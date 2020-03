Stasera in Tv: cosa vedere domenica 29 marzo 2020

Su Rai 1 “Bella da morire”, su Rai 2 “Che tempo che fa”, su Rai 3 “Suburbicon”, su Rete 4 “Un’ottima annata”, su Canale 5 “Live – Non è la D’Urso”, Su Italia 1 “Point Break”, su La7 “Non è l’Arena”, su Tv8 “Bruno Barbieri – 4 Hotel”, su Nove “Camionisti in trattoria”, su Sky Cinema “Attacco al potere 3”, su Fox “Rosewood”, su Premium Cinema “Troy”, su Iris “Eyes Wide Shut”, su Rai Movie “La Bussola d’Oro”.

I programmi di stasera in tv di domenica 29 marzo 2020

Rai

Rai 1 – Bella da morire, Eva Cantini è un’ispettrice di polizia che fa ritorno nel tranquillo paesino dove è cresciuta per stare accanto alla sorella Rachele, ragazza-madre. Eva, una donna dal temperamento forte e determinato, si ritrova a investigare sulla misteriosa scomparsa di Gioia, una aspirante showgirl, e con l’aiuto del PM Giuditta Doria e del brillante medico legale Anita Mancuso costruisce una squadra pronta a tutto.

Rai 2 – Che tempo che fa, Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti.

Rai 3 – Suburbicon, anni 50. Nella tranquilla cittadina di Suburbicon, gli abitanti sono persone normali che rappresentano il lato migliore e peggiore della natura umana. Tra questi c’è la famiglia Lodge, apparentemente perfetta, che non esita a farsi prendere la mano dal ricatto, dalla vendetta e dal tradimento dopo aver subito un pericoloso attacco nella propria abitazione.

Rai Movie – La Bussola d’Oro, a Oxford i giovani Lyra e Roger, accompagnati dalla bellissima signora Coulter, si mettono alla ricerca di una misteriosa polvere che mette in contatto mondi paralleli. Tratto dal primo libro della trilogia “Queste oscure materie” di Philip Pullman, vincitore del Premio Oscar per gli effetti speciali nel 2008.

Mediaset

Rete 4 – Un’ottima annata, il premio Oscar Russell Crowe in un film di Ridley Scott tratto da un romanzo. Il cinico Max eredita un vigneto in Provenza.

Canale 5 – Live – Non è la D’Urso, il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospiterà personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Italia 1 – Point Break, remake di “Point Break”. Un giovane agente dell’FBI si infiltra in un gruppo di atleti amanti del brivido e sospettati di crimini alquanto inusuali.

Iris – Eyes Wide Shut, audace opera testamento di Stanley Kubrick con un cast stellare. Dopo un litigio con la moglie, William viene travolto da un vortice di perdizione.

Premium Cinema – Troy, 1193 a. C.: Paride, principe di Troia, rapisce Elena, regina di Sparta e moglie di Menelao, dando inizio alla guerra di Troia. Dieci anni dura l’assedio da parte dell’esercito greco e avrà come principali antagonisti Achille, uno dei guerrieri più eroici, per i greci ed Ettore, il primogenito del re troiano Priamo, che incarna tutte le speranze del suo popolo. Colossal epico del 2004 diretto da Wolfgang Petersen, ispirato all’Iliade di Omero, incentrato soprattutto sul mito di Achille, interpretato da Brad Pitt.

Altre emittenti

La7 – Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Terza edizione.

Tv8 – I delitti del BarLume5, tra sparizioni e partite a carte, omicidi e chiacchiere da bar, misteri e divertimento, tornano I delitti del BarLume. Presentati in anteprima al Noir in Festival 2017 a Milano con il primo dei due film, le nuove storie saranno “Un due tre stella!” e “La battaglia navale”, tratto dall’omonimo romanzo di Marco Malvaldi edito da Sellerio Editore. Dopo aver raccolto con i precedenti film oltre un milione di spettatori medi nei primi 7 giorni, sfiorando il milione e mezzo con l’ultima stagione, Sky Cinema riporta in TV la saga giallo-comica dei romanzi di Marco Malvaldi conservando la formula narrativa che ne ha sancito il successo. Basata su un classico impianto “da giallo”, I Delitti del BarLume adotta una serie di spassosi accorgimenti narrativi che portano le storie a toccare i territori della grande commedia all’italiana e in particolare quella brillante tradizione regionale toscana che raccoglie l’eredità dei maestri del genere.

Nove – Camionisti in trattoria, camionisti in trattoria riparte con chef Misha. Oggi si trova in Piemonte per scoprire il segreto della ristorazione nord-occidentale.

Fox – Rosewood, seconda stagione per le vicende di un brillante anatomopatologo che collabora con la Polizia di Miami.

Sky Cinema 1 – Attacco al potere 3, Mike Banning è provato dalle molte concussioni subite nella sua carriera di salvatore di Presidenti degli Stati Uniti, ma quando sta per accettare un altro incarico più tranquillo, uno stormo di droni esplosivi scende in picchiata sul Presidente in vacanza di pesca al lago. Il capo di Stato finisce in coma e Banning si ritrova incastrato come capro espiatorio per la congiura. In fuga sia dai cospiratori che vogliono metterlo a tacere, sia dall’FBI che lo ritiene colpevole, non ha che una persona a cui chiedere aiuto..

