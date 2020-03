Ascolti tv 18 marzo digital e pay: SkyTg24 al 2,7% al pomeriggio. Tra le free vince Iris con Ben Affleck

Altre opzioni free, ascolti access: Guess My Age 677mila spettatori con il 2,2%.

Serata tv estremamente ricca di opzioni alternative alle generaliste quella del 18 marzo 2020, ma con l’attenzione molto concentrate sulle proposte delle ammiraglie e su gli approfondimenti sul contagio da corona virus oramai in diffusione mondiale..

Sulla pay

Ieri su SkyCinema Uno Cold Blood con Jean Reno a 168mila e 0,56%. Su SkyCinema Action Jane got a gun a 50mila e 0,2%. In tema news, su SkyTg24 va registrato come l’emissione del pomeriggio anche ieri sia stata molto seguita: tra le 17 e le 19.00 il tg ha avuto 504 mila spettatori ed il 2,7%.

Tra le native digitali free vince Iris

Su Iris La legge della notte con Ben Affleck a 634mila spettatori ed il 2,2%. Su Tv8 Antonio chef academy ha prodotto 588mila spettatori con 2,1%. Su Rai Movie Australia ha avuto 431mila spettatori e 1,6%. Su Rai4 I nuovi vicini a 423mila e 1,4%. Su Rai Premium Mai scherzare con le stelle ha raccolto 413mila spettatori con l’1,4%. Su La5 per Collateral beauty 310mila e 1,1%. Su Rai Gulp per Il Collegio a 303mila e 1%. Su Nove per Sono le Venti speciale 297mila e 1% di share. Su Top Crime per Forever 221mila e 0,74%. Su Real Time per Gli esperti del pulito 213mila e 0,7%. Su La7d E’ arrivato nostro figlio a 197mila spettatori e 0,7%. Su 20 per Lucifer 162mila e 0,5%. Su Cine34 per La morte ha sorriso all’assassino 145mila e 0,5%. Su Rai 5 per Tarzan137mila e 0,4%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 260mila spettatori con l’1,4%.

Nel preserale, vince la cucina

Su Tv8 Cuochi di Italia ha totalizzato 635mila spettatori con 2,2%. Su Nove Sono le Venti 245mila e 0,8%.

In access. Papi domina

Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 677mila spettatori con il 2,2%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 415mila spettatori con l’1,3%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di La legge della notte)