tempo che fa e Giletti. Quindi i film di Italia 1, Rai3 e Rete4

Su Rai Uno la fiction Bella da morire, con Cristiana Capotondi, Lucrezia Lante della Rovere, Matteo Martari nel cast, ha conseguito 5,547 milioni e 19%. Quindi per Speciale Tg1 904mila e 5%.

Su Canale 5 per Live Non è la D’Urso, con Barbara D’Urso alla conduzione e nel cast e tra gli ospiti Stefano Patuanelli, Gianluigi Nuzzi, Alda D’Eusanio, Matteo Salvini, Teresa Bellanova, Alberto Cirio, Alberto Zangrillo, Mario Giordano, Alessandra Mussolini, Klaus Davi, Giovanni Rezza, Enrica Bonaccorti, Fernanda Lessa, Michela Persico, Pietro Delle Piane, Alba Parietti, Vladimir Luxuria, Clizia Incorvaia, Ivana Trump, Rossano Rubicondi, Valeria Marini, Fabio Testi, 2,987 milioni e 13,4% dalle 21.28 alle 25.22 (in apertura a 2,7 milioni ed 8,72%); quindi per Tg5 Notte 937mila e 14,1%.

Da Fazio Burioni sempre al centro, con Prodi, Speranza, Parmitano

Su Rai2 Che tempo che fa, con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback nella squadra di base, e tra gli ospiti Roberto Burioni, Roberto Speranza, Romano Prodi, Luca Parmitano, Alex Zanardi, Federica Pellegrini, Giorgio Panariello, Nino Frassica e Gigi Marzullo, Luca Lorini, Emilio Del Bono, Fabio Ciceri, Giuliano Sangiorgi, ha conquistato 2,832 milioni di spettatori e 9,3% dalle 21.05 alle 22.56 e 2,213 milioni e 9,1% fino alle 23.47. Per La domenica sportiva 496mila spettatori e 3,23%.

Va forte Giletti con Aresu e Sileri, ma anche Briatore

Su La7 per la nuova puntata di Non è l’Arena, con Massimo Giletti alla conduzione, e tra gli ospiti e gli intervistati Fabrizio Pregliasco, Flavio Briatore, Augusto Minzolini, Pierpaolo Sileri, Cristiano Aresu, Cateno De Luca, Giulio Sapelli, Luca Telese, Alessandra Moretti, Vauro Senesi, Nunzia De Girolamo, Domenico Iannacone, Nuccio Azzarà, Piatrangelo Buttafuoco, Red Ronnie, Hoara Borselli, Annalisa Chirico, Laura Cosseddu, Federico Vespa, 1,966 milioni di spettatori e 6,3% dalle 20.40 alle 21.56, e poi 1,921 milioni e 8,6% fino alle 24.59. Quindi per TgLa7 Notte 475mila e 4,92%.

Point Break pellicola più vista

Su Italia1 per il film Point Break, con Teresa Palmer, Luke Bracey, Tobias Santelmann, Edgar Ramirez, 1,645 milioni di spettatori e 5,5%. Per Hazzard, 833mila spettatori e 5,23%.

Su Rai3 per il film cult Suburbicon, con Matt Damon e Julianne Moore, 1,166 milioni di spettatori e 3,8% di share. E poi Quante storie a 554mila e 3,25% e per la replica di Mezzora in più 275mila e 2,74%.

Su Rete4 per la pellicola Un’ottima annata- A good year, con Russell Crowe, Albert Finney, Marion Cotillard,Freddie Highmore, 945mila spettatori e 3,4%. Quindi per Nessuna verità 451mila e 4,1%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. TgR boom a 5,1 milioni

Su Rai 1 per L’Eredità 3,1 milioni e 13,6% e 4,3 milioni e 16,8%. Su Canale 5 per Avanti il primo! 2,3 milioni e 10,4%, per Avanti un altro! 4,058 milioni e 16,2%. Su Rai3 il Tg3 delle 19.00 a 3,9 milioni e 16,11%; per il Tgr 5,172 milioni e 19,54%. Su Rete4 per Tempesta d’amore 1,075milioni e 3,56%. Su Rai2 Che tempo farà 1,259 milioni e 4,5%.

Alle 20.00 questi gli ascolti super: Tg1 a 7,2 milioni, Tg5 a 6,2

Per il Tg1 7,2 milioni di spettatori ed il 25%; per il Tg5 6,2 milioni di spettatori ed il 21,25%, per il Tg La7 1,471 milioni di spettatori ed il 5,05%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: domina Amadeus, Tg2 a 3,2 milioni

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 6,2 milioni e 20,2% di share. Su Canale 5 per Paperissima Sprint 4,333 milioni e 14,2% di share. Su Rai2 per il Tg2 3,193 milioni e 10,6%. Su Rai3 per Indovina chi viene a cena 1,6 mln di spettatori e 5,3%. Su Rete4 per Stasera Italia WE 1,329mln e 4,4% e 1,449 mln e 4,7%.

Emanuele Bruno

(In apertura un momento di Bella da morire, ieri su Rai1)