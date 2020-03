Ascolti tv analisi 17 marzo: Harry Potter vince perchè riunisce la famiglia e accoglie il nuovo pubblico. Ok Floris, stabile Pechino

Nella sfida dei talk, con la Berlinguer che non apre con Corona, Floris è rimasto molto avanti agli altri in avvio ed è arrivato a 2,9 milioni di spettatori con Ilaria Capua e Roberto Speranza

Tanti spettatori in più in questi giorni davanti alla tv. Quasi cinque milioni di bacino inedito, in certe giornate, in particolare, è disponibile in prima serata. E ci sono dentro anche tanti di quelli che negli ultimi anni avevano diradato le proprie presenze davanti al teleschermo e anche una quota, a giudicare dal ringiovanimento complessivo dell’arena, di pubblico quasi vergine. Va poi pure considerata – con i bambini che o non vanno a scuola o fanno poche ore in smart working nella seconda parte della mattinata – la maggiore tendenza alla scelta di proposte più familiari e aggreganti. Si spiega forse anche così, senza per forza scegliere la chiave psicanalitica (la lotta magica tra il bene e un male oscuro), lo strepitoso successo di Harry Potter e la camera dei segreti, che ieri – martedì 17 marzo – ha vinto la serata con 4,191 milioni e 16,4%, superando di due milioni il risultato della precedente messa in onda. Lunedì sera, inoltre, un altro capitolo della storia del maghetto era stato in grado di allentare lo strapotere de Il Commissario Montalbano.

Il fantasy firmato e popolare ha battuto un film in seconda visione su Rai1: Ricominciamo da noi, ha avuto un onorevole bilancio di 3,6 milioni di spettatori ed 12,8% di share. Sul terzo gradino del podio, non crescendo, subendo un po’ sul target Harry Potter, si installata Rai2, ma con Pechino Express comunque in buona forma: la puntata che ha eliminato Vera Gemma e Gennaro Lillio ha riscosso 2,448 milioni di spettatori con il 9,1%.

Ha fatto molto poco Canale5: la replica di Viaggio nella Grande Bellezza-Il Vaticano, con Cesare Bocci alla conduzione si è difesa a quota 1,881 milioni di spettatori e il 7%.

La sfida tra Floris, Berlinguer e Giordano non era ad armi pari

Nella sfida tra i talk giornalistici, nella fase in cui le tre trasmissioni sono andate in onda contemporaneamente è prevalso Giovanni Floris (6,75%), su Bianca Berlinguer (5,87%), e Mario Giordano (5,4%). Il programma di Rete 4 era il più sguarnito, ed ha puntato molto su Matteo Salvini, in collegamento da Roma, arrivando a quota 1,286 milioni e 5,6% andando lungo.

Quello della terza rete ha fatto un racconto fluido e conseguenziale, lineare, puntando prima sui saggi (Massimo Cacciari, Paolo Mieli), poi sui virologi (con il confronto sul nuovo farmaco ‘napoletano’ tra Massimo Galli e Paolo Ascierto), quindi tra gli altri su Giorgio Gori, Giulio Gallera, Maria Cristina Settembrese, Antonio Caprarica, Andrea Scanzi, Stefano Bonaccini, Giuseppe Provenzano, Michele Emiliano, chiudendo con Michele Mirabella e Mauro Corona e ottenendo 1,558 milioni di spettatori ed il 5,9%.

Giovanni Floris ha proposto il solito drappello folto di ospiti, con una presenza ripetuta, nei vari blocchi montati, di Ilaria Capua, e puntando molto su Roberto Speranza, Walter Ricciardi, David Sassoli, Milena Gabanelli, Carlo Calenda, Edward Luttwak, Michele Emiliano, con in primo piano ancora la cura ‘napoletana’ presentata da Paolo Ascierto. Su La7 DiMartedì ha così ottenuto 1,8 milioni di spettatori ed il 6,7%.

Il grafico racconta che…

In access Amadeus con I Soliti Ignoti a 7 milioni alle 21.27 ha fatto il picco della serata su Rai1 battendo Striscia la Notizia (picco a 6 milioni subito dopo). Poi La Camera dei segreti è partita dietro il film di Rai1, ma lo ha raggiunto e superato, rimanendo sopra la linea dei 4 milioni fino a mezzanotte e superando nel finale il 25% di share. Solo dopo la fine del film di Italia1 è passato al comando Bruno Vespa, al rientro con Porta a Porta. Nella sfida dei talk, Floris è rimasto avanti in avvio ed è arrivato a 2,9 milioni di spettatori con Ilaria Capua e Roberto Speranza.

(Nella foto un momento di DiMartedì)