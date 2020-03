Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 18 marzo 2020

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 18 marzo 2020

Rai

Rai 1 – Assassinio sull’Orient Express, un ricco uomo di affari, dal torbido passato, viene ucciso in circostanze misteriose sull’Orient Express. Il direttore del convoglio chiede l’aiuto di Hercule Poirot, passeggero sul lussuoso treno, ma i sospettati sono molti e il grande investigatore belga dovrà ricorrere a tutta la sua abilità per scoprire il colpevole.

Rai 2 – X-Men 2, dopo aver imprigionato Magneto e aver fermato la sua Confraternita di mutanti, Wolverine cerca risposte sul suo passato dal momento che non ricorda come ha ottenuto la mutazione.

Rai 3 – Speciale TG3, speciale TG3: Coronavirus

Rai Movie – Australia, Australia, anni ’30. Un’ereditiera e un allevatore uniscono le forze nell’avversità. Affresco avventuroso dall’autore di “Moulin Rouge”. Tre vittorie agli AFI e una candidatura agli Oscar 2009.

Mediaset

Rete 4 – Stasera Italia – Speciale, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualita’.

Canale 5 – Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecitta’.

Italia 1 – Segnali dal futuro, film apocalittico con N. Cage. Un professore di astrofisica entra in possesso di un documento scritto 50 anni prima, che sembra predire le grandi catastrofi dell’umanita’.

Premium Cinema – Justice League, ispirato all’omonimo gruppo di supereroi dei fumetti DC Comics creato da Gardner Fox. Il film è la quinta pellicola del DC Extended Universe. Dopo la morte di Superman, l’umanità è sola e impaurita. Una minaccia antica torna a far sentire la sua apocalittica presenza. Batman prova così a radunare individui speciali, dotati di superpoteri, per formare una squadra di protettori della giustizia: l’amazzone Wonder Woman, l’atlantideo Aquaman, il velocissimo Flash e il mutante Cyborg.

Iris – La legge della notte, diretto ed interpretato da Ben Affleck. Joe, figlio del capo della polizia di Boston, diventa un gangster nell’era del proibizionismo.

Altre emittenti

La7 – Atlantide: La paura e il coraggio, speciale storie di Uomini e di Mondi. Conduce Andrea Purgatori.

Tv8 – Antonino Chef Academy, Chef Cannavacciuolo cerca giovani cuochi per la brigata di Villa Crespi. l’ospite sarà la chef indiana Ritu Dalmia, una delle più influenti personalità della ristorazione.

Nove – L’assedio, tornano le interviste di Daria Bignardi per la nuova stagione de “L’Assedio”. Daria Bignardi, col suo stile unico e inconfondibile, intervista i nuovi o i più significativi protagonisti della scena artistica, politica e sociale del nostro tempo. In ogni puntata de “L’Assedio” la partecipazione di Michela Murgia e i contributi di Luca Bottura.

Sky Cinema 1 – Cold Blood, Henry è un leggendario sicario che vive in una baita isolata nei pressi di un lago nella natura selvaggia canadese. Uno scenario naturalistico e decisamente quieto, un luogo di isolamento assoluto, indicato per chi di mestiere ha ucciso per commissione e potrebbe correre ancora dei rischi. La sua solitudine però viene ben presto interrotta dall’arrivo di una giovane donna sopravvissuta a un grave incidente in motoslitta, Henry dovrà decidere se rischiare la propria vita per salvare quella della sconosciuta.

Fox – Stumptown, Cobie Smulders (Robin di ‘How I Met Your Mother’) è Dex Parios, un’investigatrice privata con un passato nell’esercito, in questo adattamento dell’omonima graphic novel.

(Nella foto Stumptown)