Ascolti tv analisi 18 marzo: gli italiani salgono sull’Orient Express e poi entrano nella Casa del GF

Amadeus fa un picco da 8 milioni circa. Assassinio sull’Orient Express sfiora il 25% di share nel finale. Alfonso Signorini ha corso sopra quattro milioni anche in coincidenza del film e ha toccato nel finale il 28%. In access la Gruber tocca 2,5 milioni alle 21.02, davanti a Un Posto al Sole. Poi Palombelli Special vicina a 2,5 milioni con Salvini on air.

La curva di ieri: il film di Kenneth Branagh stravince fino alle 23.25. Poi domina Signorini con Vespa però dietro, in evidenza

Generaliste leader, un dopo l’altra, sia in prima che in seconda serata

Mercoledì scorso, nelle giornate scandite dai bollettini drammatici della Protezione Civile e dalle apparizioni in video di Giuseppe Conte, il messaggio del Premier aveva racchiuso il minuto più visto di tv della stagione. Ieri, nella prima serata del 18 marzo, sono state le ammiraglie a concentrare la maggior parte della platea; sia quando il film di Rai1 (Assassinio sull’Orient Express, a 6,362 milioni di spettatori e il 22,8%) è stato in onda contemporaneamente con il Grande Fratello Vip (3,898 milioni e il 18,8% tra le 21.47 e le 25.03), che quando – terminata la pellicola – il reality è passato in testa, ma avendo come alternativa prevalente Porta a Porta (2,276 milioni di telespettatori e 16,1%). Meccaniche e dinamiche degli ascolti, ma anche penetrazione complessiva del mezzo, sono stati da era pre-social, con una evidente prevalenza dei prodotti familiari.

Buon bilancio Mediaset, grazie a Nicolas Cage e Barbara Palombelli

Oltre che con il reality, in prima serata Mediaset è andata largamente sopra media anche con il film di Italia 1 (Segnali dal futuro a 1,782 milioni di spettatori e 6,5%) e con il talk su Rete4. Stasera Italia-Speciale Coronavirus, in particolare, con Barbara Palombelli che ha aperto con l’esagitazione di Nicola Porro e Flavio Briatore, e poi ha puntato molto anche su Matteo Salvini tra gli ospiti, ha portato a casa 1,658 milioni di spettatori e 6% tra le 21.30 e le 23.26. Molto più pacati sono stati i toni dello speciale del Tg3 che ha sostituito Chi l’ha visto?.

Carli offre un’informazione più composta e rimane dietro Rete4, ma batte nettamente il film di Rai2 e Purgatori su La7

Ce la faremo, con Alessandra Carli alla conduzione, molti collegamenti col territorio e gli altri Paesi toccati dal virus e tra gli ospiti David Sassoli, Pierluigi Lo Palco, Franco Locatelli, Paolo Gentiloni, ha conseguito 1,558 milioni e 5,3% fino alle 23.03.

Più staccati sono arrivati il film di Rai2 (X-Men2 a 715mila spettatori e il 2,63% di share) e Atlantide (La paura ed il coraggio a 574mila spettatori e 2,5% su La7).

La curva e i picchi delle generaliste: Amadeus arriva a otto milioni, poi il film su Rai1 e il reality su Canale 5 conquistano a turno un quarto della platea

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come alle 21.23 Amadeus con I Soliti Ignoti abbia fatto un picco da 8 milioni circa di spettatori. Il fenomeno di serata, Assassinio sull’Orient Express, è rimasto sempre nettamente in testa sfiorando il 25% di share nel finale. Alfonso Signorini, però, ha corso sopra quota quattro milioni anche in coincidenza col film e ha toccato nel finale il 28% di share (dopo Fabio Testi, eliminata Valeria Marini) avendo in quel momento come seconda opzione maggioritaria Porta a Porta. In access Lilli Gruber ha toccato 2,5 milioni alle 21.02. Barbara Palombelli ha sfiorato quota 2,5 milioni con Salvini on air.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di GfVip, il picco finale sull’eliminazione della Marini)